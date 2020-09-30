Загадка Моны Лизы: ученые нашли следы наброска да Винчи

Леонардо да Винчи написал «Мону Лизу» поверх наброска, выяснили исследователи из Университета Пуатье и французской компании Lumiere Technology, специализирующейся на мультиспектральной фотографии. Об открытии авторы рассказали в статье в журнале Journal of Cultural Heritage.

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Другие исследования выявили некоторые особенности картины — перекраску пальцев левой руки, конструктивные детали подлокотников, завязки под вуалью на левом плече — но о следах наброска в публикациях не упоминалось.

«Лувр пригласил меня, потому что я изобретатель новой высокочувствительной многоспектральной камеры с очень высоким разрешением», — объясняет Паскаль Котт, один из авторов работы.

Котт разработал технологию, способную обнаруживать свет, отраженный на 13 длинах волн. За основу он взял метод инфракрасной фотографии, который ранее уже использовался, чтобы выявить детали, спрятанные под поверхностью картин.

В 2004 году Котт сделал более 1650 снимков «Моны Лизы». Чтобы детально изучить их все, ему понадобилось 15 лет.

С помощью сочетания инфракрасной фотографии и инфракрасной рефлектографии Котту удалось обнаружить угольные линии в более светлых областях картины.

close Photo courtesy of Pascal Cotte

«Оптическая система позволяет нам видеть очень мелкие детали, а высокая чувствительность обеспечивает очень высокое усиление низкого сигнала, — говорит Котт. — Спольверо на лбу и руке выдает следы наброска».

Спольверо — это появившаяся в Италии техника, при которой контур рисунка переносится на холст, стену или другую поверхность с помощью наполненного темным порошком (например, древесным углем) полотняного мешочка, который прикладывают к прижатому к поверхности перфорированному эскизу на бумаге или пергаменте. Порошок проникает через проколотые на бумаге отверстия, оставляя контуры рисунка в виде образованных мелкими точками линий.

Более ранние исследования показали, что да Винчи использовал спольверо для создания других своих известных картин — например, «Дамы с горностаем», «Портрета Джиневры де Бенчи» и «Прекрасной Ферроньеры».

Однако это первый раз, когда на «Моне Лизе» удалось обнаружить следы спольверо, отмечают авторы работы.

А, значит, есть шанс, что где-то сохранился и сам набросок, сделанный рукой Леонардо да Винчи — и, вероятно, поза Моны Лизы на нем другая. По проявленному наброску видно, что да Винчи внес коррективы в окончательную композицию.

close sci-hub.st

«Обнаружение спольверо неудивительно, — пишут авторы работы. — Этот метод преподавался в мастерской, где учился да Винчи, и его применение замечено на других его работах».

Они выделяют несколько причин, по которым это открытие важно:

1. Использование спольверо при создании «Моны Лизы» продемонстрировано впервые.

2. Это выделяет работе место в истории живописи периода, когда спольверо широко использовалось.

3. Оно доказывает существование изначального наброска на картоне, который мог затем неоднократно копироваться.

4. Исследование позволяет оценить степень свободы, которую да Винчи предоставлял себе при создании картины.

5. Результаты обогащают базу данных о технике работы да Винчи — например, расстояния между отверстиями, черные точки, ширина и характер карандашной линии.

Исследования Котта выявили и другие до сих пор невидимые детали. Например, чуть выше головы Моны Лизы можно заметить следы, которые могут быть наброском заколки. Во Флоренции они во время написания картины были не в моде, поэтому, видимо, в финальный вариант картины заколка не попала. По мнению Котта, это показывает, что картина была не столько портретом, сколько аллегорической работой или изображением «нереальной женщины, похожей на богиню».

Несколько лет назад французские ученые провели послойное рентгенофлуоресцентное сканирование «Моны Лизы» в музее Лувра. Они считают, что смогли разгадать тайну техники сфумато, которая делает картины да Винчи такими правдоподобными. Техника подразумевает смягчение очертаний фигур и предметов, которое позволяет передать окутывающий их воздух.

Как выяснилось, да Винчи был способен наносить слои краски толщиной всего в пару микрон, общая толщина слоя не превышала 30-40 микрон.

Сочетание слоев разной толщины и цветности создает объем на картине, дымку, растворяющую контуры, и делает их таким реалистичными, отметили исследователи.