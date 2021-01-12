Танки в Вильнюсе: как «Альфа» штурмовала телецентр. ОНЛАЙН

Ветеран «Альфы» Сергей Гончаров признавался, что из всех операций того времени именно в Вильнюсе получилось «обиднее всего».
«Нас бросили на штурм телецентра. Тогда погиб лейтенант Виктор Шатских. Несколько дней ни одно из силовых ведомств СССР не признавало его своим сотрудником. Горбачев потом заявил, что никого в Вильнюс не посылал и происшедшее является для него полной неожиданностью. Это сильно покоробило», — рассказывал Гончаров.
Пострадавший в результате январских событий в Вильнюсе в одной из городских больниц, 13 января 1991 годаИ. Носов/РИА "Новости"
Канадское радио сообщило, что президент СССР Горбачев отдал приказ к отходу армейских сил. Танки отошли от зданий парламента и телевидения.
К 5 часам утра советские войска отошли от зданий Верховного Совета Литвы и телецентра. Почему это произошло, доподлинно неизвестно. Распространена не подтвержденная документально информация, что приказ об отводе войск якобы отдал сам Михаил Горбачев. Однако никто из высших должностных лиц Советского Союза так и не взял на себя ответственность за штурм телецентра. Сам Горбачев не раз заявлял, что ничего не знал о вводе войск в центр Вильнюса.
Митинг на набережной в Риге, организованный Народным фронтом Латвии против военных действий в Вильнюсе, 13 января 1991 годаВсеволод Тарасевич/РИА "Новости"
А вот мнение о баррикадах первого секретаря ЦК Компартии Латвии на платформе КПСС Альфреда Рубикса: «Сами баррикады я несколько раз объезжал. Ничего такого устрашающего там не было. Всюду шла пьянка, горели костры. То есть это была провокация, а вовсе никакая не борьба. Хотя многие сейчас преподносят это как великое сопротивление и кричат о своих заслугах. Но нигде даже кулачного боя не было».
Кордон литовской полиции, который разделяет митингующих у Верховного Совета Литвы в Вильнюсе, 12 января 1991 годаУлозявичюс Аудрюс/РИА "Новости"
В Латвии по радио вновь выступил заместитель председателя Верховного Совета Иванс. Он призвал жителей выйти на баррикады для защиты демократии.
Десантники на улицах Вильнюса, 12 января 1991 годаУлозявичюс Аудрюс/РИА "Новости"
На улице у телецентра началась беспорядочная стрельба.
«Из окон телебашни мы наблюдали, как на землю падают гражданские. Стреляли с соседних зданий: с крыш, балконов и окон — мы замечали вспышки. Когда рассвело, увидели, что на улице лежат раненые и погибшие», — вспоминал альфовец Головатов.
По характеру ранений и пуль, извлеченных из жертв, специалисты сделали вывод, что в пострадавших стреляли из различных видов оружия — от винтовки Мосина времен Первой мировой войны до малокалиберного, спортивного и охотничьего оружия.
Кордон литовской полиции, который разделяет митингующих у Верховного Совета Литвы в Вильнюсе, 12 января 1991 годаУлозявичюс Аудрюс/РИА "Новости"
В столкновениях погибли 14 или 15 жителей Литвы и один офицер «Альфы» Виктор Шатских.
«Примерно в 4 часа утра появилась информация, что на втором объекте, в телецентре, пострадал один наш сотрудник: он шел предпоследним в группе и был ранен в спину при заходе в здание, но только на втором этаже почувствовал себя плохо. Он скончался от потери крови из-за того, что протестующие не пропустили к зданию «скорую помощь». Кто стрелял, мы не знаем. Никто в существовавшей на тот момент неразберихе не проводил никакой экспертизы», — говорил полковник Головатов.
Десантники у здания Дома печати в Вильнюсе, 12 января 1991 годаУлозявичюс Аудрюс/РИА "Новости"
Из воспоминаний экс-лидера Народного фронта Латвии Дайниса Иванса: «В три часа ночи я прибыл в Верховный Совет. Улицы еще были пусты... В половине четвертого ночи я выступил по Латвийскому радио и призвал всех людей выйти на защиту демократии. Защитить законно избранный парламент и законно избранное правительство».
