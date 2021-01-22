Талибы* не сбивали: катастрофа в Афганистане признана ошибкой летчиков

В США поставлена точка в расследовании громкой авиакатастрофы, которая произошла год назад в горах Афганистана, ее детали были окутаны тайной и она имела политические последствия.

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Самолет Bombardier E-11A разбился 27 января 2020 года в афганской провинции Газни. Правительственные войска Афганистана пытались добраться до обломков, но боевики запрещенной в России террористической группировки «Талибан» (организация запрещена в России) туда их не подпустили.

По боевикам был нанесен удар самолетами с воздуха, после чего американские военные высадились на месте катастрофы на вертолетах и забрали тела погибших.

Поначалу сообщалось, что разбился самолет афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines, однако вскоре пришло подтверждение, что самолет принадлежал военно-воздушным силам США. Детали авиакатастрофы сразу же описывались противоречиво.

Катастрофа произошла вскоре после того, как в Багдаде американскими военными были уничтожены несколько автомобилей, в одном из которых погиб глава спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касем Сулеймани. Вскоре после катастрофы иранские СМИ сообщили, что в самолете погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа, курировавший ту атаку. Талибы взяли на себя ответственность за уничтожение самолета и заявили, что помимо Майкла Д'Андреа в нем погибли многие высокопоставленные сотрудники ЦРУ США. Однако по другим сведениям, в действительности на борту самолета было только два человека — первый и второй пилоты.

Результаты расследования, опубликованные спустя год в США, говорят о том, что в действительности самолет не был сбит (у талибов нет средств атаки самолетов на такой высоте) а разбился из-за технической неисправности и ошибки экипажа.

close Обломки самолета E-11A Обломки самолета E-11A Saifullah/Xinhua/Global Look Press

Самолет Bombardier E-11A с серийным номером 11-9358 был одним из четырех таких самолетов в составе 430-й экспедиционной электронной боевой эскадрильи в Кандагаре. Американские военные называют их «летающим Wi-Fi» — они используются для обеспечения радиосвязи в труднодоступных районах.

Как установило расследование, в тот день в 11 часов местного времени экипаж совершил вылет с базы в Кандагаре на боевое дежурство. Спустя 45 минут после вылета произошла остановка левого двигателя, причиной которой стала отколовшаяся лопатка турбины. В этот момент экипаж услышал характерный удар, и самолет стало трясти. После этого автоматическая система контроля подала команду на отключение проблемного двигателя.

Несмотря на это, через 24 секунды командир экипажа подполковник Пол Восс ошибочно посчитал, что проблема возникла с правым двигателем и подал команду на его отключение. Таким образом из-за ошибки командира самолет, летевший на высоте 13 километров, оказался с двумя выключенными двигателями в 70 километрах от аэродрома в Баграме, в 30 километрах от Международного аэропорта в Кабуле и в 400 километрах от базы в Кандагаре.

В этой ситуации, самолет, имея запас скорости и высоты, мог долететь до одного из ближайших аэродромов, однако Восс решил попробовать долететь до Кандагара, самой дальней точки, о чем сообщил командованию.

«Мэй-дэй», «мэй-дэй» (сигнал бедствия)… похоже у нас отказ обоих двигателей, сейчас мы движемся в направлении Кандагара», — сообщил командир. Экипаж пытался запустить оба двигателя, однако им не хватило тяги для продолжения полета в Кандагар, а до ближайших аэродромов было уже далеко.

Поняв, что им не хватает скорости, летчики попытались дотянуть до авиабазы Шарана в провинции Газни, но и до нее было уже слишком далеко – экипаж вынужден был садиться на неровную поверхность в поле в 40 километрах от нее. При посадке самолет сильно разрушился, проскользив по земле порядка 340 метров, оба летчика погибли.

После катастрофы на борту автоматически включился аварийный передатчик, который позволил направить к месту находившийся в воздухе штурмовик A-10 и обнаружить место крушения. В тот день погодные условия помешали высадке десанта, на следующий день прибывшие военные забрали тела летчиков, бортовые самописцы и уничтожили обломки самолета.

Сообщается, что из-за высокой вибрации и остановки обоих двигателей и голосовой, и параметрический самописцы в момент аварии перестали вести запись, поэтому точную последовательность событий установить оказалось невозможно.

close Air Force Accident Investigation Board report

«Комиссия установила, что причиной катастрофы была ошибка экипажа в определении отказавшего двигателя. Эта ошибка привела к решению об остановке работающего правого двигателя. Председатель комиссии также установил, что неспособность экипажа запустить правый двигатель и их решение добираться до базы в Кандагаре также привели к крушению», — говорится в отчете.

«Мы не забудем этот трагический инцидент и потерю этих двух американских летчиков, — говорится в сообщении ВВС США от лица Марка Келли, командира боевого авиационного командования. – Эти летчики принесли высшую жертву, служа нации за пределами родины и помогая в боевой операции. Их будут чтить и помнить за их преданность и отвагу».

«Ущерб от утраты государственного имущества составил $120 млн», — говорится в сообщении командования.