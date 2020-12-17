«Весной – Россия»: как Гитлер решил напасть на СССР

Как отмечал английский историк Александр Верт, Адольф Гитлер приказал готовить планы вторжения в Советский Союз еще в июле 1940 года. Считается, что окончательное решение на данный счет фюрер принял после провала берлинских переговоров с наркомом иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым в ноябре того же года.

В столице Третьего рейха высокопоставленного гостя встречали с оркестром.

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Нацистские лидеры представили Молотову проект соглашения о сферах влияния, согласно которому СССР после поражения Великобритании предлагалось в Азии двигаться на юг к Персидскому заливу и далее к Индийскому океану. После предварительных переговоров Гитлер пригласил СССР присоединиться к Пакту трех держав – то есть, фактически вступить в союз с Германией, Италией и Японий, а заодно принять участие в войне с англичанами. В ответ Молотов, успевший получить необходимые инструкции от Иосифа Сталина, выдвинул встречные условия. В частности, нарком призвал остановить переброску немецких войск через Финляндию и антисоветские демонстрации в стране. Москву также интересовало прекращение турецкого господства над черноморскими проливами.

В конце концов диалог зашел в тупик, и обе стороны остались сильно разочарованы друг другом. Встречи Молотова с Гитлером и имперским министром иностранных дел Иоахимом фон Риббентропом несколько раз прерывала воздушная тревога. Бесповоротно испортила отношения Германии и СССР ехидная насмешка, брошенная главой НКИД в ответ на повторяющиеся реплики нацистов о скором крахе Британской империи: «Если вы так уверены, что с Англией покончено, то почему мы сейчас сидим в этом бомбоубежище? И чьи это бомбы падают так близко, что разрывы их слышатся даже здесь?»

Вместо СССР к Пакту трех держав в конце ноября присоединились Венгрия, Румыния и Словакия. Румынское руководство во главе с диктатором Ионом Антонеску не скрывало своих антисоветских устремлений, желая отомстить Москве за отторжение Северной Бессарабии и Северной Буковины. В беседе с начальником штаба Верховного командования вермахта Вильгельмом Кейтелем Антонеску открыто говорил «о мерах, которые он принял против России», просил оснастить румынскую армию транспортными средствами и хвастался тем, что с «двумя моторизованными дивизиями он сможет перейти через русский фронт и продвинуться в направлении к Киеву».

В свою очередь, министр иностранных дел Румынии Михай Стурдза на переговорах с Гитлером и Риббентропом выражал желание и готовность «сражаться до конца на стороне оси и содействовать ее победе», не скрывая, что добивается восстановления Румынии «в прежних границах». Фюрер выражал согласие, что «гарантии», предоставленные Румынии, направлены против СССР, и говорил, что «история мира не кончается ведь 1940 годом».

18 декабря 1940 года Гитлер подписал знаменитую директиву №21 – стратегический план войны с СССР, вошедший в историю как план «Барбаросса». Операция получила свое название по имени императора Священной Римской империи XII века Фридриха Барбароссы, который участвовал в Третьем крестовом походе в Святую землю. Нападению на СССР, очевидно, придавался не менее сакральный характер. В плане ставилась конкретная задача: «Немецкие вооруженные силы должны быть готовы разбить Советскую Россию в ходе кратковременной кампании еще до того, как будет закончена война против Англии».

В основу замысла была положена идея «расколоть фронт главных сил русской армии, сосредоточенной в западной части страны, быстрыми и глубокими ударами мощных подвижных группировок севернее и южнее Припятских болот и, используя этот прорыв, уничтожить разобщенные группировки вражеских войск». Предусматривалось уничтожение основной массы советских сил западнее рек Днепр и Западная Двина, не допустив их отхода вглубь СССР.

Устанавливался примерный срок завершения военных приготовлений – 15 мая 1941 года. Позже из-за участия войск в Балканской кампании дату нападения на СССР сдвинули на июнь. Особо подчеркивалось, что «решающее значение должно быть придано тому, чтобы наши намерения напасть не были распознаны».

