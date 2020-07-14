«Все достижения в будущем»: чем гордится Рогозин

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о том, что России «не интересно» участие в американском лунном проекте. Заявление об этом прозвучало в интервью «Комсомольской правде», данном по случаю пятилетия госкорпорации.

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«С лунным проектом мы наблюдаем отход наших американских партнеров от тех принципов сотрудничества и взаимоподдержки, которые сложились при сотрудничестве на МКС. Они рассматривают свою программу не как международную, а как похожую на НАТО, — заявил Рогозин.

— Есть Америка, все остальные должны помогать и платить. Честно говоря, нам участвовать в таком проекте неинтересно».

Далеко не каждое высказывание Рогозина обращает на себя внимание западных СМИ, однако эти его слова о фактическом отказе от партнерства с США по Луне на этот раз подхватили американские журналисты.

При этом Рогозин намекнул, что сотрудничество по Луне более вероятно с Китаем. «И я не исключаю того, что этот проект будет, безусловно, открыт для всех желающих, в том числе для американцев. Но инициатива здесь может быть за Россией и Китаем», — отметил Рогозин.

«Глава российского космоса несколько раз выражал недовольство, что NASA выбрало 2024 год по политическим причинам. Он также сравнивал усилия США в изучении поверхности Луны со вторжением американцев в Ирак и Афганистан», — пишет обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер.

«Ранее Рогозин прямо не отказывался от участия в программе, говорил, что мы можем это делать только на паритете и так далее. «Энергия» предложила американцам сделать шлюзовой блок для станции, но это нужно делать на свои деньги, а у нас в Федеральной программе на это денег не предусмотрено. И никаких движений от Рогозина на дополнительное финансирование не было, — считает научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. – Концепция лунной станции у американцев меняется раз в три месяца, и мы не можем за ними гнаться. Нам действительно нечего им предложить.

Тот же шлюзовой модуль нам даже нечем доставлять, для этого нужно делать специальный разгонный блок».

Говоря о планах Роскосмоса, Рогозин снова рассказал о разрабатываемых новых ракетах и планах по запускам «Ангары». «Запущены в производство и в разработку самые новые ракеты. И ракета на сжиженном природном газе, и ракета «Союз-5», «Союз-6», и ее морская версия «Союз-7» для морского старта, — заявил Рогозин. — Я завтра работаю в Воронеже на КБ «Химавтоматика», мы как раз будем слушать доклады специалистов по разработке двигателя на водороде, на метане. А именно метан нам даст возможность многократного использования ракеты».

При этом, по его словам, российские инженеры способны разработать двигатель для многоразовой ракеты, способный включаться до трехсот раз.

«Он обещает огромное число носителей, многоразовые, сверхтяжелые, много всего, при том, что у нас нет и не предвидится заказов на запуски чужих спутников. Причина проста – дешевые надежные ракеты SpaceX со множеством полезных для потребителя свойств, таких, как скорость запуска, — считает Моисеев. – На графике пусков видно, что с 2010 года то, что не запускает «Протон», запускает ракета Falcon. Деньги на эти новые ракеты тратятся, но задач для них нет. Ракеты ради ракет никому не нужны, они нужны, чтобы выводить полезную нагрузку».

«Долгостроем», готовым к отправке на МКС Рогозин назвал многострадальный модуль «Наука», который Россия много нет не может отправить к станции. При этом он не согласился с предложением отправить его в музей по причине устаревания конструкции. «Мы видим, что ресурс станции вполне годится до 2030 года – то есть, впереди у нас 10 лет нормальной работы. Ресурс модуля «Наука» 15 лет, поэтому он, может быть, еще и проработает намного дольше, потому что те модули, которые запускали мы в середине 90-х годов, они уже посчитайте сколько лет работают – и нормально!», — заявил Рогозин.

«Про основную проблему «Науки» он не рассказал. Сейчас баки на модуле сделаны так, что не могут быть дозаправлены. То есть узловым модулем нашей будущей станции он стать не может. А другого не будет, так как центр Хруничева с 2015 года прекратил производство модулей. И денег на это нет, поскольку нет концепции. Живут сегодняшним днем – сегодня на МКС летаем, а там что-нибудь придумаем», — отметил эксперт.

– Первое, что бросается в интервью, Рогозин говорит только о достижениях, ни одной проблемы не обозначено.

И все достижения в будущем времени – за исключением аппарата «Спектр-РГ», который был запущен год назад, и который делался 32 года, поэтому скорее это исключение, которое подтверждает правило».