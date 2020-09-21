Любовь и котики: почему женщинам не нравятся кошатники

Мужчинам не стоит выставлять на сайтах знакомств свои фото с котиками — это заставляет женщин считать их слишком феминными, закрытыми и отказывать в свидании, выяснили специалисты из Университета штата Колорадо и Университета штата Айдахо в Бойсе. Более подробно свои выводы они изложили в статье в журнале Animals.

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Как показали более ранние опросы, 43% людей считают, что они способны понять личность человека по фотографии. Или, по крайней мере, сделать ряд выводов об образе жизни — если человек выкладывает снимки из похода, очевидно, он предпочитает активный отдых. Это показывает, насколько важен подбор фото при регистрации на сайтах знакомств — оценивая их, возможный партнер будет делать выводы о том, чем занимается человек, что его интересует и стоит ли вообще тратить время на общение с ним.

Также было известно, что женщин привлекают мужчины с домашними животными.

Хотя дамы предпочитали в основном собачников, кошатники тоже пользовались более высоким спросом по сравнению с мужчинами, у которых не было домашних животных.

Авторы исследования предположили, что, в таком случае, на сайтах знакомств мужчины, которые выкладывают свои фото с котиками, должны быть более популярны, чем те, у кого нет фотографий с животными. Однако результаты их удивили.

В исследовании участвовали 1388 гетеросексуальных американок 18-24 лет. Исследователи показывали девушкам фотографии одного из двух молодых людей в возрасте около 20 лет. На фото он позировал либо в одиночестве, либо с кошкой на руках. Участницы же должны были сообщить, готовы они сходить с парнем на фото на свидание или нет, а также оценить его по ряду личностных характеристик, в том числе маскулинности и феминности.

Кроме того, девушки должны были сообщить, к какой категории они сами себя относят — к кошатницам, собачницам, тем и другим или ни к тем, ни к другим.

Оказалось, фото с котиком снижает шансы мужчины на свидание — девушкам кошатники казались более закрытыми, невротичными и менее маскулинными. При этом, впрочем, девушки также считали их довольно милыми.

«Предыдущие исследования показывают, что женщины часто ищут маскулинных мужчин — как с точки зрения внешнего вида, так и с точки зрения поведения, — отмечают исследователи. — Таким образом, тот факт, что женщины, участвовавшие в нашем исследовании, сочли мужчину без кошки на фото более мужественным и более подходящим для свидания подтверждает идею, что они, скорее всего, при принятии решения будут обращать внимание на факторы, говорящие о мужественности».

Видимо, проблема кроется в культурных нормах, которые до сих пор связывают феминность у мужчин с гомосексуальностью, полагают ученые. Кошки в качестве питомцев считаются «женскими» животными и, вероятно, поэтому мужчина с кошкой на руках расценивается как «женственный».

Кроме того, восприятие владельцев кошек как менее открытых, более милых, но невротичных, могло подтолкнуть респонденток к тому, чтобы рассматривать этих мужчин скорее как кандидатов для дружбы. Другими словами, вероятно, вид позирующего с кошкой человека говорит, что другом он будет лучшим, чем романтическим партнером.

Исследователи обращают внимание, что женщины предпочитают более маскулинных мужчин для краткосрочных отношений. В длительных отношениях для них более важны иные черты. Возможно, отказывались от свидания с кошатником именно девушки, не настроенные на серьезные отношения.

Также важно отметить, что то, к какой категории девушки сами себя относили, влияло на их выбор.

Кошатницы оказались чаще склонны выбирать мужчину с кошкой на руках, или же сообщали, что у них нет особых предпочтений.

Выборка участниц была ограничена молодыми гетеросексуальными американками, поэтому не стоит распространять эти результаты на людей другого пола, возраста или культуры, подчеркивают авторы работы. Но мужчинам, которые рассчитывают на отношения с такой девушкой, очевидно, стоит первое время помалкивать о любви к котикам.