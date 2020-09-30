Умер от пыток: в Тевтобургском лесу нашли панцирь римского легионера

Об уникальной находке немецких археологов сообщает kalkriese-varusschlacht.de. В их руки попал наиболее полный пластинчатый доспех римского легионера за все время раскопок на месте одного из наиболее известных сражений античности — битвы в Тевтобургском лесу. До этого старейшей из обнаруженных «лорика сегментата» считалась защитная экипировка из железных пластин, найденная в британском Корбридже и датируемая вторым веком нашей эры.

Однако если в тот раз археологи достали из земли лишь фрагменты брони, то на холме Калькризе 2000 лет покоился полный комплект.

Битва римских легионов под командованием Публия Квинтилия Вара и объединенного войска германских племен, которое вели в бой вожди Арминий и Сигимер, состоялась в сентябре 9 года н. э. Германцы организовали засаду в Тевтобургском лесу и неожиданно атаковали римлян, причинив им огромный урон. За несколько дней погибли до 25 тыс. римлян. Спастись удалось единицам. Кавалерия во главе с легатом Нумонием Ваалой бежала с поля боя, бросив пехоту на произвол судьбы.

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Сражение продолжалось три дня. Под проливным дождем повозки легионеров вязли в грязи, а воинам в тяжелых доспехах было сложно передвигаться. Римлянам становилось все труднее держать боевой строй. Между тем германцы с легкостью перемещались по хорошо знакомому им лесу: они нападали с флангов, стреляли из луков, прыгали на головы идущих с веток дубов.

Легионерам пришлось бросить почти весь свой обоз. Они попытались возвести оборонительный вал и ров, но материала не хватило. Их силы таяли, в то время как к германцам все прибывали новые отряды.

Чтобы избежать плена, командиры римлян покончили с собой. Это окончательно деморализовало легионеров. Организованное сопротивление прекратилось. В панике римляне пытались спастись по одиночке и массово гибли или попадали в плен. Большинство захваченных легионеров победители принесли в жертву своим богам. Тело Квинтилия Вара разорвали на части, растоптали ногами и затем сожгли. Особенно жестоко германцы расправились с судьями, которым выкалывали глаза, вырезали языки и отрубали руки. Черепа легионеров еще многие десятилетия висели в лесу, прибитые к деревьям. Римляне встречали их в своих следующих походах.

Эффект от победы германцев имел колоссальное значение для тогдашнего мира. Рассеялся миф о непобедимости римских легионов. Исход сражения привел к освобождению Германии из-под власти Римской империи и послужил началом длительной войны. В конце концов германские земли сохранили независимость, а Рейн стал границей северо-восточных областей Рима.

«Результатом этого поражения было то, что империя, которую не задержало побережье океана, была остановлена на берегу реки Рейн», — констатировал век спустя римский историк Флор.

В Новое время битва в Тевтобургском лесу вызвала огромный интерес в немецкой культуре. Однако точное место сражения долгое время оставалось невыясненным, пока в 1987 году английский археолог-любитель Тони Кланн не обнаружил здесь 162 римские монеты времен эпохи правления императора Октавиана Августа и три свинцовых ядра для пращи. Его находка дала основания для масштабных археологических раскопок. Их следствием стало обнаружение братских могил римских легионеров, остатков оборонительных сооружений, монет и знаменитой маски всадника. Всего было найдено свыше 7 тыс. предметов.

На работу с упомянутым доспехом у археологов ушло два года. Летом 2018-го металлоискатель показал большое количество металла в слое грунта. В целях обезопасить потенциальный артефакт от воздействия воздуха и быстрого окисления специалисты извлекли 500-килограммовый блок почвы и отправили на исследование в Институт Фраунгофера в Фюрте, располагающий самым большим в мире компьютерным томографом. При сканировании эксперты рассмотрели остатки панциря со скрепленными грудной и спинной пластинами.

Находку долго и аккуратно очищали от земли, извлекая по отдельности шарниры, крепления, бронзовые накладки и железные пластины. При этом выяснилось, что у доспеха, вопреки распространенному мнению, не было плечевых «погон», зато имелся металлический воротник для защиты шеи и большие пластины, закрывавшие грудь и живот.

Как отметили исследователи, несмотря на кислую песчаную почву Калькризе, доспех сохранился в хорошем состоянии. Особой удачей они сочли наличие в комплекте чрезвычайно редкого железного ошейника, соединенного с наручниками, которыми римляне сковывали своих пленников.

Согласно предположению археологов, легионер, которому принадлежала броня, выжил в побоище и сам был закован германцами в собственные кандалы, в которых и умер, возможно, от пыток.

Пока что археологи достали из блока земли не все части доспеха. Эта работа займет еще два года. После этого панцирь участника битвы в Тевтобургском лесу выставят в музее Калькризе.