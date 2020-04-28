«Целься в грудь»: как расстреляли Муссолини

Бенито Муссолини потерял влияние в Италии задолго до окончания Второй мировой войны. В июле 1943 года, на фоне крайне неудачно складывавшейся для итальянской армии военной кампании, дуче был отстранен от власти своими же соратниками по Фашистской партии (PNF). Политический кризис ознаменовался арестом Муссолини, роспуском PNF и выходом Италии из войны.

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12 сентября 1943 года свергнутого диктатора освободили из-под ареста немецкие десантники под руководством Отто Скорцени.

Надломленный морально и испытывавший проблемы со здоровьем, Муссолини хотел окончательно отойти от политики. Однако Адольф Гитлер не позволил ему удалиться на покой. В ходе их встречи в ставке «Волчье логово» фюрер потребовал от Муссолини вернуться в Италию и создать новое фашистское государство. Уже 23 сентября в оккупированной немцами северной части Апеннинского полуострова была провозглашена марионеточная Итальянская социальная республика, больше известная как Республика Сало. Она держалась исключительно на военной силе Третьего рейха. Сам 60-летний Муссолини, несмотря на номинальную должность главы государства, больше не имел какой-либо самостоятельности и использовался нацистами лишь как ширма для проведения в свет нужных им решений.

close Бенито Муссолини и Клара Петаччи (коллаж) Бенито Муссолини и Клара Петаччи (коллаж)

25 апреля 1945 года Республика Сало прекратила существование. В тот же день в Милане при посредничестве кардинала Шустера прошли переговоры между фашистской делегацией во главе с Муссолини и военным министром Родольфо Грациани, с одной стороны, и делегацией Комитета национального освобождения Северной Италии. Известный французский историк Марк Ферро писал в своей работе «Семь главных лиц войны, 1918-1945»: «Атмосфера была натянутой, но, казалось, дело идет к соглашению: Муссолини не протестовал против безусловной капитуляции, но требовал гарантий для фашистских руководителей и их семей. В этот момент появился префект Басси и объявил, что Сопротивление ведет переговоры с немцами, а тех незачем щадить. «Они всегда обращались с нами как с рабами! — воскликнул Муссолини. — Я забираю свою свободу обратно».

Ввиду такой реакции дуче руководители Сопротивления отдали приказ о всеобщем восстании. Сам Муссолини принял решение уехать в долину Вальтеллина севернее Бергамо и там, если получится, дать генеральное сражение. Он знал, что в случае задержания его казнят без суда и следствия, как постановил Комитет освобождения Северной Италии.

Муссолини, его возлюбленная актриса Карла Петаччи и ближайшие соратники расположились в городе Комо. Здесь диктатор в последний раз увиделся со своей супругой Ракеле, а также беседовал с дочерью Еленой и сыном Витторио. Также он беспокоился о судьбе других своих детей – Анны и Романо.

Поняв, что немцы сдаются, а сохранившие ему верность итальянцы дезертируют, Муссолини вознамерился бежать в Швейцарию.

Из примерно 200 сопровождавших его изначально машин осталось лишь несколько. Маршал Грациани предпочел сдаться американцам, боясь попасть в руки гарибальдийских партизан. В ночь с 26 на 27 апреля у деревни Муссо колонну действительно остановила партизанская застава. Командир группы согласился пропустить немцев дальше в обмен на выдачу итальянцев. Нацисты попытались замаскировать Муссолини, переодев его в форму унтер-офицера люфтваффе и спрятав в кузове грузовика. Однако, один из партизан узнал диктатора. После этого немцы выдали своего союзника на расправу.

«По настоянию Кларетты и Елены, дуче согласился надеть на голову немецкую каску, хотя и сопротивлялся этому, — отмечал Ферро. — Замаскировавшись таким образом, он сумел пересечь заставу, но, менее удачливый, чем Керенский, переодевшийся в матроса, чтобы покинуть Зимний, Муссолини был опознан партизанами и вскоре отправлен в Милан. Между Комитетом национального освобождения Северной Италии и союзниками существовало соглашение о выдаче фашистских руководителей. Так до конца и не выяснено, приказал ли казнить Муссолини комитет восстания (более-менее автономный) или же операция проводилась с согласия английских спецслужб, опасавшихся, что дуче может на процессе над ним рассказать всю подноготную своей переписки с Черчиллем, в которой последний побуждал дуче сменить союзников».