Участники Вселатвийского митинга по призыву Народного фронта в знак протеста против кровопролития в Вильнюсе, 13 января 1991 годаЯн Тихонов/РИА "Новости"
Достаточно быстро о происходящем в Литве узнали в соседней Латвии. На улицах Риги стал собираться народ.
По материалам исследователей СМИ Валерия Цвика и Анны Качкаевой, литовское телевидение «возобновило вещание из подпольной телестудии с единственной телекамерой, четырьмя микрофонами и бытовым видеомагнитофоном». В знак солидарности вещание на литовском языке открыло рижское радио. Кроме того, полноценно работал Каунасский телецентр. В самом же занятом военными телецентре «передачи вел симпатичный полковник».
Жители Вильнюса устанавливают баррикады на улицах города, 13 января 1991 годаИ. Носов/РИА "Новости"
Под контроль военных перешло Вильнюсское телеграфное агентство.
Диктор телевидения Литвы в прямом эфире сообщил о том, что телецентр захвачен советскими военными. На этом передачи были прерваны.
Военная техника на улицах Вильнюса, 13 января 1991 годаИ. Носов/РИА "Новости"
Танки и десантники подошли к зданию Верховного Совета Литвы, но остановились перед толпой защитников парламента.
Литовский писатель Витаутас Петкявичус, один из основателей и первый руководитель «Саюдиса», активный сторонник движения за выход Литвы из состава СССР, так описал событий той ночи в своей книге «Корабль дураков»: «13 января 1991 года. 1:50 ночи. Вильнюс блокирован танками и бронетранспортерами. Десантники Советской армии штурмуют телевидение, радио, министерство финансов. В здании Верховного Совета окна заложены мешками с песком. На площади 100 тысяч народу. У телецентра происходит трагедия – от пуль гибнут 13 человек. Обстановка в городе была настолько напряженной, что в любой момент мог произойти катастрофический взрыв. Стороны конфликта (военные и гражданские) вели себя вызывающе, провоцировали друг друга».
У здания телецентра в Вильнюсе, 13 января 1991 годаИ. Носов/РИА "Новости"
Литовское радио передало в эфир сообщение о том, что «Москва начала агрессию против суверенного государства – Литовской Республики».
Три холостых выстрела произвел из танка 22-летний лейтенант Юрий Мель. В марте 2014 года его задержали при попытке въехать в Литву из Калининградской области и приговорили к тюремному заключению по обвинению в преступлении против человечности и военных преступлениях. А в 2013-м Вильнюсский городской участковый суд признал бывшего военнослужащего подозреваемым в следующих действиях: «Танк под командованием Меля выломал забор, ограждающий территорию телебашни с западной стороны, опасно маневрируя, въехал на территорию, где не менее трех раз выстрелил из орудия холостыми зарядами, пускал дымовые завесы, световыми приборами военной техники светил в гражданских лиц, занимаемый объект и расположенные вокруг здания, таким образом запугивая и терроризируя гражданских лиц».
Советские паспорта, от которых отказались некоторые жители Литвы, 13 января 1991 годаИ. Носов/РИА "Новости"
Со слов экс-заместителя командира «Альфы» Головатова, штурм телецентра происходил следующим образом: «Сначала к толпе подошли два танка Т-72 и в порядке устрашения произвели по три холостых выстрела из орудий вверх. Но людская масса не дрогнула, не рассеялась, как стояла, так и стоит. Через некоторое время на помощь нам подошли четыре БМД — создать коридор для прохода нашей группы к объекту. Но их попытка пройти через массу людей тоже не удалась. Толпа, которую активисты «Саюдиса» убеждали не бояться и оказывать сопротивление военным, была спокойна и неприступна. Наше подразделение — 32 офицера — находилось не на броне БМД, не на танках, а в обычном грузовике ЗИЛ-131, крытом брезентом. Мы выждали момент и под прикрытием боевых машин зашли в тыл с заднего крыла телебашни. Затем обеспечили себе коридор посредством применения светозвуковых гранат. Такие гранаты используются для разгона демонстраций и никому повреждений либо увечий принести не могли. Нашей основной задачей было не дать экстремистам выключить электричество на ретрансляторах. Поэтому я отправил одну группу охранять тот самый контур, расположенный на 31 этаже здания. Оставшиеся задержали и разоружили «саюдистов». Их было тоже около тридцати человек. Они были на первом этаже, втором, шестом… Оружия они не применили, но им удалось активировать систему пожаротушения. Все очень быстро заполнил инертный газ — неон. Мы были в касках, бронежилетах, с противогазами. А они — нет. И когда пошел газ, они стали убегать. Но мы никого не стали удерживать. Нам пришлось обеспечить охрану объекта до утра. Снаружи, на улице, все еще стояла толпа».
