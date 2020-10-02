По следам Янтарной комнаты: найден затонувший немецкий пароход

Немецкий пароход «Карлсруэ» найден на дне Балтийского моря. В конце Второй мировой войны он использовался для эвакуации немцев из Восточной Пруссии. Как сообщает Daily Mail, судно могло перевозить легендарную Янтарную комнату, поиски которой ведутся на протяжении десятилетий. Подводные археологи наткнулись на обломки корабля у побережья Польши в ходе предметных поисков. Любопытно, что немецкий легкий крейсер под таким же названием был торпедирован британской подводной лодкой 9 апреля 1940 года: его нашли у берегов Норвегии еще в 1977 году, в 2017-м обследовали, а недавно – идентифицировали.

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В свою очередь, пароход «Карлсруэ» затонул 13 апреля 1945-го. Он перевозил 1083 беженцев и 360 тонн различных грузов. Спаслись 113 человек.

«Похоже, что после нескольких месяцев поисков мы наконец наткнулись на его обломки», — заявил представитель дайверской группы Baltictech Томаш Стахура.

По его словам, обломки корабля покоятся в нескольких десятках километров к северу от польского города Устка на глубине 88 метров. Пароход почти цел, а в его трюмах водолазы обнаружили военные машины, фарфор и много ящиков с неизвестным пока содержимым. По мнению Стахуры, открытие «может предоставить новую информацию об исчезновении легендарной Янтарной комнаты».

«В последний раз ее видели в Кенигсберге. Именно оттуда отправился в свой последний рейс «Карлсруэ», неся на борту большой груз», — резюмировал он.

Его мысль развил другой дайвер Томаш Звара:

«Как известно по доступным документам, «Карлсруэ» покидал порт в большой спешке и с большим грузом. Эти факты стимулируют воображение».

Янтарная комната была создана немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I и впоследствии подарена Петру I. В ее отделке преимущественно использовался янтарь — большой кабинет состоял из янтарных панелей, украшений и панно. Янтарная комната считалась жемчужиной летней резиденции российских императоров в Царском Селе.

В начале Великой Отечественной войны музейные ценности из Екатерининского дворца были вывезены в Новосибирск. Янтарную комнату решили не трогать из-за ее хрупкости. Панно оклеили сначала бумагой, затем марлей и ватой, чтобы защитить от взрывной волны.

Захватив и ограбив Екатерининский дворец, немцы похитили и Янтарную комнату. С тех пор историки, энтузиасты и даже авантюристы не оставляют надежд найти утраченную сокровищницу. Так, в 2017 году таблоиды в очередной раз сообщили о ее обнаружении — тогда ее «нашла» в Германии команда из 73-летнего гомеопата Леонарда Блуме, 71-летнего специалиста по георадарам Петера Лора и 67-летнего Гюнтера Экардта, чья специальность обозначена в прессе просто как «ученый». По мнению группы, утраченная Янтарная комната спрятана в пещере Принца неподалеку от Дрездена.

В марте 2019-го в марте сообщалось о том, что в Германии найден документ, описывающий тайники с сокровищами Третьего рейха.

Речь идет о дневнике офицера Третьего рейха Эгона Олленхауэра, в котором автор рассказал о приказе Гитлера спрятать 260 грузовиков с сокровищами в 11 различных местах на территории Польши при отступлении нацистов.

В июне того же года сигнал о знаменитом шедевре мирового искусства пришел с северо-запада Польши: поисковикам тогда при помощи радиолокатора удалось обнаружить некий тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, где в годы Второй мировой базировалась штаб-квартира вермахта. Специалисты выразили убеждение, что люк в бункер не открывался последние 70 с лишним лет. По словам исследователей, многое указывало на то, что при отступлении нацистов вход был тщательно замаскирован, в частности засыпан землей. Впрочем, в июне 2019-го предположения о нахождении в тоннеле признаков Янтарной комнаты не подтвердились.

Зато в начале сентября 2020 года историк Сергей Трифонов объявил, что, возможно, напал на след сокровищницы в бункере-блиндаже последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша.

Он уточнил, что в течение нескольких лет изучал подвал укрепления, делая отверстия в стенах и пропуская через них зонд с видеокамерой. В результате Трифонов обнаружил рядом с открытыми комнатами еще одну, заполненную водой. В ней удалось разглядеть неопознанные ящики. Но обследовать их содержимое пока невозможно из-за угрозы разрушения стен бункера.