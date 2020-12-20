Редкое явление: Сатурн сближается с Юпитером

Вечером 21 декабря можно будет наблюдать «великое соединение» Юпитера и Сатурна, лучшие условия в России для наблюдения астрономического события сложатся в южных регионах, сообщает РИА «Новости» со слов астронома Александра Якушечкина.

«21 декабря 2020 года землян ожидает очень эффектное, так называемое великое соединение Юпитера и Сатурна.

Планеты будет разделять всего шесть угловых минут. Для понимания, насколько это близко: видимый диаметр полной Луны составляет 30 угловых минут», — сказал Якушечкин.

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Соединением планет в астрономии называется момент их визуального сближения на небесной сфере для наблюдателя, при этом между планетами может быть огромное расстояние, пояснил ученый. На самом деле Юпитер и Сатурн будут друг от друга на расстоянии около пяти астрономических единиц, то есть 750 млн км. На небе же они будут невооруженным глазом восприниматься как яркая двойная звезда.

Юпитер и Сатурн сокращают расстояние с лета, каждый вечер расстояние между ними уменьшается — это видно после заката Солнца низко над юго-западным горизонтом.

Искать планеты следует на юго-западе, отметил Якушечкин. В бинокль, помимо самих планет, можно будет увидеть крупные спутники Юпитера — Ио, Каллисто, Ганимеда и Европу.

В телескоп также будут видны кольца Сатурна. При этом важно, чтобы небо было безоблачным. Яркость Юпитера в момент события составит минус 1,9 звездной величины, Сатурна — плюс 0,8.

«Для широты Москвы заход Солнца 21 декабря произойдет в 15:57, навигационные сумерки наступят в 17:33. Наблюдать Юпитер-Сатурн можно после 17:35. В это время пара будет на высоте всего лишь пяти градусов над горизонтом и зайдет за горизонт в 18:30. То есть наблюдать соединение можно будет в течение всего лишь получаса. В Крыму и других южных регионах планеты будут выше над горизонтом, их можно будет видеть в течение часа», — сообщил Якушечкин.

Расстояние между двумя газовыми гигантами уменьшается примерно каждые 20 лет, но их максимальное сближение является редчайшим явлением. Ранее настолько сильное сближение произошло 4 марта 1226 года (расстояние между планетами было 3,5 угловых минуты), отметил астроном. В следующий раз сближение произойдет 15 марта 2080 года — планеты будут разделять те же шесть угловых минут.

«Красивое зрелище, потому что две довольно яркие планеты находятся рядом друг с другом, планеты-гиганты, более желтый Сатурн и посветлее немного Юпитер. Их можно наблюдать на юго-западе невысоко над горизонтом. Никуда уезжать не надо, самое главное, чтобы была ясная, безоблачная погода», — рассказала «Москве-24» научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Старший научный сотрудник Пулковской обсерватории, доктор физико-математических наук Георгий Гончаров добавил, что лучше всего такое явление наблюдать в экваториальных странах.

«Но и у нас тоже можно, если открыт горизонт... Если невооруженным глазом несколько ясных вечеров наблюдать, то можно увидеть, как вечер за вечером на небе сближаются эти планеты и в районе 21 декабря, это уже зависит от вашего зрения и погоды, практически будут сливаться в одно светило», – сказал специалист.

Вместе с тем, по словам Гончарова, полноценно насладиться явлением жителям мегаполисов может помешать городская застройка, поскольку планеты находятся довольно низко над горизонтом. Чтобы увидеть сближение Юпитера и Сатурна, он порекомендовал подняться на холм или на высотное здание, где открыта южная часть горизонта.