Плакат "Советская Армия, отправляйся домой!" на здании в Вильнюсе, 13 января 1991 годаИ. Носов/РИА "Новости"
Здание литовского парламента окружено 10 танками, которые, расчистив заграждения из автомобилей, подготовили условия для штурма телецентра бойцам спецподразделения КГБ СССР «Альфа». Альфовцы занимают здание.
Позже напишут, что из-за агрессивного поведения членов «Саюдиса» спецназовцам пришлось применить гранаты со слезоточивым газом. В ответ полетели камни. Раздались выстрелы.
Баррикады на улицах города, 13 января 1991 годаИ. Носов/РИА "Новости"
«Кроме группы «А», состоявшей из несколько десятков человек, в операции принимала участие Вильнюсская мотострелковая дивизия (10−15 тысяч военнослужащих), которая дислоцировалась в Вильнюсе в Северном городке. В помощь нам был переброшен Псковский парашютно-десантный полк (порядка 3 тысяч человек) и из Краснознаменска переброшены военнослужащие внутренних войск (конвойное подразделение) — около 3 тысяч человек. Они должны были взять под охрану освобожденные нами объекты», — вспоминал полковник КГЮ в отставке Головатов.
Позднее выяснится, что большая часть людей пострадала в результате давки, возникшей после предупредительных выстрелов прибывших к зданию телецентра тяжелых танков. От оглушающего грохота возникла паника.
У здания телецентра в Вильнюсе, 13 января 1991 годаИ. Носов/РИА "Новости"
Как следует из распространенной позже официальной информации, силовикам пытались препятствовать круглосуточно дежурившие у здания телецентра сторонники общественно-политической организации «Саюдис», выступавшей за выход Литвы из состава СССР. Произошли столкновения.
Машины, пострадавшие от столкновения с военной техникой, 13 января 1991 годаИ. Носов/РИА "Новости"
Официальное сообщение: «Вильнюс. В час ночи по местному времени подразделениями десантников и милиции занят телевизионный центр республики» (на самом деле в 01:00 силовики только готовились к проведению операции).
Демонтаж памятника Ленину в Вильнюсе, Литва, 1991 годAlik Keplicz/AP
«Сначала 12 января было заседание штаба в Северном городке, на котором докладывал заместитель министра обороны генерал-полковник Ачалов. Он сообщил нам, что Язов имел разговор с Горбачевым. По словам Ачалова, министр обороны сообщил, что согласие первого лица на проведение операции получено и нам следует выдвигаться к объектам с целью их освобождения, зачистки и взятия под охрану. Группе «А» было определено два объекта — телецентр и телебашня», — рассказывал Головатов в интервью «Открытым медиа».
Министр обороны СССР Дмитрий Язов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Колин Пауэлл во время встречи в Москве, 1991 годЮрий Абрамочкин/РИА "Новости"
К центру Вильнюса приблизилась колонна бронетранспортеров и танков.
С полуночи до 6 часов утра в городе был установлен комендантский час. Однако руководство и активисты общественно-политической организации «Саюдис» призвали людей к неподчинению властям. Они утверждали, что у военнослужащих нет оружия и патронов.
В центр Вильнюса выдвинулись две колонны бронетехники 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, а также бойцы группы «Альфа». Одна колонна направилась к зданию Верховного Совета Литвы, у которого собрались тысячи литовцев, а другая – к телевизионной башне, где также наблюдалось скопление людей.
