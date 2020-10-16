Фосфин, теперь глицин: на Венере найден второй признак жизни

Ровно месяц Венера, раскаленная Солнцем планета, не сходит с заголовков мировых СМИ после новости о том, что ученые из Кардиффа нашли в ее атмосфере признак жизни – вещество фосфин. Это объявление породило массу споров, интерпретаций, и даже политических заявлений о необходимости снаряжать к Венере срочную экспедицию.

Теперь же, спустя месяц, уже другая команда исследователей объявила, что в атмосфере планеты найдено другое вещество, представляющее большой интерес с точки зрения поисков жизни – простейшая аминокислота глицин.

Статья под названием «Обнаружение простейшей аминокислоты глицина в атмосфере Венеры» авторства Ариджита Манны из Миднапурского колледжа в Западной Бенгалии (Индия) выложена в архиве электронных препринтов и пока не прошла рецензирование.

Реклама

На сегодняшний день известно порядка пятисот аминокислот, встречающихся в природе, и лишь 20 из них присутствуют в генетическом коде, глицин – простейшая из них.

Несмотря на то что глицин и другие аминокислоты не являются неопровержимыми признаками наличия жизни, они являются строительным материалом, «кирпичиками» для белков, из которых состоят живые организмы. Кроме того, считается, что глицин был первой органической молекулой, появившейся в свое время на Земле.

Используя возможности гигантской антенной решетки (Atacama Large Millimeter Array – ALMA) в чилийской пустыне Атакама, ученые смогли зафиксировать в радиодиапазоне характерную линию поглощения глицина на частоте 261.87 ГГц, причем обнаружена она была в средних широтах планеты, рядом с экватором.

Там сигнал был наиболее выраженным, причем в районе полюсов его не было. Кстати, это обстоятельство напоминает недавнее обнаружение и фосфина, который также был открыт в средних широтах атмосферы, а в широтах выше 60 градусов не наблюдался.

При наблюдениях Венеры половину времени глицин искали в ночной, половину – в дневной области планеты, причем разницы между концентрациями днем и ночью замечено не было.

Венера – не единственное место за пределами Земли, где глицин был обнаружен ранее, прежде его находили в составе кометы 81P/Вильда и в облаке газа вокруг кометы 67P/Чурюмова — Герасименко.

«В астрофизике, химической физике и биофизике способы синтеза простейшей аминокислоты глицин из простых молекул имеют большое значение для химической эволюциии и происхождения жизни. Обнаружение глицина в атмосфере Венеры может указывать на существование ранних форм жизни в атмосфере планеты, поскольку аминокислоты – строительный материал для белков, — считают авторы исследования.

– Венера может проходить через начальный этап биологической эволюции.

Надо отметить, что обнаружение глицина в атмосфере Венеры дает подозрение на наличие жизни, но не является твердым свидетельством. Хотя на Земле глицин производится в биологических процессах, вероятно, что на Венере он образуется при помощи других фотохимических и геохимических реакций, не распространенных на Земле».

По словам авторов работы, дать больше информации об инетересующих с точки зрения жизни веществах могла бы миссия, которая взяла бы прямые пробы атмосферы с поверхности планеты.

О том, что на Венере, второй от Солнца планете, обнаружено вещество фосфин, которое многими учеными называется возможным указателем на существование живых организмов, стало известно 14 сентября.

Фосфин был обнаружен в атмосфере планеты, и его открытие говорит как минимум о наличии в ней сложных химических процессов, не известных ранее. Присутствие этой молекулы было выявлено при помощи радиообсерватории ALMA в горах Чили и инфракрасного телескопа Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях. В открытии принимали участие астрономы из Университета Манчестера, Университета Кардиффа и Массачусетского технологического института.

Приборы показали содержания фосфина в облаках Венеры около 20 частей на миллиард. По оценкам ученых, для поддержания такого уровня продуктивность самой системы должна составлять 106-107 молекул на сантиметр в секунду.

Из-за высокой температуры и давления у поверхности, а также химического состава атмосферы, Венера большинством ученых считается непригодной для существования жизни. Фосфин был обнаружен в тех слоях атмосферы Венеры, где ранее некоторыми учеными допускалось существование микроорганизмов. При этом его объемы не могут объясняться абиотическими механизмами, в которых не участвуют живые организмы. Исследование должно быть опубликовано в журнале Nature Astronomy.