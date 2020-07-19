«Глумления и оскорбления»: как ликвидировали святые мощи

Советская власть приступила к вскрытию святых мощей, хранившихся в православных храмах и монастырях, с началом антицерковного курса в 1918 году. Если обнаруживалось, что останки плохо пережили время, атеисты заявляли о сознательном обмане верующих, используя факты для своей пропаганды. Волна вскрытий мощей началась в ноябре того года после обнаружения вместо мощей Александра Свирского восковой куклы. Этот случай широко освещался в советской печати. Впрочем, сегодня существует версия о фальсификации инцидента с целью дискредитации Русской православной церкви (РПЦ).

Первоначально центральное руководство всеми способами демонстрировало, что не является вдохновителем кампании, а инициатива якобы идет от возмущенных обманом граждан.

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Одним из главных идеологов религиозной политики был высокопоставленный сотрудник Наркомата юстиции Петр Красиков. Он возглавлял 8-й отдел ведомства, ответственный за проведение в жизнь декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Ради решения поставленных задач Красиков не останавливался перед применением силы.

По мере укоренения большевистского режима на местах и успехов Красной армии на фронтах Гражданской войны, кампания по вскрытию мощей, часто перераставшая в разграбление церковного имущества, была законодательно закреплена. В марте 1919 года РКП(б) по предложению Красикова одобрила программу по проведению на общегосударственном уровне мер, ведущих к «полному отмиранию религиозных предрассудков и церкви».

В процессе развертывания кампании в центральные органы власти — Совнарком и ВЦИК нарастал поток жалоб верующих на оскорбление их религиозных чувств. В тех случаях, когда вскрытые раки оставались в храмах и монастырях и доступ населения к ним был открыт, продолжалось почитание святых мощей: при большом стечении верующих служились акафисты и молебны.

Реагируя на происходящее, советское правительство поручило Наркомюсту найти пути решения «проблемы». 20 июля 1920-го Совнарком РСФСР принял постановление «О ликвидации мощей во всероссийском масштабе» (причем в разных источниках встречается и альтернативный вариант даты – 30 июля). В этом документе была сформулирована пропагандистская цель – «полностью ликвидировать варварский пережиток старины, каким является культ мертвых тел». Иными словами, речь шла об уничтожении почитания святых мощей среди православного населения Советской России.

«Мощи не выбрасывались, как это описывается в тенденциозной литературе, а либо сохранялись в музеях, либо предавались земле», — отмечается в статье юриста Марины Белоусовой «Нормативное регулирование кампании по вскрытию и ликвидации мощей в РСФСР 1919-1920».

Некоторые ковчежцы и раки после освидетельствования действительно попали в государственные музеи, о судьбе других, изготовленных из драгоценных металлов, с тех пор ничего неизвестно. В 1920-е годы многие почитаемые церковью останки святых подверглись уничтожению или серьезно пострадали.

Вторую волну вскрытий, стартовавшую с постановления Совнаркома, подстегнул процесс по изъятию имущества Троице-Сергиевой лавры, из которой весной были насильно выселены монахи.

В соответствии с правительственным декретом монастырь подлежало превратить в «музей историко-художественных ценностей». А еще в 1919 году государство решило изъять мощи преподобного Сергия Радонежского. Чтобы не допустить набатного звона как призыва к защите лавры, красноармейцы взяли под свой контроль колокольню, монастырские стены и выходы.

В протоколе вскрытия было зафиксировано: «С головы снимают шапочку, с шеи – бинт фиолетовый, затем голубой. Разрывает иеромонах Иона швы у ног, распарывает ножницами парчовый голубой мешок. Вынул сбоку вату, распарывает швы, фигура становится плоской, толщиной в четыре пальца, снимает распоротый голубой мешок, под которым обнаруживается полуистлевшая ткань серо-коричневого цвета. Снизу лубок. По снятии шапочки с головы виден человеческий череп, лежащий частью на лубке, частью на весу. Возле черепа справа виден первый шейный позвонок. Длина фигуры соответствует человеку среднего роста».

Патриарх Тихон тщетно пытался добиться у Владимира Ленина отмены решения о закрытии лавры. Монахи нашли убежище в трудовых коммунах.

