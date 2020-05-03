16 тонн в год: сколько метеоритов падает на Землю

Какое количество метеоритов ежегодно падает на Землю в виде крупных камней, попытались выяснить британские ученые на основе исследований, проведенных во льдах Антарктиды.

Их вердикт таков: если брать в расчет метеориты, чья масса превышает 50 гр, то ежегодно на Землю выпадает свыше 16 т подобных камней.

Эта оценка не принимает в расчет более мелкие камни, и, конечно же, пыль, которая ежесекундно бомбардирует нашу планету. «Подавляющее большинство объектов, падающих на Землю, весьма малы, — поясняет доктор Джефф Эватт из Университета Манчестера, автор исследования, опубликованного в журнале Geology. – Мы говорим об объектах, которые, ударяя в поверхность земли, распадаются на фрагменты общей массой свыше пятидесяти грамм. Обычно их масса в сумме достигает 50 гр – 10 кг. Объекты больше этого очень, очень редки».

Реклама

Исследование выпавших в Антарктиде метеоритов объединило сразу несколько групп британских ученых – Кембриджа, Имперского колледжа Лондона и Британской Антарктической службы.

Одно из важнейших достижений их работы – создание модели, предсказывающей зависимость частоты выпадения метеоритов от широты места.

Так, расчеты показали, что в полярных областях частота выпадения метеоритов составляет всего 60% от темпов выпадения в районе экватора.

Ученым давно известно, что Антарктида – лучшее место для поиска метеоритов. Причина проста – упавшие на лед камни хорошо заметны, они дольше присутствуют на поверхности и потому легче находятся. По этой причине охотники за антарктическими метеоритами часто направляются туда, где благодаря движению ледников образуются так называемые зоны застревания,— там наблюдается повышенная концентрация метеоритов.

В своем исследовании Эватт с коллегами задались целью исследовать, сколько метеоритов выпадает на определенной территории – выбранном ледовом поле вблизи гор Шеклтона в Восточной Антарктике.

Результат превзошел ожидания самих охотников – в течение двух систематических поисков – в 2019 и 2020 году они обнаружили порядка 120 метеоритов.

Получив этот результат на выбранной территории, ученые поняли, что могут провести оценки выпадения метеоритного вещества в масшабах всей планеты. Для этого они учли то, как Земля притягивает к себе пролетающие мимо околоземные астероиды, и как широта места отражается на частоте падения.

По словам ученых, полученные оценки могут быть независимо проверены путем отслеживания болидов, возникающих при падении астероидов в атмосферу Земли. Сделать это можно при помощи спутников, в автоматическом режиме отслеживающих грозы в атмосфере планеты.

«Спутники отслеживают эти взрывы в небе, определяя энергетику событий, а также их долготу и широту. Из этого вы можете оценить, как они распределяются по планете в зависимости от широты», — пояснил Эватт.

По словам авторов открытия, еще один важный вывод работы – переоценка вероятности падения крупных метеоритов в различных широтах, которой ранее пользовались ученые.

Так, уточненные оценки показали, что вероятность такого события в экваториальных широтах на 12% больше и в полярных – на 27% меньше, чем считалось ранее.

«Я думаю, это восхитительное исследование, и эти оценки похожи на правду. Мы считаем, что ежегодно на Землю падает порядка 40 тыс. т внеземного вещества, однако большая часть – в виде мельчайших пылинок», — считает Сара Расселл из Музея естественной истории Лондона.

Недавно российские ученые предложили новое объяснение феномену Тунгусской катастрофы, волнующей исследователей уже более века. По их расчетам, значительные разрушения в районе Подкаменной Тунгуски связаны не с падением космического объекта на Землю, а с ударными волнами, возникшими при сквозном прохождении железного астероида сквозь атмосферу Земли.

Таинственный взрыв в районе реки Подкаменная Тунгуска утром 30 июня 1908 года считается крупнейшим падением небесного тела на Землю в новейшей истории. Основываясь на результатах моделирования, исследователи показали, что Тунгусский феномен был вызван железным астероидом с наиболее вероятным размером от 100 до 200 м. Этот астероид прошел сквозь атмосферу Земли на минимальной высоте полета 10–15 км со скоростью около 20 км в секунду, при этом угол вхождения в атмосферу должен был быть меньше 1105. При этом он не упал на Землю, а продолжил свое движение по околосолнечной орбите, потеряв около половины своей начальной массы, которая могла превышать три млн т, сохранив при этом свою целостность.