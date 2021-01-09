В США опровергли данные о новой разновидности коронавируса

Американские специалисты опровергли информацию о том, что в США появился новый штамм коронавируса, который гораздо заразнее привычного вида инфекции. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на официального представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Джейсона Макдоналда.

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Он заявил, что «исследователи из Центра по контролю и профилактике заболеваний отслеживают все возникающие разновидности коронавируса, в том числе в тех 5,7 тысячи образцах, которые были собраны в ноябре и декабре».

«На сегодняшний день ни исследователи, ни аналитики CDC не заметили появления особой разновидности в США », — приводит его слова NYT.

Издание считает, что сообщения о том, что в стране появилась новая — более заразная — разновидность коронавируса, «основаны на спекулятивных заявлениях доктора Деборы Биркс и являются неточными, по словам нескольких правительственных чиновников».

Американская газета отмечает, что ранее член рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Брикс представила «графики роста числа случаев заболевания в стране». Она, по данным издания, в разговоре с коллегами предположила, что такой всплеск заболеваемости может объяснить «новая, более заразная разновидность, возникшая в США, как это было в Великобритании — с другим штаммом» вируса.

Таким образом, утверждает СМИ, возникло ошибочное мнение о том, что в США действительно появился новый вид коронавируса.

«Этот осенне-зимний всплеск [эпидемии в США] почти вдвое превысил темпы роста заболеваемости во время весенней и летней вспышек. Это ускорение предполагает, что в США мог развиться свой вариант [коронавируса] в дополнение к британскому виду, который уже распространяется у нас», — говорится в докладе, который был разослан губернаторам.

Тем временем три источника NYT рассказали, что специалисты CDC пытались убрать «спекулятивные заявления» из доклада, но у них не вышло.

«Представители CDC не согласились с ее [(доктора Биркс] оценкой и попросили удалить утверждение, но им отказали, по словам одного… чиновника CDC, говорящего на условиях анонимности из опасений, что он подвергнется преследованию», — говорится в материале.

Ранее несколько изданий сообщили, что в США мог возникнуть вирус, который распространяется на 50% быстрее. Такие сообщения стали распространяться со ссылкой на доклад, подготовленный рабочей группой. В то же время отмечалось, что Брикс добавила, что пока нет информации, которая бы подтверждала более высокую опасность предполагаемого нового штамма.

За почти год распространения коронавируса в США этой инфекцией заболели более 22 млн американцев. Свыше 378 тыс. человек умерли, ежедневный прирост заболевших превысил ранее 300 тыс.

О новом штамме коронавируса, который сейчас зачастую называют «британским», стало известно в середине декабря. Тогда эту разновидность обнаружили не только Великобритании, но и в ЮАР. Эту мутацию коронавируса обнаружили уже более чем в 40 странах.

Ранее в ВОЗ подтвердили, что «британский» штамм распространяется более активно, нежели обычный вариант. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

«Мы опираемся на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до 1,5», — сказала она, приводя данные моделирований, которые создали британские ученые.

Эксперты, проведя исследования, выяснили, что этот штамм распространяется так же, как и предыдущий, только более быстро. В связи с этим меры по борьбе с ним останутся прежними.