Нервные и любвеобильные: как обрезание сказывается на мужчинах

Обрезание в младенческом возрасте может привести к психологическим трудностям в будущем, выяснили исследователи из Орхусского университета в Дании. Работа была опубликована в журнале Heliyon.

Реклама

Обрезанию подвергается примерно треть мужчин в мире, иногда по медицинским показаниям, но чаще всего эта операция — дань культурным нормам. Так, в англоязычных странах обрезание практиковалось в XIX веке как способ борьбы с онанизмом, и в США до сих пор через обрезание проходят более половины новорожденных.

Ученые долгое время расходились во мнениях насчет того, как обрезание сказывается на психическом здоровье мужчин в дальнейшей жизни.

«Мы хотели оспорить предположение, что не существует отсроченных последствий обрезания младенцев, кроме чисто физических, из-за отсутствия крайней плоти», — говорит Михаэль Винтердал, один из авторов работы.

Некоторые исследования показывали, что пережитая боль (обрезания нередко проводятся даже без местной анестезии), приводя к повышению уровня кортизола, нарушает связь между родителями и ребенком, влияет на режим сна и грудного вскармливания, делает ребенка более беспокойным и раздражительным. Однако большинство работ проводились еще в конце ХХ века и не рассматривали долгосрочные эффекты. Хотя они позволяли предположить, что поведенческие реакции, вызванные операцией, могут длиться минимум полгода, почти ничего не было известно, как обрезание может сказаться в более далеком будущем.

Исследователи опросили 408 американцев, которым провели обрезание в первый месяц жизни, и 211 американцев, у которых не было операции. Все участники заполнили анкеты, посвященные их образу жизни, отношениям и уровню стресса. Большинство из них отметили, что не знают, зачем им сделали обрезание. Чуть меньше ответили, что их прооперировали ради гигиены. Также были те, кто подвергся обрезанию из религиозных соображений или по медицинским показаниям.

«Исследование показало, что мужчинам, которым в младенчестве сделали обрезание, было труднее общаться — например, со своим партнером; они были менее стабильны эмоционально, хотя различий в сочувствии или доверии между обрезанными и необрезанными мужчинами не было. Обрезание также ассоциировалось с более сильным сексуальным влечением и более низкой стрессоустойчивостью,

— рассказывает Винтердал. — Из предыдущих исследований мы знаем, что сочетание привязанности к партнеру и эмоциональной стабильности важно для поддержания здоровых отношений и создания семьи, и отсутствие таковой может привести к разочарованию и, возможно, к неразборчивому сексуальному поведению».

Исследователи связывают состояние стресса, которое возникает у младенца при обрезании, с изменениями поведения во взрослые годы.

«Наши результаты особенно интересны будущим родителям, которые хотят сделать осознанный выбор насчет обрезания у своего сына, — говорит Винтердал. — Но в то же время они предназначены для всех, кто хочет узнать больше об очень табуированной теме, обсуждение которой часто сводится к эмоциональной дискуссии».

Он подчеркивает, что исследование как таковое не указывает на какие-либо патологии в поведении обрезанных мужчин.

«Наше исследование говорит что-то о различиях на уровне популяции, а не об отдельных людях, — поясняет ученый. — Важно помнить, что мы, как индивидуумы, сильно различаемся практически по всем параметрам, в том числе и по поведению с партнером».

Также исследователи рассматривают возможное влияние обрезания в рамках популяции. Например, более ранние работы показали, что обрезанные мужчины реже используют презервативы при гетеросексуальных контактах, чем необрезанные. Вкупе с данными о более частой смене партнеров это может значить, что в итоге обрезанные мужчины подвергаются более высокому риску ЗППП.

Обрезание — болезненная процедура, которая приводит к выраженным стрессовым реакциям, влияющим на поведение мужчин даже во взрослые годы, заключают исследователи.

Для более точных данных понадобятся дальнейшие работы с большим количеством участников и контролем большего числа факторов. Однако даже имеющейся информации достаточно, чтобы усомниться в необходимости делать обрезание такому большому количеству детей, делают вывод ученые.