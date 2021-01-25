«Идеальный Коржик»: геолог нашел в камне героя «Улицы Сезам»

В руки британского геолога Майка Бауэрса попал крупный агат из Бразилии. Внутри Бауэрса ждал сюрприз: невзрачный, похожий на яйцо камень в разрезе выглядел как лицо Коржика, любителя печенья из детского телешоу «Улица Сезам».

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Как геолог рассказал изданию Daily Mail, камень передал ему бразилец Лукас Фассари, обнаруживший его на территории штата Риу-Гранди-ду-Сул в ноябре 2020 года.

«Я думаю, это самый идеальный Коржик», — говорит Бауэрс.

Он загрузил на Facebook видео, где демонстрирует камень под песню Коржика из шоу. После этого его буквально засыпали сообщениями желающие выкупить агат.

«Это очень необычно, — говорит он. — Есть много известных агатов, которые похожи на сову, испуганное лицо... Но редко встречаются такие правдоподобные изображения, как у этого. За него предлагают много денег. Пять разных покупателей готовы отдать более $10 тыс.».

Бауэрс пока не сообщил, продаст ли он камень или оставит у себя.

У себя на странице геолог регулярно размещает видео, где демонстрирует разные камни с необычными включениями.

Большинство из них не слишком интересны пользователям, однако видео с агатом-Коржиком поделились более 12 тыс. человек, более 1,3 тыс. оставили комментарии на разных языках. Некоторые пользователи посоветовали выставить камень на аукцион.

Минерал агат — разновидность кварца. Его происхождение до сих пор не известно окончательно — предположительно, агаты медленно формировались в условиях, обеспечивающих протекание периодических процессов, связанных либо с диффузией истинных растворов и их перенасыщением, либо с раскристаллизацией гелей кремнезема, либо с полимеризацией кремнезема при образовании халцедона.

Чаще всего в агатах преобладает серо-голубая с белым гамма, но есть и более пестрые разновидности с желтыми, красными и другими прослойками.

Агаты встречаются достаточно часто, как в осадочных породах так и в изверженных. В большом количестве агаты распространены в России, Монголии, Уругвае, Индии, Бразилии. Есть месторождения в Германии и на Украине.

Камень используется в ювелирном деле и для художественной резьбы. Также из него изготавливают ступки и пестики для химико-аналитических работ, призмы для аналитических весов, камни для часов.

Из агата было изготовлено самое древнее каменное орудие, найденное на территории США. Орудие из оранжевого агата возрастом минимум 15800 лет группа археологов из Орегонского университета обнаружила под слоем вулканического пепла. По мнению ученых, его использовали для разделки шкуры животных и, возможно, обработки дерева. Анализ остатков крови на орудии показал, что данным инструментом был разделан бизон Bison Antiquus, предок современного буйвола.

Находка может послужить доказательством того, что до культуры Кловис, существовавшей около 13 тыс. лет назад и признанной самой древней в Западном полушарии, существовала другая, более ранняя культура, считают ученые.

Более поздней, но не менее занимательной находкой стала агатовая печать с гравировкой из могилы древнегреческого воина. Ученых из Университета Цинцинатти привлекла удивительная детализация изображения.

Находка представляет собой небольшой кусочек агата, всего 3,6 см в длину, украшенный детализированным изображением воина, победоносно занесшего меч над поверженными врагами. Некоторые элементы изображения настолько мелкие, что рассмотреть их удалось только с помощью микроскопа. Такие камни использовались для создания оттисков на воске или глине.

Ранее считалось, что такая точность в прорисовке мышц персонажей и других деталей возникла в Микенской цивилизации лишь тысячелетие спустя.

«Удивительно то, что репрезентация человеческого тела на таком уровне детализации не встречается до классического периода, начавшегося тысячелетие спустя», — отметили исследователи. По их мнению, возможно, придется пересмотреть историю развития искусства в Греции.