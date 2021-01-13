«В основном безобидный»: в США раскрыли тайну мертвого туриста

В США при помощи анализа ДНК и других научных методов наконец установлена личность загадочного туриста, чья смерть и жизнь привлекала к себе внимание сыщиков и расследователей-любителей не меньше, чем самые нашумевшие преступления последних десятилетий.

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Началась странная история 23 июля 2018 года, когда в лесу, в национальном заповеднике Биг-Сайпресс, в округе Коллиер штата Флорида, путешественники наткнулись на желтую палатку с телом неизвестного мужчины.

close Collier County Sheriff's Office

Палатка стояла в нескольких километрах от главной трассы Флориды, полиция установила, что мужчина 35-50 лет скончался несколько дней назад и его смерть не была насильственной. Идентификацию тела затрудняло то, что при нем не было никаких документов, кредитных карт, компьютера и телефона. Было обнаружено лишь обычное туристическое снаряжение, записные книжки и наличные деньги.

Был составлен фоторобот умершего, и полиция начала долгое выяснение его личности. Вскоре к расследованию присоединились многие неравнодушные люди, оказалось, что покойного встречали десятки, если не сотни других путешественников. В основном он попадался им на так называемой Аппалачской тропе — популярном в США маршруте протяженностью 3,5 тыс. километров, проложенном в горах параллельно Восточному побережью.

close Фотографии молодого Родригеса предоставил полиции друг из Луизианы. На фото с кроличьими ушками бывшая девушка Тагги, 2007 год Фотографии молодого Родригеса предоставил полиции друг из Луизианы. На фото с кроличьими ушками бывшая девушка Тагги, 2007 год Collier County Sheriff's Office

Несмотря на то что многие туристы общались с ним, фотографировались и что-то узнавали о мужчине, настоящего имени его никто не знал. Останавливаясь в гостиницах, он использовал вымышленные имена, например Бен Байлеми, расплачивался наличными,

поэтому известен среди расследователей мужчина стал как «в основном безобидный» — именно так о нем отзывались большинство встреченных туристов.

Уже в 2018 году загадочному мертвецу было посвящено несколько специальных страничек в Facebook, в «Википедии» и несколько обсуждений в Reddit, в основном содержащих конспирологические теории.

Как рассказал накануне шериф округа Кевин Рамоск, благодаря работе детективов, помощи со стороны населения и анализу ДНК полиции удалось точно установить, что тело принадлежало Вансу Родригесу, программисту, уроженцу штата Луизиана, который до своего последнего похода работал в Нью-Йорке.

«В ходе нашего расследования мы выяснили, что мистер Родригес отправился по Аппалачской тропе в 2017 году. Он потратил несколько месяцев, продвигаясь на юг, в сторону Флориды, используя только бумажные карты, — пояснил детектив Девид Херм. — Он был дружелюбен, но замкнут в общении с другими туристами. Никто из опрошенных нами не знал его имени, даже проведя с ним время на маршруте, делясь историями и фотографируясь вместе».

Удалось установить, что Флориды он достиг в апреле 2018 года — именно тогда его видели последний раз свидетели. Спустя несколько месяцев его тело было найдено в кемпинговом лагере «Нобель».

close Collier County Sheriff's Office

Поначалу следствие использовало стандартные методы — сопоставление данных из списков пропавших людей, отпечатков пальцев, исследование особенностей зубов умершего.

«Мы поговорили с путешественниками, сложили хронологически события и исследовали десятки пришедших к нам сообщений. В последний год мы сработались с Othram, ДНК-лабораторией из Техаса, которая специализируется исключительно на нераскрытых преступлениях при помощи генеалогии, — сообщил Херм. — Однако дело в итоге было раскрыто в этом месяце, когда бывший коллега Родригеса увидел его фото и вышел на связь с нами. Он дал нам его снимки и имя».

После этого семья Родригеса предоставила образцы ДНК, сравнение которых подтвердило его личность.

О некоторых деталях расследования, в котором участвовали и частные лица, рассказал журналист Wired Николас Томпсон. Так, некая женщина по имени Сахар Бигдели попросила одного из ведущих в США специалистов по анализу изотопов исследовать зубы умершего с целью определить, откуда он родом.

Детективы послали фирме Othram кусочек кости, по ДНК удалось выяснить, что погибший имел родство с каджунами — субэтнической группой, проживающей на юге Луизианы.

Сам журналист Томпсон купил рекламу в Facebook, чтобы поделиться этой историей в штате Луизиана, после чего с полицией и связалась бывшая знакомая туриста из городка Батон-Руж.

close Collier County Sheriff's Office

Ванс Джон Родригес родился в 1976 году близ этого городка, у него есть сестра-близнец и старший брат. Из-за проблем с отцом в 15-летнем возрасте он выстрелил себе в живот из ружья — этим объясняется длинный шрам на теле, совпадающий с описанием судмедэкспертов. Не окончив университет, Родригес стал работать программистом, причем оказался весьма талантливым. Друзья замечали у него и некоторые проблемы психического характера, когда он на несколько дней мог «выходить из строя», лечась при помощи выпивки и шоколада.

Пять лет он встречался с девушкой, которая в конце отношений написала в Facebook: «Апартаменты за $900 в месяц//$300 счета//Монстр, избивающий вас эмоционально и физически пять лет — бесценно».

В 2013 году Родригес перебрался в Нью-Йорк, где работал на разных фирмах и тоже имел сложные отношения с девушкой. Кстати, среди найденных при нем вещей была записная книжка с идеями для Screeps — массовой многопользовательской стратегии для программистов. Играл он в нее под ником Vaejor.

В январе 2017 года Родригес написал другим игрокам: «Теперь я в основном безобидный».

Последнее сообщение его было послано в апреле 2017 года, после чего он отправился в поход, по-видимому, в спешке: когда хозяин квартиры открыл ее спустя восемь месяцев, то нашел в ней нераспечатанные упаковки еды, паспорт, бумажник и кредитные карты.