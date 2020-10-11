«Боремся за Югославию»: как Аркан воевал с хорватами и босняками

Желько Ражнатович по прозвищу Аркан был одной из ключевых фигур общественно-политической жизни Сербии в 1990-е. Этот период получился необычайно тяжелым для страны: распад Югославии, серия малых и больших войн, резкое падение уровня жизни, военная интервенция НАТО. Охвативший западные Балканы кризис вывел на первый план людей такого склада — ставящих силу выше закона.

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Его отец, черногорец по происхождению Велько Ражнатович участвовал во Второй мировой войне в партизанских отрядах Иосипа Броз Тито, а после победы и установления социалистического строя в Югославии сделал серьезную карьеру в авиации, дослужившись до звания полковника. Его сын тоже хотел стать летчиком, но связался с криминалом и уже в детстве имел приводы в милицию за кражу кошельков, а в юности получил свой первый тюремный срок. Имея ярко выраженные задатки лидера, в неволе он не тратил время попусту, а сколотил банду. Для большей солидности Ражнатович взял себе псевдоним по имени героя боевика.

После освобождения Аркан через приятелей отца завел связи на уровне верхушки МВД.

Тогда же молодым мафиози заинтересовались спецслужбы. Но его не собирались вновь упечь за решетку, а решили использовать в своих интересах. Ражнатович владел семью языками, обладал редкой смелостью и заражал своей энергией других. В современных белградских СМИ часто публикуют материалы о том, что еще при Тито криминальный авторитет тесно сошелся с управлением госбезопасности (УДБА). По одной из версий, в 1970-е Аркана специально забросили в Западную Европу для ликвидации укрывшихся там врагов режима: хорватов и албанцев.

Сотрудничество спецслужб и Ражнатовича не признавалось на официальном уровне. Более того, сам Аркан заявлял, что «никогда не работал на госбезопасность и никогда не убивал людей для Тито, а всегда слушал только себя». Тем не менее, широкое распространение получили слухи о том, что Ражнатович выполнял задания УДБА в обмен на лояльность и содействие в трудных ситуациях. Его попутные дела внутри страны спецслужбисты якобы старались не замечать. Именно альянсом с УДБА газеты объясняли тот факт, что Аркан неизменно выходил сухим из воды, хотя имел проблемы с законом и преследовался по суду в целом ряде стран Западной Европы. В какой-то момент он даже был одним из лиц, наиболее разыскиваемых Интерполом.

В конце 1980-х всегда испытывавший большой интерес к футболу Ражнатович возглавил самую многочисленную группировку клуба «Црвена Звезда».

13 мая 1990 года около 1,5 тыс. белградских ультрас отправились в Загреб на игру с местным «Динамо», вошедшую в историю как «матч ненависти». До футбола в тот день так и не дошло: сербские и хорватские фанаты устроили беспрецедентные по масштабу беспорядки, перекинувшиеся с трибун на поле. Полыхало и за пределами стадиона, а милиция не могла ничего противопоставить значительно превосходившей ее численно толпе. Столкновения длились больше часа. Травмы от ударов дубинками и арматурой, ожоги от файеров, ножевые и огнестрельные ранения получили более ста человек с обеих сторон. Считается, что этот матч послужил прологом к разразившейся вскоре гражданской войне.

Происходили и более глобальные события. На фоне активно распространявшихся в Хорватии националистических взглядов и очевидного курса республиканских властей на отделение от Югославии местные сербы организовали протестное движение и потребовали автономию. 17 августа 1990 года они соорудили на дорогах Далмации баррикады из деревьев, камней, шин и прочего хлама, лишив хорватские органы правопорядка возможности сорвать свой референдум. По основному материалу, которым хорватские сербы блокировали коммуникации, протесты получили название «революция бревен».

Ее итогом стало провозглашение Республики Сербская Краина (РСК) со столицей в Книне.