25 августа 1920 года нарком юстиции Дмитрий Курский подписал постановление «О ликвидации мощей». Согласно тексту, «по почину и настойчивому требованию самих трудящихся масс» в 12 губерниях было произведено на тот момент 58 вскрытий святых мощей. Далее в документе «развенчивался миф» о нетленных останках: утверждалось, что советской власти удалось раскрыть «целый ряд мошеннических действий, при помощи коих служители культа обманывали» народ.

«Серебряные гробницы, блистающие драгоценными камнями, содержат в себе или истлевшие, превратившиеся в пыль кости, или имитацию тел с помощью железных каркасов, обмотанных тканями, чулок, ботинок, перчаток, ваты, окрашенного в телесный цвет картона и т. п. Вот то, чему архиереи и монахи заставляли поклоняться загипнотизированные массы, почитать за нетленные тела, и во имя чего приносить свои трудовые копейки в церковные карманы», — говорилось в постановлении.

А в пункте 3 сообщалось, что «в случаях обнаружения шарлатанства, фокусничества, фальсификаций и иных уголовных деяний» отделы юстиции должны возбуждать «судебное преследование против всех виновных лиц».

Репрессии на основе дела о ликвидации мощей коснулись многих священнослужителей.

Так, 1 ноября 1920 года Новгородский ревтрибунал осудил Тихвинского епископа Алексия (Симанского), будущего патриарха Московского и всея Руси, на пятилетнее заключение в лагере по обвинению «в подлогах и обмане» в связи с имевшим место в марте 1919 года «освидетельствованием» мощей в новгородском Софийском соборе. «Обман и подлог» заключались в том, что Алексий удалил из рак «предметы фальсификации нетления» — искусственные цветы, вату для раздачи богомольцам, которая почернела и стала бесполезной, а также лишние пелены.

«Как и другие мероприятия антирелигиозной политики, не миновала перегибов и кампания по вскрытию мощей. В Ростове Ярославском представителями местной советской власти было произведено насильственное вскрытие мощей Исайи, Игнатия, Дмитрия Ростовского, игумена Аврамия и Евфросиньи Полоцкой. Вскрытие сопровождалось «глумлениями и оскорблениями религиозного чувства верующих, курением табака на паперти соборного храма, прикосновением к частям святых мощей руками неверующих». Епископ Ростовский Иосиф в рапорте митрополиту Агафангелу отметил правонарушения, совершенные властями», — указывается в статье историка Натальи Майоровой «Вскрытие мощей Сергия Радонежского и кампания по ликвидации мощей во всероссийском масштабе».

В свою очередь, советский диссидент Лев Регельсон писал в книге «Трагедия Русской церкви»: «Культ мощей в русской народной религиозности часто переходил установленные церковными канонами пределы. По умолчанию предполагалось, что когда ковчег или рака с мощами имеют форму человеческого тела, то в них хранятся полностью нетленные мощи. Как показали «вскрытия», иногда (на самом деле – поразительно часто) это подтверждалось. Но в ряде случаев – и тут получала полный простор обличительная антирелигиозная пропаганда – в раке обнаруживались лишь частично сохранившиеся останки святых. Мощи, оказавшиеся нетленными, все равно подвергались надругательству – никак иначе это воспринимать невозможно. Священные останки великих подвижников Русской земли выставляли в музеях рядом с трупами крыс и других животных с надписями: «Трупы мумифицированы».

На VIII Всероссийском съезде Cоветов в конце декабря 1920 года 8-й отдел Наркомюста представил отчет по проведению кампании, обвинив церковников в попытках сокрытия обмана посредством предварительного тайного вскрытия и удаления из рак посторонних предметов. Приведенных данных оказалось достаточно, чтобы констатировать успех кампании по вскрытию и ликвидации мощей.

В те же дни состоялось вскрытие мощей Серафима Саровского. Всего до конца 1920 года было осуществлено 63 вскрытия нетленных мощей почитаемых РПЦ святых.

«Власть грубо нарушила один из главных принципов декрета об отделении церкви от государства, вторгнувшись в область канона и отказывая в праве на существование признанному и освященному церковью культу почитания мощей», — констатирует в своей работе Майорова.

В 1921-1922 годах часть вскрытых властью нетленных мощей была перевезена в Москву на выставку, организованную Наркоматом здравоохранения. Некоторые из них были возвращены РПЦ в конце 1980-х — начале 1990-х годов.