Военная техника на улицах Вильнюса, январь 1991 годаЛев Носов/РИА "Новости"
Полковник КГБ в отставке Михаил Головатов, занимавший в то время должность заместителя командира «Альфы» и участвовавший в штурме телецентра, в наше время рассказывал «Открытым медиа»: «С начала января в Вильнюсе проходили манифестации, которые были связаны не с вопросами отделения Литвы от Советского Союза, а с ухудшением положения граждан республики. Цены на продукты, бензин, товары росли, а заработная плата не поднималась. Прибалтика в составе СССР всегда была на привилегированном положении, рост цен для граждан стал потрясением. Профсоюзы немедленно организовали акции протеста.
Я приехал туда 7 января. Мы были направлены по приказу Верховного Главнокомандующего и руководства КГБ СССР для рекогносцировки, разведки и оценки событий, происходящих в Вильнюсе. В случае осложнения оперативной обстановки нам была поставлена задача обеспечить безопасное функционирование телецентра и телебашни. У нас тогда даже не было никаких сомнений, что Литва — это часть Союза ССР».
В роковую ночь подразделения Советской армии предприняли штурм вильнюсской телебашни. Действиями отряда руководил замминистра обороны СССР генерал‑полковник Владислав Ачалов.
Но – обо всем по порядку.
"Угловой дом" в Риге, бывшая штаб-квартира КГБ СССР в Латвии, 2014 годInts Kalnins/Reuters
12 января военные взяли под контроль узел телефонной связи в Вильнюсе. На полчаса была прервана связь города с внешним миром. Утром и днем вооруженные солдаты на бронетранспортерах продолжали патрулирование на улицах города, но насильственных действий не производили. Многочисленные группы сторонников литовского руководства продолжали круглосуточное пикетирование зданий парламента, телецентра, телефонной станции.
В тот же день Горбачев собрал в Кремле Совет Федерации – новый совещательный орган при президенте СССР. Реагируя на волнения в городах республики, глава государства выступил с обращением к Верховному Совету Литвы: «Надо смотреть правде в глаза и видеть истинные причины создавшегося положения. Они коренятся в грубых нарушениях и отступлениях от Конституции СССР и Конституции Литовской ССР, попрании политических и социальных прав граждан, в стремлении под лозунгами демократии провести в жизнь политику, направленную на восстановление буржуазного строя и порядков, противоречащих интересам народа».
Однако, как констатировал в своей книге «Советский Союз: Последние годы жизни» историк Рой Медведев, законы СССР в Литве к тому времени уже перестали действовать.
Министр обороны СССР Дмитрий Язов и президент СССР, генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев во время празднования 45-й годовщины Победы, 9 мая 1990 годаДмитрий Донской/РИА "Новости"
Сам Горбачев в тот день провел 40-минутный телефонный разговор с Джорджем Бушем. Обращаясь президенту США, советский президент отметил: «Сейчас на меня и на Верховный Совет оказывается колоссальное давление в пользу введения в Литве президентского правления. Я пока держусь, но, откровенно говоря, Верховный Совет Литвы и Ландсбергис, похоже, не способны на какое-то конструктивное встречное движение».
Со своей стороны, Буш сказал: «Я ценю это. Вы знаете, у нас свой взгляд на Прибалтику, но лишь в силу исторических причин. Я ценю ваши разъяснения».
Президенты США и СССР Джордж Буш — старший и Михаил Горбачев во время пресс-конференции в Москве, июль 1991 годаRick Wilking/Reuters
11 января в 12:30 во исполнение Указа президента СССР об охране союзной собственности армейские подразделения взяли под охрану здания партийного издательства, прервав таким образом работу некоторых печатных изданий. Так же был взят под охрану ЦК ДОСААФ, в котором разместился Департамент охраны края. В ходе силовой операции получили ранения 8 человек.
В этот же день планировалось взять под охрану и телевидение, но захват произведен не был, так как республиканские органы госбезопасности получили информацию, точнее дезинформацию, о том, что там находится большой отряд бойцов Департамента охраны края. На самом деле объект в этот день практически не охранялся.
