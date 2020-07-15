Фашисты-парашютисты: что нашли польские археологи

Массовое захоронение 18 фашистских парашютистов, погибших в последние месяцы Второй мировой войны, обнаружено археологами на западе Польши.

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Находка сделана близ деревни Козлице Нижнесилезского воевоодства – территории, во время войны принадлежавшей Германии. Известно, что в то время к северу от деревни находилась база Люфтваффе. Останки немецких солдат были обнаружены сотрудниками историко-археологической организации Pomost.

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Среди найденных артефактов – немецкое оружие, инструменты, смертные медальоны, а также медали, которые помогли идентифицировать солдат, как десантный полк Люфтваффе.

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Среди найденных наград — Испанский крест. Этим орденом награждали солдат, участвовавших в Гражданской войне в Испании (июль 1936 — март 1939). В те годы Гитлер поддерживал диктатора Франко и посылал ему в помощь легион «Кондор» — добровольческую авиационную часть численностью около 5,5 тысячи военнослужащих.

На многих артефактах найдены знаменитые эмблемы Люфтваффе в виде орла – например, такая эмблема выгравирована на стальных инструментах и дополнительном зенитном прицеле от пулемета MG 42 и карманных часах.

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По предположению ученых, десантники оставались последними на авиабазе, которая была атакована силами наступающего 1-го Украинского фронта.

Построенный в конце 1930-х годов, этот аэродром был одной из множества секретных тренировочных баз Третьего рейха.

При приближении к аэродрому советских войск в январе 1945 года немецкое командование решило взорвать основные здания, однако оставило небольшую группу военных для встречи неприятеля.

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«Вблизи сельских построек мы обнаружили массовое захоронение 18 немецких солдат, убитых в 1945 году», — рассказал изданию First News Томаш Сабански, руководитель археологической группы. – Среди останков мы нашли также три опознавательных знака. Работы было много, в этом месте найдено множество индивидуальных могил. К счастью, местные жители отнеслись к нам дружелюбно. Они часто приходят и смотрят на раскопки, рассказывают свои истории и от них мы узнаем о еще не открытых могилах, которых остается еще немало».

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По словам археологов, они обращаются к местным жителям, чьи фотографии, рисунки, записи и воспоминания способны помочь в обнаружении новых захоронений. Теперь останкам предстоит пройти экспертизу, после чего они будут захоронены на военном кладбище во Вроцлаве.

Бутылка в стене

В начале июля бутылка с письмом, написанным двумя подневольными рабочими во время Второй мировой войны, была обнаружена на вокзале в Польше. Необычная находка была сделана на вокзале городка Нове-Скальмежице на западе центральной части страны. Рабочие случайно наткнулись на бутылку в ходе ремонта в зале ожидания.

Текст был составлен 15 марта 1941 года двумя уроженцами соседнего города Калиш — Яном Каралевским, родившимся в 1902 году, и Владиславом Собаньским 1900-го года рождения. Мэр Нове-Скальмежице Ежи Лукаш Вальчак разместил фотографию послания в Facebook.

«Письма в бутылках не только плавают в морях. И они есть не только в фильмах или на страницах книг. Жизнь иногда пишет невероятные истории», — отметил он.

По словам градоначальника, листок был плотно замурован в бутылку, поэтому ее пришлось разбить.

Написанное синими чернилами послание по-прежнему можно прочитать на пожелтевшем листке бумаги.

«Мы, двое из Калиша, замуровали этот листок в качестве напоминания. Те, кто его найдет, вспомнят войну Гитлера против человечества, когда тевтонцы изгоняли людей», — говорится в письме.