На восьмые сутки войны немцы планировали выйти на рубеж Каунас, Барановичи, Львов, Могилев-Подольский, на 20-е – достигнуть рубежа Днепр (до района южнее Киева), Мозырь, Рогачев, Орша, Витебск, Великие Луки, южнее Пскова, южнее Пярну. Затем следовала бы 20-дневная пауза для перегруппировки. На 40-й день боевых действий наступала вторая фаза, когда планировалось овладеть столицей СССР, Ленинградом и Донбассом.

Взятию Москвы немцы придавали особое значение: «Захват этого города означает как в политическом, так и в экономическом отношениях решающий успех, не говоря уже о том, что русские лишатся важнейшего железнодорожного узла».

Остановиться нацисты собирались только на линии Архангельск – Волга – Астрахань.

Немцы совершенно не страшились Красной армии, наблюдая ее проблемы в Финляндии. Ожидалось, что при первом же ударе сил вермахта она потерпит еще большее поражение, чем французы в мае-июне 1940 года. На полный разгром РККА, захват Москвы и других ключевых промышленных центров в европейской части СССР отводилось всего шесть-восемь недель, в крайнем случае – три-четыре месяца.

В плане «Барбаросса» подробно излагались задачи групп армий, порядок взаимодействия между ними и с войсками союзников, с ВВС и ВМФ. В дополнение к директиве был разработан ряд документов, в том числе оценка советских вооруженных сил. Для вторжения в СССР были созданы три группы армий – «Север» (командующий фон Лееб), «Центр» (Федор фон Бок) и «Юг» (Герд фон Рундштедт).

В утвержденном Гитлером плане войны против СССР прямо указывалось: «На флангах нашей операции мы можем рассчитывать на активное участие Румынии и Финляндии в войне против Советской России». В конце декабря руководитель немецкой военной миссии в Румынии по поручению фюрера проинформировал Антонеску о плане «Барбаросса».

Доктор Георг Майер, составитель дневников генерал-фельдмаршала Вильгельма Риттера фон Лееба, писал: «Первый приказ в рамках плана «Барбаросса» поступил в группу армий «С» во второй половине декабря 1940 года с указанием представить свои соображения в январе следующего года. 31.1.1941 года Лееб записал в личном блокноте: «Совещание у главнокомандующего сухопутными войсками. Весной – Россия!». Затем в этом же блокноте он несколько раз отмечал ход подготовки операции: 3.2.41 – «Доставлен план «Барбаросса», 27.3.41 – «Совещание в Цоссене о плане «Барбаросса», 30.3.41 – «Доклад фюреру о боевом применении группы армий в ходе предстоящего военного похода», 14.6.41 – «Завтрак в Берлине у фюрера. Его речь о том, зачем нам нужна война с Россией. Мой доклад».

Одним из дискуссионных вопросов истории остается вопрос о том, когда и в каком объеме о плане «Барбаросса» узнал Сталин. По этому поводу существует несколько версий. Согласно одной из них, получившей популярность в наше время, руководитель Советского Союза ознакомился с содержанием директивы №21 или ее основными пунктами еще до Нового года. Тем не менее, Сталин либо не поверил в намерения Гитлера, приняв донесения о подготовке операции за игру западных разведок, либо не придал вида, что озабочен ситуацией – и обошелся без громких заявлений, чтобы не портить отношения с Германией. Известно, что из Японии информацию о накапливании частей вермахта у советской границы доносил Рихард Зорге.

В начале января 1941-го сведения о плане «Барбаросса» получил президент США Франклин Рузвельт.

СССР между тем с оптимизмом вступал в 1941 год. Организовывались грандиозные новогодние праздники для детей, люди обменивались поздравлениями и пожеланиями. Пресса писала, что «советский народ смотрит в будущее радостно и уверенно». В самом начале года было опубликовано сообщение о заключении нового советско-немецкого торгового соглашения. Впрочем, уже через несколько дней появилась информация о переброске германских войск в Болгарию. Как уточнял ТАСС, это делается «без ведома и согласия СССР».

Несмотря на значительные успехи вермахта на первом этапе войны, конечная цель операции «Барбаросса» осталась недостигнутой. Попытка разгромить СССР в одной кампании потерпела крах.