11 января высокопоставленный британский дипломат, работающий в Москве, сказал корреспонденту «Коммерсанта»: «Это конец популярности Горбачева на Западе». Литовские журналисты обратились к Нобелевскому комитету в Норвегии с просьбой лишить Михаила Горбачева Нобелевской премии мира за 1990 год.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган во время советско-американской встречи на высшем уровне в Женеве, 20 ноября 1985 годаЮрий Абрамочкин/РИА "Новости"
10 января в Прибалтику прибыл заместитель министра обороны генерал Валентин Варенников. Литовский парламент по предложению Ландсбергиса избрал нового премьер-министра республики. Им стал 40-летний экономист, член Социал-демократической партии Литвы Альбертас Шименас. 11 января в Вильнюсе было объявлено о создании Комитета национального спасения, который взял на себя «всю ответственность за судьбу республики». Он обратился за помощью к командованию Вильнюсского гарнизона и Прибалтийского военного округа.
8 января 1991 года премьер-министр Литвы Казимира Прунскене с трибуны Верховного Совета Литовской ССР сделала официальное заявление об отставке своего правительства в полном составе. Уже 8 января пресс-секретарь Белого дома Марлин Фицуотер заявил, что «битва за Вильнюс» расценивается как «серьезный шаг на пути эскалации напряженности внутри СССР».
9 января Горбачев встретился с представителями общественности Литвы. В 16 часов у здания Верховного Совета Литвы собралась многотысячная толпа, состоящая преимущественно из представителей русскоязычного населения, с лозунгами: «Долой парламент! Да здравствует Союз ССР!». Параллельно у здания Верховного Совета прошел митинг в поддержку руководства Литвы.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент Швейцарии Курт Фурглер в аэропорту Женевы перед началом советско-американской встречи на высшем уровне, 18 ноября 1985 годаLionel Cironneau/AP
Как сообщала программа «Время», 8 января десантники взяли под охрану Дом печати и несколько других объектов в Вильнюсе. Все транспортное сообщение с Литвой было прекращено. Не работал аэропорт и не ходили поезда. Литовские активисты взяли под круглосуточную охрану здание республиканского парламента. Председатель ВС Литвы Витаутас Ландсбергис обратился по радио к населению: «Поддержите свою власть, в противном случае будете иметь чужую». С призывом соблюдать спокойствие и руководствоваться «в эти тяжелые для Литвы дни холодным умом и мирными средствами» выступил совет сейма Литовского национального движения «Саюдис».
На рубеже 1990-1991 годов в Литве резко обострилась обстановка. 7 января 1991-го ЦК Компартии Литовской ССР обратился к Михаилу Горбачеву с просьбой распустить свой Верховный Совет и ввести президентское правление. В тот же день правительство Литвы повысило цены на продукты питания в три раза. Жители Вильнюса и других городов республики вышли на уличные акции, требуя отставки правительства и выражая недоверие парламенту. По мнению одних современников, это были митинги протеста из-за повышения цен, по версии других — массовые беспорядки. В Литву, а также в Латвию и Эстонию были переброшены подразделения ВДВ из других регионов.
«Блокада не заставила капитулировать Литву за неделю-две, как рассчитывал Горбачев, — констатировал Владислав Швед, в ту пору второй секретарь ЦК Компартии Литвы. — Республике помогали прямые хозяйственные договора с различными субъектами хозяйствования в Союзе. К тому же давление началось с середины весны, когда было тепло. Однако все равно к лету пришлось туго, литовцам пришлось отступить перед нажимом Горбачева. 29 июня Верховный Совет Литвы в тактических целях, «выражая готовность к межгосударственным переговорам между Литовской Республикой и Союзом ССР, объявляет стодневный мораторий на акт о независимости, исчисляемый со дня начала таких переговоров. Дата окончания моратория, таким образом, становилась открытой. Горбачев счел это заявление победой и восстановил поставки энергоносителей в республику. Наконец, 28 декабря 1990 года Литва тихонько аннулировала свой мораторий на «Акт о независимости». Так вместе с зимой ударили и трудности».
Экономическая блокада, продлившаяся два с половиной месяца, нанесла Литве ущерб, составивший 11% валового внутреннего продукта.
Указанные меры не только не достигли поставленной цели, но и, напротив, способствовали дальнейшей консолидации литовского общества в неприятии политики союзного центра. В свою очередь, Литва представила Горбачеву счет на 500 млрд рублей за ущерб, нанесенный республике в годы советской власти.
