Кошмар о конце света: как пандемия отражается на снах

Для некоторых пандемия COVID-19 обратилась ночным кошмаром в прямом смысле слова, выяснили ученые из Хельсинского университета, проанализировав сны финнов во время изоляции. Исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.

Реклама

Стрессовые события влияют на сон и вмешиваются в сновидения, и пандемии не исключение, отмечают исследователи.

«Единичные изменения во сне нормальны, так организм естественным образом реагирует на колебания окружающей среды, — пишут они. — Но экстремальные факторы и травматические переживания могут привести к серьезным изменениям в характере сна, в том числе к изменению содержания снов или появлению большего количества ночных кошмаров.

Ранее увеличение числа кошмаров наблюдалось в связи с войнами, террористическими актами, а также во время более ранних пандемий или инфекционных заболеваний.

Аналогичным образом, пандемия COVID-19 представляет угрозу для здоровья и благополучия людей, вызывает беспокойство и страхи, изменяет поведение и повседневную жизнь и оказывает долгосрочное воздействие на то, как мы воспринимаем мир».

Более ранние работы уже показали, что среди населения выросло число жалоб на бессонницу и ночные кошмары, но влияние пандемии на содержание снов пока оставалось неисследованным до конца.

На шестой неделе изоляции Финляндии исследователи собрали данные почти 5 тысяч человек об их снах, уровнях стресса и тревоги.

Команда Песонен отдала описания снов нейросети, которая занялась поиском в них похожих фрагментов. Удалось выделить 33 тематики снов, 20 из которых оказались ночными кошмарами. Из них 55% были связаны с пандемией. Во снах люди сталкивались с невозможностью держать социальную дистанцию, коронавирусом, проблемами со средствами индивидуальной защиты и даже с концом света.

«Мы были в восторге от того, что увидели повторяющиеся ассоциации во снах людей, — говорит доктор Ану-Катрина Песонен, ведущий автор исследования. — Они отражали апокалиптическую атмосферу изоляции.

Результаты позволили нам предположить, что в экстремальных условиях в снах будут проявляться общие визуальные образы, и, таким образом, сны будут указывать на некую форму общих настроений у разных людей».

Например, среди словосочетаний, относившихся к проблемам с социальным дистанцированием, были описания случайных объятий, рукопожатий, появления внезапной толпы, а также ситуаций, когда хотелось прикоснуться к кому-то, но не было такой возможности.

Также в кошмарах часто прослеживались темы хирургических операций и больниц в целом, военных действий, помощи кому-то, бега или отъезда. Среди респондентов с наиболее высоким уровнем стресса кошмары, связанные с пандемией, встречались чаще всего.

«Основанный на вычислительной лингвистике анализ с помощью искусственного интеллекта, который мы использовали, на самом деле новый подход в исследовании сновидений, — отмечает Песонен. — Хотелось бы в будущем увидеть больше исследований снов с помощью ИИ. Мы надеемся, что наше исследование поможет развитию в этом направлении».

Исследование также позволило получить некоторое представление о характере сна и уровнях стресса у людей во время изоляции. Например, более половины респондентов признались, что спали больше, чем до начала изоляции, хотя 10% из них с трудом засыпали, а более четверти сообщили об участившихся ночных кошмарах.

«Повторяющиеся, интенсивные кошмары могут говорить о посттравматическом стрессе, — считает Песонен. — Содержание снов не является полностью случайным, и оно может быть важным ключом к пониманию того, что составляет суть переживаний стресса, травмы и тревоги».

Неудивительно, что более половины участников исследования сообщили о росте уровня стресса, отмечают авторы работы. Стресс тесно связан с ночными кошмарами и проблемами со сном. Те, кто находились в состоянии наибольшего стресса, также чаще видели специфические сны, связанные с пандемией. Исследование могло бы дать ценную информацию для специалистов, которые оценивают ущерб, наносимый коронавирусом психическому здоровью, полагают ученые. По мнению Песонен, сон является центральным фактором во всех вопросах психического здоровья.