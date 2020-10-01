Шли на восток: как денисовцы появились на Алтае

Доказательства появления денисовского человека (вид древних людей) на Алтае примерно 300 тыс. лет назад представили археологи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена-корреспондента РАН Михаила Шунькова. В полевом сезоне 2020 года сотрудники отдела археологии каменного века Института археологии и этнографии Новосибирска детально исследовали нижние культурные уровни в южной галерее Денисовой пещеры в Солонешенском районе Алтайского края и получили большой палеолитический материал. По словам Шунькова, этим находкам от 120 до 250 тыс. лет. Найденные каменные орудия свидетельствуют о том, что обитатели Денисовой пещеры владели продвинутыми для своего времени технологиями обработки камня, отметил ученый.

Реклама

«Эти массовые материалы по ведущим формам каменных орудий подтвердили достаточно четко предположение, которое было ранее выдвинуто, что миграция этого населения — денисовцев — шла с Ближнего Востока, с запада на Алтай в определенное время — приблизительно около 300 тысяч лет назад. Этим временем датируются древнейшие слои Денисовой пещеры», — резюмировал Шуньков.

Работа по датировке найденных артефактов продолжится в лабораториях, в том числе за границей.

Кроме того, археолог заявил, что найденные в пещере три года назад два зуба и два фрагмента костей, принадлежавшие денисовцам, также относятся к указанному периоду. Все это позволяет сделать вывод о том, что эволюция человека на Алтае была связана, в основном, с популяцией денисовцев, заключил Шуньков.

В конце сентября издание СО РАН «Наука в Сибири» привело заключение совместной российско-немецкой исследовательской группы, согласно которому Y-хромосома современного человека имеет больше сходств с хромосомой неандертальца, чем денисовца. Как подчеркивается в релизе, это свидетельствует о том, что как минимум 100 тыс. лет назад происходило скрещивание между человеком разумным и неандертальцем. Поскольку Y-хромосомы передаются только по мужской линии от отца к сыну, были взяты два образца останков мужчин из Денисовой пещеры, а также три образца неандертальцев с Северного Кавказа, из Испании и Бельгии.

Денисовский человек — это вид вымерших Homo, останки которого были обнаружены в России.

Люди и неандертальцы разделились на независимые линии около 765 тыс. лет назад. Линии денисовцев и неандертальцев разошлись позже и генетически были ближе друг к другу. Полных скелетов или хотя бы черепов денисовцев археологи пока не находили — только челюсть, несколько зубов и кости. Среди изделий денисовцев известны каменный браслет из зеленого полупрозрачного камня хлоритолита, мраморное кольцо, различные украшения из бивня мамонта и зубов животных, костяные иглы с просверленным ушком. Таким образом, согласно имеющимся на сегодняшний день археологическим, антропологическим и палеогенетическим данным, культурный комплекс начала верхнего палеолита в Денисовой пещере связан с деятельностью денисовцев.

В 2019 году Международная группа генетиков под руководством специалистов из Еврейского университета в Иерусалиме воссоздала облик жившей 100 тыс. лет назад женщины – обитательницы пещеры. Это первая попытка узнать, как выглядели денисовцы. Команда обнаружила в общей сложности 56 денисовских черт, которые отличают их от современных людей и неандертальцев, причем 32 привели к очевидным анатомическим различиям. Помимо широких черепов и челюстей, денисовцы имели более широкий таз и грудную клетку, чем современные люди, и более узкие, плоские лица, чем неандертальцы.

По мере совершенствования новый метод позволит реконструировать облик многих древних людей, рассчитывают ученые.

А в 2018 году на Алтае в Денисовой пещере немецкие археологи нашли обломок кости, который принадлежал дочери денисовского человека и неандертальской женщины. Предположение о том, что денисовцы и неандертальцы могли скрещиваться, возникло давно, но достоверных подтверждений этому не было. Два года назад исследователи определили возраст отложений в Денисовой пещере и датировали останки людей и артефакты, найденные в разных ее частях. Как оказалось, денисовцы и неандертальцы не только скрещивались, но и жили вместе.