Подписание министром иностранных дел Литвы Ю. Урбшиком советско-литовского договора о передаче Литовской республике города Вильно и Виленской области. На снимке: И.В. Сталин, В.М. Молотов, В.П. Потемкин, К.Е. Ворошилов, А.А. Жданов и представители правительственной делегации Литвы, 10 октября 1939 годаМихаил Калашников/Российский государственный архив кинофотодокументов
Хронологию ввода ограничительных мер приводил журнал «Коммерсант Власть» в № 15 от 23 апреля 1990 года. Так, около 23:00 18 апреля прекратилась подача сырья на нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяе. 175% продукции этого предприятия шло за пределы Литвы в другие республики и на экспорт. На следующий день подача природного газа в республику сократилась на 85%. При Совете Министров Литвы был создан координационный совет по вопросам энергетики, который возглавил вице-премьер Альгирдас Бразаускас. С 21 апреля экономические санкции СССР против Литвы распространились и на все пищевые продукты. К 40 дню блокады остановились все электростанции, работавшие на мазуте. Была ограничена подача теплоэнергии.
Очередь в магазин в Москве, декабрь 1990 годаBoris Yurchenko/AP
17 апреля 1990 года Совет министров СССР принял постановление об экономической блокаде Литвы. Были ограничены поставки в республику нефти и газа, вскоре запрет распространился на пищевые продукты. Санкции в отношении союзной республики явились следствием провала переговоров Москвы с Вильнюсом о сворачивании Литвой курса на независимость. Блокада не достигла цели, озлобив литовское общество и лишь на время отсрочив прощание республики с СССР.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев и президент США Рональд Рейган во время встречи в Женеве, 19 ноября 1985 годаЮрий Абрамочкин/РИА "Новости"
Тем не менее, 23 марта 1990 года в Вильнюс вошли советские войска и танки. Еще через три дня группы десантников заняли здания городского комитета Компартии Литвы, Высшей партийной школы и Дома политического просвещения. 13 апреля Горбачев вместе с председателем Совета министров Николаем Рыжковым направил литовскому руководству ультиматум. В нем предлагалось в срок до 15 апреля признать действие Конституции СССР и отказаться от претензий на независимость. В противном случае Литве грозили настоящими санкциями в форме экономической блокады. Однако положительного ответа на ультиматум не последовало.
Николай Рыжков в АрменииАлексей Бойцов/РИА "Новости"
Литва взяла четкий курс на выход из СССР еще в начале 1990 года. Реагируя на события в Грузии, 11 марта 1990-го Верховный Совет Литовской ССР принял «Акт о восстановлении независимого Литовского государства», отменяя на территории республики действие Конституции СССР. В Вильнюсе обратили внимание и на то, что в Конституции СССР 1924 года, «сталинской» Конституции 1936 года и «брежневской» Конституции 1977 года провозглашалось право на выход республик из состава СССР. Чуть позже примеру литовцев последовали Эстония (в этой республике процесс выхода из СССР протекал мягче, чем у соседей) и Латвия. Москва не признала суверенитет Литвы. Советское правительство пыталось противостоять отделению республики, но делало это очень вяло и будто бы неохотно.
Акция "Балтийский путь" 23 августа 1989 годаЮрий Абрамочкин/РИА "Новости"
Ровно 30 лет назад, в ночь на 13 января 1991 года, произошли трагические события в Вильнюсе. При штурме телецентра советскими десантниками и спецподразделением КГБ СССР «Альфа» погибли люди. Многие участники и свидетели инцидента впоследствии утверждали, что приказ о проведении силовой операции отдал президент СССР Михаил Горбачев. Сам он всегда отрицал свое участие в принятии судьбоносных решений и замечал, что узнал о кровопролитии в Вильнюсе только утром. Есть мнение, что именно после происшествия в столице Литовской ССР процесс распада Советского Союза принял необратимый характер. Кроме того, январские события 1991 года испортили имидж Горбачева на Западе. А демократические силы внутри страны всерьез обеспокоились, что после череды преобразований глава государства встал на путь реакции. «Газета.Ru» рассказывает о том, как Литва провозгласила курс на независимость, и что за этим последовало, в формате исторического онлайна.
Русскоязычное население Литвы выражает свое несогласие с политикой, проводимой парламентом республики, 11 января 1991 годаУлозявичюс Аудрюс/РИА "Новости"