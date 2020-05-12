«Российский вклад огромен»: кто замусорил космос

Неуправляемый сход с орбиты огромной ступени китайской ракеты, и взрыв на орбите бака российского разгонного блока «Фрегат» вновь обратили внимание на проблему космического мусора, которая с каждым годом не исчезает, а только усугубляется.

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О проблеме космического мусора ученые говорят с каждым годом все больше – число рукотворных объектов на орбите растет, и даже самые мелкие частицы, летящие со скоростями в несколько километров в секунду, несут большую угрозу как действующим спутникам, так и пилотируемым кораблям и МКС.

Кроме того, сходя с орбиты под тормозящим действием атмосферы, крупные обломки не всегда сгорают полностью,

и иногда часть их долетает до Земли, что в случае неуправляемого схода может приводить к разрушениям и даже жертвам.

К космическому мусору относят недействующие спутники, ступени ракет, оставшиеся на орбите Земли, а также многочисленные обломки, возникающие при соударениях более крупных объектов.

Однако каким странам принадлежит большая часть мусора? Ответ нашли специалисты британской компании RS Components — крупного дистрибьютора электронных, электрических и механических компонентов.

Они подсчитали, что на орбите Земли отслеживалось 29874 космических обломка и чуть меньше половины (14403) имеет российское (советское) происхождение. Если точнее, то в эту категорию внесены все спутники производства стран СНГ, однако среди них подавляющее большинство – российские.

Далее с большим отрывом идут США (8734). Китай (4688), Франция (994) и Индия (517).

В эти выкладки включены как находящиеся в настоящее время на орбите и отслеживаемые обломки (12425), так и уже сошедшие с орбиты и сгоревшие в атмосфере (17449).

К примеру, из тысяч отслеживаемых сейчас в космосе обломков британский всего один – раньше было пять, однако четыре уже сошли с орбиты.

close space-track.org

«Наши новые данные показали, что в действительности мусора становится все больше, и только пять ведущих стран за последние два года добавили 448 новых обломков, — пояснили составители отчета изданию Digital Trends.

– Российский вклад в замусоривание чрезвычайно огромен: почти на 10 тыс. обломков больше, чем у Китая, и на 6 тыс. больше, чем у США. Интересно, за два года Индия показала наибольший рост – 124 новых обломка, вращающихся вокруг Земли. Важно то, что мы заставляем общество осознавать масштаб роста».

При составлении статистики использовались данные сервиса space-track.org, отслеживающего объекты в околоземном пространстве.

По его данным в настоящее время американских обломков вокруг Земли вращается слегка больше, чем от СНГ: 4171 и 4068 соответственно. Правда, данные взяты в январе этого года, они не учитывают недавнего разрушения бака разгонного блока «Фрегат» и актуальные числа уже другие.

9 мая американские военные сообщили о взрыве в космосе бака отработавшей ступени российской ракеты, который разлетелся на десятки обломков. Сообщение об этом появилось в Twitter 18-й эскадрильи контроля космического пространства Военно-воздушных сил США.

По данным военных, разрушение бака произошло 8 мая в период 07.02-08.51 мск. Бак разрушился, образовав 65 обломков, которые отслеживаются наземными радарами.

Старт ракеты, частью которой был оставшийся на орбите разгонный блок, состоялся 18 июля 2011 года с космодрома Байконур – в тот день ракета «Зенит-2SLБ80» с разгонным блоком «Фрегат-СБ» вывела на орбиту российский космический радиотелескоп «Спектр-Р» («Ра̀диоастро́н»).

Накануне над Атлантикой неконтролируемо вошла в атмосферу Земли и сгорела над территорией Атлантического океана вторая ступень тяжелой китайской ракеты Long March 5B. Ракета стартовала неделю назад, выведя на орбиту прототип китайского пилотируемого корабля, совершившего успешную посадку 8 мая.

К оставшейся на околоземной орбите ступени было приковано внимание специалистов из-за ее размеров—в длину она составляет 30 метров, масса- 20 тонн.

Неконтролируемый сход с орбиты такого объекта несет потенциальную опасность из-за несгоревших обломков, которые могут долетать до Земли. Ступень могла упасть в любом месте планеты в диапазонах широт от -41 до +41 градуса.

«Это самый массивный неконтролируемо сходящий объект после 39-тонной станции «Салют-7», которая сошла в 1991 году», — пояснил Джонатан Макдауэлл, астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. По данным американских военных, сход произошел в 08.33 PDT (18.33 мск). Достигли ли обломки ступени поверхности океана, пока неизвестно.