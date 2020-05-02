Верят в Бога, не любят науку: кто борется с рукоблудием

Ища, чем занять себя на карантине, люди стали мастурбировать больше, показывают результаты американского опроса от производителя презервативов Trojan. Необходимость держаться подальше от других людей привела к тому, что более трети молодежи 18-24 лет стала мастурбировать чаще.

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19% опрошенных занимались этим удаленно с кем-то еще.

Из них 19% мастурбировали с постоянным партнером, 25% — с теми, с кем познакомились онлайн уже во время карантина, а еще 21% от безысходности связались со своими бывшими.

Однако некоторые мужчины склонны воздерживаться от мастурбации, сообщают немецкие ученые из Майнцского университета. Это более свойственно тем, кто не доверяет науке и склонен придерживаться консервативных политических взглядов, выяснили они. Исследование было опубликовано в журнале Archives of Sexual Behavior.

«Один из моих студентов обратился ко мне с этой темой, — делится профессор Роланд Имхофф, один из авторов работы. — Он заинтересовался сайтами, предлагающими поддержку мужчинам, которые хотят бороться с тем, что они воспринимают как порнозависимость, и одна из рекомендаций многих из этих сайтов — воздержаться от мастурбации хотя бы на короткое время».

Исследователи отмечают, что отказ от мастурбации берет начало еще в далеком прошлом, когда она считалась грехом против природы. В XVIII веке эта идея распространилась особенно широко, сначала благодаря анонимной брошюре Onania, разошедшейся по Лондону, а затем с подачи швейцарского врача Самюэля Тиссо и его труда L'Onanisme. Тогда считалось, что мастурбация вызывает гонорею, эпилепсию, слепоту, физическое и психическое истощение. Эти идеи поддерживались культурой того времени, несмотря на то, что уже тогда появлялись исследования, их опровергавшие.

На сегодняшний день научных данных о негативном влиянии мастурбации на здоровье нет, отмечают исследователи, как и о пользе отказа от нее.

Однако некоторые мужчины используют отказ от мастурбации как меру контроля над своей половой жизнью. В последнее десятилетие в интернете даже сформировалось движение NoFap, пропагандирующее такой способ воздержания. Его участники верят, что таким образом они обретут уверенность в себе, повысят концентрацию, избавятся от эректильной дисфункции и станут в целом счастливее, чем прежде. Часть мужчин утверждает, что отказ от мастурбации улучшил их жизнь и самочувствие, однако многие жалуются на отсутствие изменений и спрашивают у единомышленников, что же делать дальше.

Исследователи нашли 1063 взрослых мужчин-добровольцев на популярном сайте Reddit. Участники исследования заполнили онлайн-анкету, сообщив о средней частоте мастурбации в месяц, сексуальной дисфункции, доверии к науке, склонности к консерватизму, религиозности, представлениям о здоровом образе жизни и том, насколько сильна их мотивация в воздержании.

«Нас интересовало, сможем ли мы узнать больше о том, что связано с мужским решением воздержаться от мастурбации», — поясняет Имхофф.

Как оказалось, воздержаться от мастурбации хотя бы однажды пытались 64% опрошенных.

Исследователи обнаружили, что более сильные убеждения относительно социальных последствий мастурбации, меньшее доверие к науке, более консервативные взгляды, более выраженная религиозность и отношение к мастурбации как к чему-то нездоровому оказались связаны с большей мотивацией к воздержанию.

Участники, согласившиеся с такими утверждениями, как «Мои попытки изменить свое сексуальное поведение оказались неудачными», также были более склонны пытаться не мастурбировать. С частотой мастурбации мотивация, однако, связана не была.

«Мы увидели, что мотивация воздержания не была самой сильной у людей, которые сообщали о наиболее серьезных сексуальных проблемах (таких как гиперсексуальность или эректильная дисфункция), — рассказывает Имхофф. — Более значимыми факторами были мнения о мастурбации как о чем-то, снижающим продуктивность, и как о нездоровом поведении в целом».

Исследователи обращают внимание: речь идет о корреляции, а не о причинно-следственной связи. Поэтому нельзя определенно сказать, что некоторые убеждения приводят к попыткам воздерживаться от мастурбации. Возможно, наоборот, поиск мотивации к тому, чтобы перестать мастурбировать, выливается в приверженность определенным взглядам. Или же в дело вмешиваются какие-то сторонние, пока неизвестные факторы.

Также авторы работы указывают на ограниченность выборки: это были мужчины, посещающие определенные разделы развлекательного сайта. Возможно, для тех, кто посещает сайты, посвященные отказу от мастурбации, результаты будут другими.

Уже в ходе исследования ученые обнаружили, что между идеологами отказа от мастурбации и теми, кто ничего против нее не имеет, ведутся жаркие дискуссии, в которых первые клеймят вторых порноагентами. Они надеются, что их работа поможет лучше понять мотивацию «отказников».

Как показывают более ранние исследования, хотя бы раз мастурбировали 95% мужчин и 71% женщин, отмечают авторы работы.

Они напоминают, что мастурбация позволяет лучше узнать свое тело, сформировать сексуальные фантазии, а также получать удовольствие без риска забеременеть или чем-то заразиться.

Однако слишком частая мастурбация может быть симптомом гиперсексуальности — патологически повышенного полового влечения, которое мешает вести нормальную жизнь. Поэтому, если относительно мастурбации и в целом собственной половой жизни возникают какие-то вопросы, следует обращаться к профильным специалистам, а не на форумы.