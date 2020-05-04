Иисус или Будда: кому молиться при коронавирусе

Отчаянные времена требуют отчаянных мер — возможно, именно этим руководствовалась группа специалистов из Канзасского института сердечного ритма, решивших изучить, как хорошо от COVID-19 помогают молитвы.

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Исследование , даже внесенное в регистр клинических испытаний США, началось 1 мая и продлится до конца августа. Ученые отберут 1000 человек и разделят на две группы, за одну из которых, не ставя их в известность, будут молиться представители пяти конфессий — христианства, индуизма, иудаизма и буддизма. На протяжении эксперимента исследователи будут ежедневно оценивать степень восстановления функции легких у пациентов.

Ученые собираются установить, помогают ли молитвы (и если да, то каким богам) снизить смертность от COVID-19.

Также они оценят продолжительность пребывания пациентов в больнице, длительность применения аппаратов ИВЛ и другие показатели.

Наблюдение за пациентом будет вестись, пока его не переведут из отделения интенсивной терапии или пока он не умрет.

Свою работу авторы описывают как «первое глобальное, многонациональное, многоязычное двойное слепое контролируемое исследование», посвященное пользе молитв при коронавирусе.

«Мы все верим в науку, но и религии тоже доверяем, — говорит ведущий автор исследования кардиолог Дхананджая Лаккиредди. — Что, если есть сверхъестественные силы, в которые многие из нас верят, и божественное вмешательство может повлиять на исход болезни? Таков был наш вопрос».

Сам Лаккиредди, впрочем, не может объяснить, как именно молитвы одних людей за других, которых они даже не знают, способны повлиять на здоровье последних. Также он признает, что реакция коллег на его эксперимент была довольно неоднозначной.

Лаккиредди говорит, что понятия не имеет, каким будет результат.

«Но ведь мы никем не рискуем, — говорит он. — Чудеса случаются. Всегда есть надежда, не так ли?».

Это не первая попытка выяснить, помогает ли молитва исцелению. Так, ранее американские ученые провели похожий эксперимент с людьми, пережившими операцию на сердце.

Исследователи отобрали 1802 пациентов в шести больницах США, которым предстояло аортокоронарное шунтирование. Все пациенты были разделены на три группы. Члены первых двух групп не знали наверняка, что за них будут молиться, при этом за членов одной группы молились, а за членов другой – нет. Членов третьей группы заверили, что об их исцелении обязательно будут молиться, и действительно это делали. Ежедневные молитвы представителей христианской церкви начинались накануне операций и продолжались в течение двух недель.

За тридцать суток, прошедших со дня операции, врачи обнаружили, что молитва не оказывает никакого положительного эффекта ни на длительность послеоперационного восстановления, ни на количество осложнений.

Более того, доля осложнений в третьей группе оказалась самой высокой — 59%.

В группе же, за которую не молились, осложнения наблюдались реже, всего — в 51% случаев. Смертность во всех трех группах была равной.

Эффективность молитв для людей, переживших операции на сердце, оценивалась неоднократно. В нескольких работах даже удалось выявить улучшения, однако они были настолько незначительными, что могли оказаться просто статистической погрешностью.

Впрочем, в некоторых случаях религиозность, возможно, и правда идет на пользу. Обычно это касается людей с расстройствами психики или пожилых пациентов.

Так, в одной из работ специалисты из университета Дьюка оценили состояние людей старше 65 лет, попадавших в больницы в связи с неврологическими и другими заболеваниями. Каждый пятый из 850 участников исследования отметил, что вера помогает им бороться с болезнью. Чаще всего об этом сообщали чернокожие пенсионеры с психическими заболеваниями в анамнезе. И действительно — во время последующих госпитализаций — в среднем через полгода — у верующих наблюдалось меньше депрессивных симптомов.

Другая работа показала, что у пожилых верующих давление ниже, чем у их нерелигиозных сверстников. Однако это касалось только тех верующих, которые посещали службы в церкви и иные тематические мероприятия. Те, кто не проявлял подобной активности и лишь смотрел или слушал религиозные передачи по телевидению и радио, не имели никаких преимуществ.

Ученые предполагают, что дело все же в более активном образе жизни и общении с единомышленниками, чем в вере и молитвах как таковых.

В целом, исследования связи религии и здоровья дают противоречивые результаты. Часть показывает, что люди, посещающие религиозные собрания, живут дольше и что вера помогает онкобольным справиться со стрессом. Другие же выявляют, что среди наиболее религиозных американцев самый высокий уровень ожирения.

Одна из последних работ, посвященных этой теме, охватила почти 20 тыс. человек из 26 стран, в том числе и России. Проанализировав результаты опросов, исследователи выяснили: приверженцы религий, как правило, чувствуют себя более счастливыми, причем состояние их здоровья при этом может оставлять желать лучшего.

Однако счастливыми людей делала не вера сама по себе, а активная деятельность в религиозных общинах.

Обычные верующие, не участвующие в религиозных мероприятиях, были не счастливее атеистов.