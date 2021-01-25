Корица и чеснок: как вернуть нюх и вкус после коронавируса

Невролог, нейрофизиолог Александр Будик рассказал о способе вернуть нюх и вкус после того, как человек перенес коронавирусную инфекцию. Его слова передает радио Sputnik.

Проблемы с обонянием и вкусовыми ощущениями очень распространены при COVID-19. Достоверно сказать, почему это происходит, ученые пока не могут, однако при коронавирусе у человека нарушается состав слюны.

«Поэтому вкусовые вещества быстрее разрушаются, не успевают дойти до вкусовых рецепторов», — пояснил врач.

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Вторая теория гласит, что повреждаются обонятельные и вкусовые рецепторы, и их восстановление занимает определенное время – от нескольких дней до месяцев.

«Либо повреждаются чувствительные клетки, которые воспринимают обонятельные вещества, и слизистая повреждается. Либо повреждаются нервы, проводники, по которым бежит информация о воспринятом обонятельном ощущении», — добавил Будик.

Он подчеркнул, что рекомендует для восстановления обоняния проводить тренировки — каждый день по 20 секунд воспринимать интенсивные, насыщенные ароматы. Среди них врач перечислил гвоздику, чеснок, корицу и кардамон.

«Организм начинает обращать повышенное внимание на орган, который активно вовлекается в работу, и все ресурсы идут в это место, чтобы быстрее восстановить работу этого органа», — пояснил он.

Дополнительную помощь может оказать раствор витамина А в качестве капель для носа и употребление омеги-3 на протяжении недели.

Восстановление обоняния повлечет за собой и возвращение вкусовых ощущений — они возвращаются параллельно. Чем лучше у человека развит нюх, тем больше оттенков вкуса он различает.

31 декабря РИА «Новости» со ссылкой на японского врача Коити Хирахату сообщили, что страшнее самого COVID-19 могут оказаться последствия перенесенного коронавируса.

Почти 87% переболевших жалуются врачам на депрессию, а 83% — на «туман в голове». К последствиям коронавирусной инфекции относят также головную боль и боли в теле, затрудненное дыхание, бессонницу и отсутствие аппетита. Некоторые люди, перенесшие коронавирус, столкнулись с выпадением волос.

При этом легкая форма COVID-19 приводит к серьезным последствиям в основном (на 80%) среди людей средних лет – от 40 до 50. В полтора раза чаще страдают от них женщины.

В середине декабря британский Центр контроля и предупреждения заболеваний назвал новые пять симптомов заболевания COVID-19. Помимо основных признаков (температура, кашель, потеря вкуса и запаха), специалисты обращают внимание затрудненное дыхание, боль и сдавленность в груди, спутанное сознание, неспособность проснуться и посинение губ и лица, пишет Daily Express.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная обратила внимание, что потеря обоняния и вкуса может врачам помочь определить, в какой форме будет протекать коронавирус.

По ее словам, на такую симптоматику в основном жалуются пациенты, у которых коронавирус протекает в легкой форме. «Зачастую внимание пациентов, у которых нет лихорадки, одышки, изнуряющего кашля, сконцентрировано именно на этом», — рассказала она «Российской газете».