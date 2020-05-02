Верят в Бога, не любят науку: кто борется с рукоблудием

Ученые выяснили, какие мужчины борются с мастурбацией

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Религиозность, недоверие к науке и консервативные взгляды связаны с отказом мужчин от мастурбации, выяснили немецкие ученые. Такие мужчины склонны искать поддержки на форумах и даже сформировали собственное движение по отказу от мастурбации.

Ища, чем занять себя на карантине, люди стали мастурбировать больше, показывают результаты американского опроса от производителя презервативов Trojan. Необходимость держаться подальше от других людей привела к тому, что более трети молодежи 18-24 лет стала мастурбировать чаще.

19% опрошенных занимались этим удаленно с кем-то еще.

Из них 19% мастурбировали с постоянным партнером, 25% — с теми, с кем познакомились онлайн уже во время карантина, а еще 21% от безысходности связались со своими бывшими.

Однако некоторые мужчины склонны воздерживаться от мастурбации, сообщают немецкие ученые из Майнцского университета. Это более свойственно тем, кто не доверяет науке и склонен придерживаться консервативных политических взглядов, выяснили они. Исследование было опубликовано в журнале Archives of Sexual Behavior.

«Один из моих студентов обратился ко мне с этой темой, — делится профессор Роланд Имхофф, один из авторов работы. — Он заинтересовался сайтами, предлагающими поддержку мужчинам, которые хотят бороться с тем, что они воспринимают как порнозависимость, и одна из рекомендаций многих из этих сайтов — воздержаться от мастурбации хотя бы на короткое время».

Исследователи отмечают, что отказ от мастурбации берет начало еще в далеком прошлом, когда она считалась грехом против природы. В XVIII веке эта идея распространилась особенно широко, сначала благодаря анонимной брошюре Onania, разошедшейся по Лондону, а затем с подачи швейцарского врача Самюэля Тиссо и его труда L'Onanisme. Тогда считалось, что мастурбация вызывает гонорею, эпилепсию, слепоту, физическое и психическое истощение. Эти идеи поддерживались культурой того времени, несмотря на то, что уже тогда появлялись исследования, их опровергавшие.

На сегодняшний день научных данных о негативном влиянии мастурбации на здоровье нет, отмечают исследователи, как и о пользе отказа от нее.

Однако некоторые мужчины используют отказ от мастурбации как меру контроля над своей половой жизнью. В последнее десятилетие в интернете даже сформировалось движение NoFap, пропагандирующее такой способ воздержания. Его участники верят, что таким образом они обретут уверенность в себе, повысят концентрацию, избавятся от эректильной дисфункции и станут в целом счастливее, чем прежде. Часть мужчин утверждает, что отказ от мастурбации улучшил их жизнь и самочувствие, однако многие жалуются на отсутствие изменений и спрашивают у единомышленников, что же делать дальше.

Исследователи нашли 1063 взрослых мужчин-добровольцев на популярном сайте Reddit. Участники исследования заполнили онлайн-анкету, сообщив о средней частоте мастурбации в месяц, сексуальной дисфункции, доверии к науке, склонности к консерватизму, религиозности, представлениям о здоровом образе жизни и том, насколько сильна их мотивация в воздержании.

«Нас интересовало, сможем ли мы узнать больше о том, что связано с мужским решением воздержаться от мастурбации», — поясняет Имхофф.

Как оказалось, воздержаться от мастурбации хотя бы однажды пытались 64% опрошенных.

Исследователи обнаружили, что более сильные убеждения относительно социальных последствий мастурбации, меньшее доверие к науке, более консервативные взгляды, более выраженная религиозность и отношение к мастурбации как к чему-то нездоровому оказались связаны с большей мотивацией к воздержанию.

Участники, согласившиеся с такими утверждениями, как «Мои попытки изменить свое сексуальное поведение оказались неудачными», также были более склонны пытаться не мастурбировать. С частотой мастурбации мотивация, однако, связана не была.

«Мы увидели, что мотивация воздержания не была самой сильной у людей, которые сообщали о наиболее серьезных сексуальных проблемах (таких как гиперсексуальность или эректильная дисфункция), — рассказывает Имхофф. — Более значимыми факторами были мнения о мастурбации как о чем-то, снижающим продуктивность, и как о нездоровом поведении в целом».

Исследователи обращают внимание: речь идет о корреляции, а не о причинно-следственной связи. Поэтому нельзя определенно сказать, что некоторые убеждения приводят к попыткам воздерживаться от мастурбации. Возможно, наоборот, поиск мотивации к тому, чтобы перестать мастурбировать, выливается в приверженность определенным взглядам. Или же в дело вмешиваются какие-то сторонние, пока неизвестные факторы.

Также авторы работы указывают на ограниченность выборки: это были мужчины, посещающие определенные разделы развлекательного сайта. Возможно, для тех, кто посещает сайты, посвященные отказу от мастурбации, результаты будут другими.

Уже в ходе исследования ученые обнаружили, что между идеологами отказа от мастурбации и теми, кто ничего против нее не имеет, ведутся жаркие дискуссии, в которых первые клеймят вторых порноагентами. Они надеются, что их работа поможет лучше понять мотивацию «отказников».

Как показывают более ранние исследования, хотя бы раз мастурбировали 95% мужчин и 71% женщин, отмечают авторы работы.

Они напоминают, что мастурбация позволяет лучше узнать свое тело, сформировать сексуальные фантазии, а также получать удовольствие без риска забеременеть или чем-то заразиться.

Однако слишком частая мастурбация может быть симптомом гиперсексуальности — патологически повышенного полового влечения, которое мешает вести нормальную жизнь. Поэтому, если относительно мастурбации и в целом собственной половой жизни возникают какие-то вопросы, следует обращаться к профильным специалистам, а не на форумы.