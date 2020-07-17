Вода и физкультура: как правильно бороться с недосыпом

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова объяснила причины сонливости на работе – и дала советы, как правильно бороться с этим состоянием. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

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«Мы не берем какие-то стрессовые ситуации, когда человек был, например, в дороге. Если человека регулярно клонит в сон, это говорит о том, что он поздно ложится спать», – заявила специалист.

По словам Павловой, недосыпанию способствует храп – храпящий человек спит с паузами, что влияет на качество сна. Поэтому он будет приходить на работу сонный и работать неэффективно – и обращаться к стимулирующим средствам, чтобы разогнаться.

«Это чай, кофе и, к сожалению, еще хуже – всякие энергетики. Все больше <...> люди пьют эти напитки, а без них они нетрудоспособны. Некоторые принимают контрастный душ, чтобы взбодриться», – перечислила врач способы, которые люди используют, чтобы «подстегнуть» себя.

Однако такие стимуляции ослабляют надпочечники, поэтому разумнее либо нормализовать режим сна, либо же – заняться физической активность и пить простую питьевую воду.

«Наиболее безвредны: прогулка, короткая пробежка с этажа на этаж по лестнице, отжимания, приседания. За короткий период времени можно без вреда простимулировать организм, повысить уровень кортизола, снизить уровень стресса», – отметила эндокринолог.

Кроме того, регулярное питье чистой воды «помогает не снижать уровень активности» – как помогает и поход в туалет, если человек избегает обезвоживания.

В феврале завлаборатории нейробиологии сна и бодрствования в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов заявил радио Sputnik, кто может позволить себе спать меньше восьми часов в день, и как это чревато для здоровья.

По его словам, из исторических личностей мало спали Наполеон, Александр Македонский, Уинстон Черчилль, а у другого британского премьера — Маргарет Тэтчер — и вовсе был ген короткого сна. Специалист отметил, что в наше время мало кто обладает этим геном, который позволяет за четыре часа полноценно выспаться.

Дорохов пояснил, что постоянные пренебрежения сном могут привести к смертельному исходу. По его словам, сон нужен для того, чтобы «чинить» человеческий организм от «ошибок», без него не будет своевременного «ремонта», что приведет к проблемам со здоровьем. «Есть научные работы, которые показывают, что у тех, кто мало спал длительное время, сокращалась жизнь на 10-15 лет», — сказал он.

Кроме того, человек может столкнуться с ожирением, диабетом, проблемами с сердцем. Связь недосыпа и избыточного веса отметил президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов.

«Во-первых, нарушение структуры сна или недосып повышают продукцию грелина — гормона, который увеличивает аппетит. Во-вторых, в организме ночью во время глубоких стадий сна вырабатывается так называемый соматотропный гормон (гормон роста)», – заяил РИАМО специалист.

По его словам, соматотропный гормон выполняет анаболическую функцию, превращая энергию в мышцы. У детей он также отвечает за рост, а у взрослых — за мобилизацию жира.

«Если у человека нарушается сон и исчезают его глубокие стадии, то жир откладывается в запасы и оттуда плохо забирается. С одной стороны, аппетит сохраняется, а с другой — нарушаются обменные процессы», – добавил он.

Ранее Бузунов также сообщил, что ночной недосып можно компенсировать непродолжительным сном днем. При этом врач отметил, что главное, чтобы дневной сон не продолжался несколько часов – тогда режим будет сбит снова. Лучше вздремнуть часок, не дольше 60 минут. Для тех, кто работает по ночам, сомнолог посоветовал ложиться спать сразу после возвращения домой с ночной смены, но не больше чем на 3-4 часа. Тогда к вечеру возникнет сонливость и ночной сон не будет перебит.