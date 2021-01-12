Чей Королев: что об ученом написали Маск и Зеленский

Внук советского конструктора Сергея Королева Андрей подчеркнул, что рад проявленному вниманию к своему деду со стороны Илона Маска.

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«Мы искренне рады тому, как Илон Маск относится к персоне Сергея Павловича Королева, к его достижениям и истории космонавтики», — сказал Андрей Королев в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее основатель SpaceX Маск ответил на твит Роскосмоса, посвященный 114-летию со дня рождения Сергея Королева: «Он был великолепен». Маск написал комментарий по-русски.

О дне рождении Королева вспомнил и президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических аппаратов — Сергея Королева. Действительно, он был одним из самых лучших», — написал на своей странице в Twitter глава государства.

Он также пригласил «его давнего поклонника» Маска на Украину для посещения Музея космонавтики имени Сергея Королева.

Внук конструктора в ответ на заявление главы государства о том, что Королев был именно «украинским» ученым, заключил, что справедливым было бы другое утверждение.

«Известно, что Сергей Павлович родился на Украине, учился там, потом учился в России, поэтому его можно абсолютно справедливо назвать и украинским, и российским ученым. Я полностью лишен национализма», — отметил Андрей Королев.

Он выразил мнение, что Украину можно считать такой же родиной ученого, как и Россию. «У меня на этот счет нет недовольства. Более того, к нам в свое время приходила армянская делегация и говорила: «Посмотрите, ну Королев точно армянин, в нем не может не быть армянской крови», — вспомнил внук легендарного конструктора.

Вместе с тем он заметил, что его деда можно поставить в один ряд с учеными мирового значения — вне национальных границ.

«Такого рода ученые, как Королев, они идут выше неких границ. Это как Бах — великий композитор. Немецкий? Да, немецкий. Но это композитор мирового уровня. Такие люди, как Сергей Павлович, это ученые мирового уровня», — констатировал он.

Летом прошлого года в Роскосмосе поправили Маска в определении личности Королева. На своей странице в Twitter Маск написал, что пообщался с родственниками Королева, который «был одним из лучших». В российской госкорпорации отметили: «Он был лучшим».

Кроме того, основатель SpaceX позвонил родственникам Королева. В частности, он пообщался с внуком ученого. Андрей Королев рассказал «Звезде», что в течение 20 минут они обсудили по видеосвязи будущие проекты американской компании.

«В общении он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени», — подчеркнул внук Королева, рассказывая о Маске.

Члены семьи Королева предложили Маску приехать в Москву. Они пообещали показать ему «исторические, космические места, что ему, безусловно, интересно». Миллиардер из США, в свою очередь, предложил им приехать в США и побывать на заводах его компании SpaceX. Помимо этого, он пригласил потомков Королева поприсутствовать на одном из следующих запусков, как только будет открыто авиасообщение.

По словам Андрея Королева, эта договоренность и спустя полгода сохранилась — осталось только дождаться стабилизации ситуации с коронавирусом.

«Мы находимся на связи с его помощниками. Задача — определить конкретную дату, а она зависит только от мировой ситуации с COVID. В наших планах остается посещение SpaceX и Илона Маска», — рассказал в комментарии «Газете.Ru» внук конструктора.

Сергей Королев считается ключевой фигурой в освоении человеком космоса. Под его руководством СССР запустил первый искусственный спутник Земли. Кроме того, ученый контролировал выведение на орбиту первого космонавта Юрия Гагарина.