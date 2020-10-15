Вероятность — 10%: над Антарктидой ждут удара двух спутников

Внимание космических экспертов разных стран оказалось приковано к околоземной орбите после сообщений о том, что грядущей ночью над Антарктикой возможно столкновение двух космических обломков, несущихся навстречу друг другу.

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Участники возможного столкновения – «мертвый» советский спутник и ступень старой китайской ракеты.

Спутник – давно отслуживший свое советский военный аппарат серии «Парус», массой 825 кг, выведенный на орбиту 22 февраля 1989 года, и служивший для обеспечения космической связью и навигационными данными подводных и надводных кораблей ВМФ.

Второй объект – ступень китайской ракеты «Чанчжэн 4B», запущенной 10 мая 1999 года. Выведя полезную нагрузку, часть ракеты осталась на высокой околоземной орбите на десятилетия.

О возможности столкновения первой предупредила американская компания LeoLabs, сервиса, специализирующегося на отслеживании космических обломков при помощи наземных радаров.

1/ This event continues to be very high risk and will likely stay this way through the time of closest approach. Our system generates new conjunction reports 6-8x per day on this event with new observation data each time. pic.twitter.com/d3tRbcV2P0 — LeoLabs, Inc. (@LeoLabs_Space) October 14, 2020

«Мы следим за вероятной встречей двух крупных недействующих объектов на околоземной орбите», — говорится в сообщении компании. Серия наблюдений, проводившихся с прошлой пятницы, позволила предсказать, что в момент сближения объекты могут пролететь на расстоянии всего лишь 12 метров.

По прогнозам специалистов, при таком раскладе вероятность столкновения превышает 10%, произойти оно может в 03.56 мск над морем Уэддела в Антарктике.

Если это произойдет, многочисленные обломки разлетятся в разные направления, что значительно пополнит число объектов космического мусора.

Вероятность столкновения в 10% может показаться низкой, однако эксперты напоминают, что специалисты принимают решение о маневре уклонения МКС от столкновения с космическим мусором при вероятности в 0,001% и выше.

Поскольку и советский спутник, и китайская ступень давно отслужили свой срок, с Земли невозможно дать им команду на уклонение, как это часто делают с работающими аппаратами.

Вероятно, при последующем сближении шансы на столкновения изменятся, однако в LeoLabs считают их довольно высокими. Столкновение скорее всего не приведет к проблемам на Земле, поскольку может произойти на высоте 991 км, однако оно чревато неприятностями в самом космосе.

Общая масса советского спутника и китайского обломка составляет 2800 кг, они летят почти навстречу друг другу с относительной скоростью 14,7 километров в секунду, в случае их столкновения в космосе образуется гигантское облако новых обломков.

«Это может быть одним из серьезнейших столкновений, которые мы наблюдали в последнее время», — заявила изданию ScienceAlert специалист по космическому мусору Элис Горман из Университета Флиндерса в Австралии. – В прошлом году, когда Индия произвела испытание противоспутникового оружия, в космосе образовалось около 400 отслеживаемых обломков. Так что мы получим как минимум такое же их число. Ну и конечно, кучу мелких обломков, которые нельзя отследить».

«Если это приведет к столкновению, скорее всего тысячи и десятки тысяч новых обломков создадут головную боль для каждого спутника, который работает на высокой околоземной орбите и за ее пределами, — пояснил Ден Сиперли, руководитель LeoLabs, изданию Business Insider. – Это может оказаться куда большей проблемой, чем считают многие люди».

Впрочем, по расчетам The Aerospace Corporation, которая провела свое моделирование траекторий, вероятность столкновения куда ниже – 1 на 250 млн.

«Я не хочу бросить тень на то, как LeoLabs используют свои сенсоры... Но сенсоры и данные, к которым мы имеем доступ, указывают, что спутники не должны столкнуться», — заявил представитель компании Тед Мюльхаупт.

В начале 2020 года LeoLabs уже предупреждала о возможном столкновении на орбите двух давно вышедших из строя американских спутников. «Мы следим за сближением аппаратов IRAS (старого космического телескопа, запущенного в 1983 году) и GGSE-4, экспериментального американского спутника, запущенного в 1967 году», — такое сообщение появилось в Twitter-аккаунте организации в ночь на 28 января.

Опасное сближение двух спутников состоялось 30 января в 02.39:35 по московскому времени над территорией США. В этот момент спутники пролетели на высоте около 900 километров над Землей на относительной скорости 14,7 километров в секунду.