Пародонтит и кариес: откуда берется рак рта

Причиной образования раковых опухолей в полости рта могут быть бактерии, выяснили специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Исследование было опубликовано в журнале PLOS Pathogens.

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Плоскоклеточный рак органов головы и шеи — один из наиболее распространенных видов рака во всем мире. Плоскоклеточная карцинома полости рта составляет 90% всех злокачественных опухолей полости рта и имеет низкий пятилетний уровень выживаемости, который не менялся десятилетиями, сообщают авторы работы. Факторы риска, включая курение, употребление алкоголя и заражение вирусом папилломы человека, сами по себе не могут объяснить распространенность и агрессивную природу заболевания.

Другие факторы, например, воздействие вирусов и бактерий, могут играть важную роль в развитии и метастазировании раковых опухолей, но их влияние пока что недостаточно изучено.

«Эпидемиологические исследования показывают значительную связь между пародонтитом и раком полости рта. Однако знания о вкладе пародонтогенных патогенов в развитие рака и возможных механизмах регулирования ограничены», — пишут авторы работы.

Чтобы выяснить это, исследователи провели ряд экспериментов на мышах.

Оказалось, ряд бактерий полости рта действительно повышает риск развития опухолей, а также способствует более активной миграции опухолевых клеток. Таковыми оказались Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola и Fusobacterium nucleatum.

Все они способны вызывать поражения десен, надкостницы и других составляющих пародонта. Также изо рта они проникают в желудочно-кишечный тракт, где тоже могут спровоцировать воспалительные процессы.

Выявив виновника рака, ученые нашли и способ борьбы с ним.

Более ранние наблюдения показали, что с раковыми клетками могут бороться бактериоцины — специфические белки, вырабатываемые некоторыми бактериями. Одно из таких веществ, низин, используется в борьбе с инфекциями полости рта и других бактериальных заболеваний.

Используя несколько клеточных линий, ученые установили, что низин также успешно блокирует перерождение клеток в раковые. Бактерии усиливают миграцию раковых клеток, что повышает риск развития местастазов, но низин не позволяет им этого делать.

Вряд ли низин можно рассматривать как средство от рака, однако его использование вполне может сделать лечение более успешным, считают авторы работы.

«В целом наши результаты проливают новый свет на молекулярные механизмы опосредованного патогенами канцерогенеза и открывают путь к лучшему пониманию противоракового потенциала бактериоцина низина в канцерогенезе полости рта», — заключают они.

Снизить риски развития рака полости рта поможет соблюдение гигиены. Также регулярная чистка зубов снижает риск заражения папилломавирусом, который является одной из причин развития рака. Более ранние исследования показали, что плохое состояние ротовой полости на 56% повышает риск подхватить HPV по сравнению с обладателями здорового рта.

Болезни десен повышают риск инфекции на 5%, а кариес и прочие заболевания зубов – на 28%. Отсутствующие зубы тоже вносят вклад в вероятность заполучить вирус.

Для того чтобы вызвать патологию, вирус должен проникнуть в кровь через повреждения слизистой ротовой полости или больные зубы. Плохое санитарное состояние рта создает открытые ворота для инфекции.

Врачи рекомендуют чистить зубы не менее двух раз в день, тщательно очищая наружную, внутреннюю и жевательные поверхности. Лучше использовать мягкую зубную щетку — это снижает риск травмировать десны. щетку следует держать в чистоте и хранить вертикально в открытом виде — к следующему использованию она должна быть сухой. Менять зубную щетку рекомендуется раз в три-четыре месяца.

Еще одной частой причиной развития рака полости рта становится курение сигарет. Дым стимулирует агрессивность и рост плоскоклеточного рака и намного понижает эффективность его лечения. Отказ от вредной привычки снизит риски развития заболевания и улучшит прогноз в случае, если оно уже возникло.