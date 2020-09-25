Загробный гарем: германского принца похоронили с наложницами

Богато обустроенную могилу германского правителя эпохи раннего Средневековья обнаружили археологи недалеко от деревни Брюккен-Хакпфюффель в федеральной земле Саксония-Анхальт. Как сообщает USA Today Sun, мужчину похоронили с 11 животными и шестью женщинами. Погребение было сделано между 480 и 530 годами нашей эры.

Изначально гробница принца находилась в центре большого кургана, не сохранившегося до наших дней.

Эксперты уже назвали открытие самой важной археологической находкой в Германии за последние 40 лет. Точное местоположение мемориала держится в тайне в целях безопасности: ценные артефакты могут привлечь грабителей. На протяжении веков этот участок использовался в сельском хозяйстве. Однако сами могилы находились в естественной впадине, со временем покрывшейся отложениями на 1,2 метра, и потому не были повреждены. На поверхности земли ничто не указывало на их существование. Поэтому они остались в первозданном виде.

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Раскопки продолжаются. Так, до сих пор не найдены останки знатного покойника. Но известно, что для исследования в лаборатории был извлечен большой блок почвы с бронзовыми частями. Предположительно, это котел, в котором могут покоиться кости принца. По словам археологов, тела шести женщин были положены вокруг котла в радиальном положении – как лучи солнца. Специалистам предстоит выяснить, были ли они специально убиты после кончины правителя, или сами принесли себя в жертву, чтобы сопровождать его после смерти. Возможно, женщины были наложницами и составляли что-то вроде гарема при всесильном вожде.

Животных – крупный рогатый скот, лошадей и собак – положили в гробницу уже после захоронения людей. Вероятно, они были подношениями в честь умерших.

Курган времен Великого переселения народов обнаружили случайно в ходе строительства птицефермы. К настоящему времени найдены около 60 могил. В частности, в руки археологов попали погребальные украшения, статуэтка древнегерманского божества, стеклянная чаша с вихревым орнаментом, позолоченные фибулы, железный меч, щит и золотая монета эпохи правления императора Византии Зенона, датируемая приблизительно 480 годом.

«Уникальные находки позволяют предположить, что здесь были похоронены влиятельные персоны», — заявила археолог Сьюзан Фридрих.

Ученые надеются, что анализ костей и артефактов позволит им получить новые сведения о повседневной жизни людей во время Великого переселения народов.

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В 2005 году в Словакии нашли богатую могилу другого германского принца, жившего в IV веке. Она выглядела как подземный «дом» из еловых бревен, внутри которого стоял деревянный гроб с телом принца. Из-за микроклимата дерево, текстиль, а также другие органические материалы хорошо сохранились. С тех пор ученые пытались установить причину смерти принца и пришли к выводу, что он скончался от гепатита В. Определение вируса 1600-летней давности является уникальным открытием.

Ранее в сентябре британские археологи рассказали об обнаружении англосаксонского кладбища раннесредневекового периода недалеко от Лоустфота в графстве Суффолк на побережье Северного моря. Останки 208 человек покоились на месте строительства жилого комплекса. Среди них – как мужчины и женщины, так и дети, и даже младенцы из разных поколений. В могилах нашли броши и браслеты, бусы из янтаря и стекла, небольшие железные ножи и серебряные монеты. По мнению специалистов, захоронения могли быть сделаны ранее VI века нашей эры.

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Между тем на кладбище воздушных машин в поселке Черский на крайнем северо-востоке Якутии у границы с Чукотским автономным округом нашли бывший самолет первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

Ил-14П, на котором партийный и государственный лидер СССР совершил немало полетов, за прошедшие годы изрядно проржавел и покоится среди других реликвий советской авиации. Останки борта №1 идентифицировал пилот вертолета и энтузиаст авиации Тимур Фаткулов, который работает в компании «Полярные авиалинии».

Уникальность Ил-14П подтвердил ему историк авиации, чей отец пилотировал этот самолет.