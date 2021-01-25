«Исключили из рассылок»: лунную станцию обсуждают без России

Российские представители оказались исключены из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в ракетно-космической отрасли.

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По его словам, такое решение принято после многократных заявлений российской стороны о недостаточной роли в проекте.

«Представители России исключены из обсуждения по этой тематике, исключены из рассылок писем, обсуждений, доступа к материалам», — сообщил источник.

Роскосмос и NASA подписали соглашение о сотрудничестве в освоении Луны и конкретно – по программе строительства околунной обитаемой станции Deep Space Gateway, которая станет первым шагом для полета человека к другим планетам, в сентябре 2017 года на Международном конгрессе астронавтики в Аделаиде (Австралия).

«Мы подписали с NASA соглашение о продолжении сотрудничества по освоению Луны и, в частности, – в проекте Deep Space Gateway. Проект уникален тем, что станет первым шагом, благодаря которому будут отрабатываться технологии работы на орбите Луны с перспективой применения их во время полетов к другим планетам», — заявил тогда «Газете.Ru» глава Роскосмоса Игорь Комаров.

«Нашим вкладом может быть участие российских автоматических аппаратов, которые будут работать на Луне (включенных в ФКП), кроме того, мы заинтересованы, чтобы была не одна, а как минимум две системы выведения для Луны, Марса и других проектов. Соответственно производство нашей сверхтяжелой ракеты, которое мы предполагаем завершить к концу следующего десятилетия, может быть вкладом с нашей стороны», — пояснил Комаров, отметив, что США будут строить станцию с помощью будущей тяжелой ракеты SLS.

Сообщалось, что вкладом России в создание станции могло стать создание от одного до трех модулей и стандартов унифицированного стыковочного механизма для всех кораблей, которые будут стыковаться к станции. Не исключалось, что кроме шлюзового модуля Россия разработает для новой станции и жилой модуль.

Тогда уже Роскосмос и NASA обсуждали выработку международных стандартов, необходимых для совместных проектов и строительства окололунной станции Deep space gateway. «Это касается семи стандартов. Практически приняты решения по стандарту стыковки, он находится в высокой степени готовности, и по стандарту обеспечения жизнедеятельности, — рассказал Комаров. По его словам, принятый стандарт стыковки будет наиболее близок к российскому стандарту.

О том, что Россия не будет участвовать в проекте Deep Space Gateway в ее нынешнем виде, новый глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин начал говорить еще в 2018 году.

«Россия не может себе позволить участвовать в этом проекте в текущем виде на вторых ролях. Мы создаем свою транспортную систему», — заявил тогда Рогозин.

По его словам, Россия может создать лунную научную станцию совместно со странами БРИКС. «Будет российская лунная станция на Луне или международная — это предмет переговоров. Возможно, это будет совместная станция с нашими дружественными странами — странами БРИКС», — сказал Рогозин.

В пресс-службе Роскосмоса тогда заявили, что речи о полном отказе от сотрудничестве не идет. «Россия не отказывалась от участия в проекте орбитальной окололунной станции с США. Это неправда», — сказал глава пресс-службы корпорации Владимир Устименко. -— Мы за кооперацию и сотрудничество в равных партнерских проектах».

В октябре 2020 года Рогозин назвал проект окололунной орбитальной станции Gateway слишком «американоцентричным».

«На наш взгляд, в нынешнем состоянии проект лунной станции Gateway слишком американоцентричен. Россия, скорее всего, воздержится от участия в нем в крупном масштабе. Мы заинтересованы в том, чтобы наши американские коллеги создали шлюзовой отсек, способный к стыковке с транспортным кораблем «Орел», — сказал он.

В октябре же NASA и Европейское космическое агентство (ЕКА) подписали соглашение о сотрудничестве в создании окололунной станции Gateway. «Соглашение, подписанное во вторник, знаменует собой первое официальное обязательство агентства по запуску международных экипажей на Луну в рамках миссий «Артемида», — указало NASA. Сообщалось, что ЕКА создаст обитаемые и дозаправочные модули, а также обеспечит связь станции с Луной.

Более того, ЕКА предоставит два европейских сервисных модуля для пилотируемого космического корабля NASA Orion, которые обеспечат капсулу энергией, водой и кислородом.

В Роскосмосе не подтвердили и не опровергли сообщение об исключении России из обсуждения проекта.

«В июне 2020 года представители госкорпорации Роскосмос по приглашению американской стороны принимали участие в организованном НАСА многостороннем онлайн-брифинге с участием руководителей международных космических агентств по вопросам основных приоритетов в области пилотируемого и робототехнического освоения Луны и дальнего космоса, в том числе проекта по созданию лунной орбитальной платформы гражданского назначения Gateway», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе госкорпорации.