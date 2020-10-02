Российский «дракон»: Роскосмос построит конкурента корабля Маска

Госкорпорация «Роскосмос» и частная компания «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) приняли решение о строительстве многоразового транспортного космического корабля. Об этом сообщается на сайте МТКС.

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«1 сентября 2020 года Госкорпорация «Роскосмос» и ООО «МТКС» подписали Соглашение о сотрудничестве, на основе которого ООО «МТКС» будет взаимодействовать с российскими предприятиями ракетно-космической отрасли, входящими в Госкорпорацию, с целью создания многоразовой транспортной космической системы и, в частности, многоразового транспортного космического корабля «Арго», — отмечается в заявлении. — Кроме того, подписание этого соглашения, по замыслу сторон, послужит развитием для создания современной производственной базы для изготовления композитных деталей и конструкций будущего корабля».

«Арго» — многоразовый транспортный космический корабль, предназначенный для доставки полезного груза к космической станции и его возврата на Землю.

МТКС обещает не менее чем десятикратный запуск «Арго» в процессе эксплуатации. По данным компании, «устройство корабля предусматривает возможность автономного полета в течение 30 суток для каждого запуска, которые Заказчик может использовать для проведения исследований, экспериментальной отработки и выполнения прикладных задач. После завершения работы, оборудование Заказчика будет безопасно возвращено на Землю. «Арго» обеспечивает высокую точность посадки в заданный район, а также возможность спасения груза при нештатных ситуациях на этапе выведения ракетой-носителем».

«Арго» планируется запускать с помощью ракеты-носителя, он сможет доставить на орбиту полезный груз массой до двух тонн и затем вернуть на Землю груз массой до тонны.

Полная масса корабля «Арго» — 11,5 т, объем грузового отсека — 11 кубометров, диаметр — 4,1 м, высота — 5,6 м. По заявлениям МТКС, корабль сможет находиться в составе околоземной станции до 300 суток, в автономном полете — месяц. Также «Арго» можно будет использовать для проведения исследований на борту, выполнения прикладных задач с возможностью возвращения оборудования и грузов на Землю. Корабль будет взлетать и возвращаться не менее 20 раз.

На данный момент грузы на МКС доставляют несколько разных кораблей, в том числе российский «Прогресс», американские Dragon v2 и Cygnus, а также японский HTV. Возврат грузов на Землю пока предлагает только компания Илона Маска SpaceX на Dragon v2. Как отмечает председатель совета директоров МТКС Сергей Сопов, спрос на эти услуги начинает расти. Это обусловлено «прогнозируемым ростом интереса к проведению экспериментов как научными, так и образовательными учреждениями и частными лицами», поясняет он.

При этом Россия может вернуть полезный груз с орбиты только с помощью пилотируемых аппаратов, но его масса ограничена: в кораблях серии «Союз» при полете трех членов экипажа может быть размещено до 100 кг груза, в проектируемом пилотируемом корабле «Орел» (прежде «Федерация») — до 500 кг. Поэтому создание «Арго» значительно расширит возможности в этом плане.

«Стоимость создания четырех образцов — $136 млн. Это их изготовление, автономные испытания образцов, все работы до пуска, пуск в эту стоимость не входит», — сообщил ранее Сопов ТАСС.

Он подчеркнул, что выведение на орбиту одного килограмма груза с помощью «Арго», если его запускать с помощью многоразовой ракеты-носителя, будет вдвое дешевле, чем если делать это за счет носителей «Союз-2». Также это будет вдвое дешевле, чем отправка грузов на орбиту грузовыми кораблями «Прогресс-МС», уточнил Сопов. Обслуживание десяти полетов «Арго» можно будет проводить непосредственно на космодроме, без транспортировки на завод.

Также Сопов уточнил, что в перспективе разработчики рассчитывают доставлять на этом корабле грузы к Луне, а затем — сделать его пилотируемым.