Ражнатович быстро сориентировался в накалявшейся обстановке. 11 октября 1990 года он создал военизированную группировку Сербская добровольческая гвардия (СДГ). Ядро подразделения составили активные фанаты «Црвены Звезды». Символическая процедура прошла у монастыря Покайница в селе Радовань, где в 1817 году был убит вождь Первого сербского восстания Карагеоргий. После оформления структуры боевой группы добровольцы, или, как они себя именовали, «Тигры Аркана», прибыли в Книн для взаимодействия с руководством краинских сербов.

В подразделении была установлена строгая дисциплина. Ражнатович подчеркивал, что «в гвардии нет пьяного героизма» — поэтому за распитие алкоголя полагались телесные наказания. Кроме того, Аркан не переносил курение. На пост помощника командира и инструктора был приглашен Милорад Улемек по прозвищу Легия, имевший богатый опыт горячих точек в Африке и на Ближнем Востоке в составе Французского иностранного легиона. В том числе он воевал в Персидском заливе, а в гвардии передавал свой опыт и навыки добровольцам.

Личный состав СДГ, по данным прессы, не превышал 1000 человек, а всего за время войн в Югославии через подразделение прошли до 10 тыс. К «Тиграм» присоединялись профессиональные военные и бывшие милиционеры, разочаровавшиеся в эффективности официальных силовых структур. Ражнатович всегда категорически отрицал любую связь с официальным Белградом, однако тесно сотрудничал с властями РСК и Республики Сербской, президент которой Радован Караджич наградил его Звездой Карагеоргия. «Тигры Аркана» участвовали в боевых действиях в Хорватии, снискав репутацию одного из наиболее результативных подразделений со стороны сербских сил. В Боснии они отличились при взятии городов Биелина, Зворник, Брчко и Баня-Лука.

Ражнатович лично руководил многими операциями своего отряда, поощрял офицеров и солдат повышением в званиях, медалями и трофейным оружием.

Свою политическую программу он излагал следующим образом: «Мы боремся за полное возвращение границ бывшей Югославии, так как это сербские границы. Словения снова будет Сербская Словения, Хорватия — Сербская Хорватия, Босния — Сербская Босния, Македония — Сербская Македония. Словения должна стать сербской, потому что я там родился и потому что словенцы объединились с нашими врагами — усташами, поэтому мы должны нанести им военное поражение, а победитель имеет право по своему желанию проводить границы и давать завоеванным территориям имена, какие хочет».

На фоне в целом неудачно складывавшейся для сербов кампании СДГ приобретала все большую известность и популярность среди простого народа. Вместе с тем в хорватских источниках можно встретить утверждения о том, что после успешных операций «Тигры» грабили имущество хорватских властей и граждан.

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) обвинял Аркана в военных преступлениях.

Однако после подписания президентами Сербии, Хорватии и Боснии Слободаном Милошевичем, Франьо Туджманом и Алией Изетбеговичем 14 декабря 1995 года Дейтонских соглашений, прекративших войну, Ражнатович вольготно чувствовал себя в Белграде, где обрел колоссальную популярность и влияние. В частности, он купил столичную футбольную команду «Обилич» и привел ее к титулу чемпиона Югославии. УЕФА, однако, запретил клубу выступать на международной арене, мотивируя свое решение нахождением Аркана в списках Интерпола. Поэтому для заявки «Обилича» в Лигу чемпионов он переписал клуб на свою супругу Светлану Ражнатович – сегодня она является одной из самых популярных певиц Сербии и известна как Цеца.

В апреле 1996 года, после воцарения на Западных Балканах относительного мира, СДГ была распущена, хотя ее бойцы в составе государственных формирований принимали участие в начавшейся в 1998-м Косовской войне.

Самого Аркана в 2000 году застрелили во время деловой встречи в одном из отелей Белграда.

По версии СМИ, Ражнатовича ликвидировали по приказу президента Милошевича или американцев. Улемек отбывает 40-летний тюремный срок за соучастие в убийстве в 2003 году премьер-министра Сербии Зорана Джинджича, который выдавал сербских военных и политических деятелей в МТБЮ.