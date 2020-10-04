Отказ всех органов: обнаружены новые последствия COVID-19

Пациенты, переболевшие COVID-19 рискуют пострадать от мультисистемного воспалительного синдрома, предупреждают специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Это опасное осложнение, связанное с поражением множества органов одновременно. Отчет об этом был опубликован в журнале Morbidity and Mortality Weekly Report.

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Многосистемный воспалительный синдром — это поражающий одновременно несколько систем организма воспалительный процесс, вызывающий высокую температуру, пониженное давление, кислородную недостаточность и, в некоторых случаях, отказ органов, что сближает его по клиническим проявлениям с синдромом Кавасаки.

Ранее это осложнение было замечено у детей, но теперь врачи зарегистрировали его и у взрослых.

Дети с мультисистемным воспалительным синдромом сталкивались с лихорадкой, болями в животе, рвотой, поносом, боли в шее, сыпью, кровоизлияниями в глазах и усталостью. Состояние почти всегда требовало госпитализации. В США была зарегистрирована почти тысяча случаев синдрома у детей и подростков в возрасте до 20 лет.

В течение лета стало известно о его проявлениях и у взрослых. Врачи описали 27 случаев мультисистемного воспалительного синдрома в США и Великобритании.

Среди взрослого населения пострадали пациенты в возрасте 21-50 лет. Часть симптомов совпадала с детскими — лихорадка, сыпь, проблемы с пищеварением. Некоторые пациенты также сообщали о болях в груди, тахикардии. У всех в крови был повышен уровень маркеров воспаления.

Десять пациентов оказались в отделении интенсивной терапии, двое умерли.

«В конечном итоге, данные о мультисистемном воспалительном синдроме усиливают необходимость профилактических усилий по ограничению распространения SARS-CoV-2», — заключают авторы.

Полученные результаты «указывают на то, что у взрослых пациентов, болеющих или переболевших SARS-CoV-2 может развиться мультисистемный воспалительный синдром», — пишут они.

Специалисты отмечают, что госпитализированные пациенты с COVID-19 в целом могут сталкиваться с воспалением и поражением других органов кроме легких. Однако в большинстве случаев это сопровождается серьезными проблемами с дыханием, а при мультисистемном воспалительном синдроме серьезных респираторных симптомов не возникает. У половины пациентов вообще не было жалоб, связанных с дыханием.

Также исследователей беспокоит, что все пациенты, кроме одного, относились к расовым меньшинствам. Это может значить, что по какой-то причине они более подвержены развитию осложнений.

«Длительное медицинское и социальное неравенство привело к повышенному риску инфицирования и тяжелым последствиям COVID-19 среди небелого населения», — отмечают авторы. Аналогичная тенденция наблюдалась и у детей — среди них более 70% зарегистрированных случаев мультисистемного воспалительного синдрома приходились на чернокожих и латиноамериканцев.

Причины, лежащие в основе мультисистемного воспалительного синдрома неизвестны.

Но 30% взрослых и 45% детей имели отрицательный результат в тестах на SARS-CoV-2, но положительный на антитела к нему — то есть, они уже переболели COVID-19. Исходя из этого, врачи считают, что мультисистемный воспалительный синдром — постинфекционный процесс. Но чтобы более точно понять, почему он возникает и каковы его долгосрочные последствия, необходимы дальнейшие исследования.

В начале сентября 2020 года врачи из США установили: у детей мультисистемный воспалительный синдром при COVID-19 поражает сердце настолько, что малышам может понадобиться пожизненное наблюдение у кардиолога или даже операция.

«Это новое детское заболевание, которое, предположительно, связано с SARS-CoV-2, — пояснили врачи. — Оно может быть смертельным, потому что поражает несколько систем органов.

Будь то сердце, легкие, желудочно-кишечный тракт или нервная система, у синдрома столько лиц, что врачам сложно его распознать».

Многие дети пострадали от сердечной недостаточности. У них наблюдалось расширение коронарных сосудов, снижение способности сердца перекачивать насыщенную кислородом кровь в ткани организма, а почти 10% детей столкнулись с аневризмой коронарного сосуда — его локализованным вздутием. В будущем они больше других рискуют пережить болезни сердца, отметили врачи.

Среди прочих симптомов мультисистемного воспалительного синдрома — сыпь, конъюнктивит без отделения гноя либо другие проявления воспаления слизистых оболочек, гипотония или шок, признаки коагулопатии. При лечении применяются иммуноглобулиновая терапия и кортикостероиды. Хотя синдром встречается довольно редко, для ребенка он может оказаться куда опаснее самого вируса.