Свою последнюю ночь Муссолини провел в крестьянском доме в деревне Донго. Там его передали одному из руководителей миланского Сопротивления Вальтеру Аудизио по прозвищу полковник Валерио. По одной из версий, он захватил дуче обманом, заявив, что якобы послан для его освобождения. Муссолини и Петаччи посадили в машину. Увидев подходящее для казни место, Аудизио велел шоферу остановиться. По одной из версий, это произошло на окраине деревни Меццегра. Расстрел диктатора, его любовницы и еще нескольких высокопоставленных фашистов состоялся в 16.10 по местному времени. Французский профессор Пьер Мильза, директор Центра по изучению истории Европы XX века, в своей книге «Последние дни Муссолини» констатирует, что обстоятельства смерти дуче до сих пор не прояснены.

Полковник Валерио так рассказывал о событиях 28 апреля 1945 года в своих мемуарах, вышедших после его смерти:

«Я заставил Муссолини выйти из машины и остановил его между стеной и стойкой ворот. Он повиновался без малейшего протеста.

Он все еще не верил, что должен умереть, еще не отдавал себе отчета в происходящем. Сейчас он вновь превратился в усталого, неуверенного в себе старика. Походка его была тяжелой, шагая, он слегка волочил правую ногу. При этом бросалось в глаза, что молния на одном сапоге разошлась. Затем из машины вышла Петаччи, которая по собственной инициативе поспешно встала рядом с Муссолини, послушно остановившимся в указанном месте спиной к стене. Прошла минута, и я вдруг начал читать смертный приговор военному преступнику: «По приказу Корпуса добровольцев свободы мне поручено свершить народное правосудие». Мне кажется, Муссолини даже не понял смысла этих слов: с вытаращенными глазами, полными ужаса, он смотрел на направленный на него автомат. Петаччи обняла его за плечи. А я сказал: «Отойди, если не хочешь умереть тоже». Женщина тут же поняла смысл этого «тоже» и отодвинулась от осужденного. Что касается его, то он не произнес ни слова: не вспомнил ни имени сына, ни матери, ни жены».

В альтернативной интерпретации Муссолини, напротив, глядел своему палачу прямо в глаза и произнес: «Целься мне прямо в грудь». Петаччи в последний момент пыталась загородить диктатора и упала первой, не выпуская свою руку из его руки. Автомат Аудизио дал осечку. Тогда к расстрелу подключился Микеле Моретти, передавший командиру свое оружие. Спустя много лет Моретти даже утверждал, что самолично убил Муссолини.

Тела дуче, Петаччи и еще пятерых фашистов отвезли в Милан, где подвесили за ноги на автозаправке у площади Лорето. Это был акт мести: годом ранее там казнили 15 партизан. Люди принялись слать мертвецам проклятия и кидать в них камни. Особенно досталось трупу Муссолини, над которым глумились долго и изобретательно. Несмотря на присутствие женщин, несколько мужчин справили на него нужду. В итоге лицо дуче оказалось обезображено до неузнаваемости. После того, как веревки подрезали, тела еще какое-то время лежали в сточной канаве.

Прибывшие в город американцы приказали снять тела и доставить в городской морг для проведения вскрытия.

После медицинской экспертизы 1 мая 1945 года Муссолини и Петаччи похоронили на миланском кладбище Музокко в безымянной могиле на участке для бедных. В 1946 году тело дуче похитили трое фашистов под руководством Доменико Леччизи. Останки нашли в августе, но из-за политических разногласий оно оставалось непогребенным еще много лет. В конце концов, тело поместили в фамильной усыпальнице в родном городе павшего диктатора Предаппио.

«О самой казни есть ряд преданий. Доподлинно известно, что Петаччи добилась от своих охранников разрешения присоединиться к дуче, чтобы умереть рядом с ним, но до сих пор идут споры о том, где и когда их убили: по выходе из машины, на которой их перевозили в Милан, близ Меццегры или перед решеткой виллы Бельмонте, или вообще в разное время. Тела оттащили на угол площади Лорето в Милане, а затем повесили за ноги на перекладине гаражных ворот. Толпа, узнавшая об этом, стеклась, чтобы выплеснуть свою ярость на дуче — еще вчера обожаемого, а отныне заклейменного позором: за то, что заключил альянс с Гитлером, за то, что стоял у истоков ужасающей гражданской войны после создания Республики Сало, чьи полицейские, как и их коллеги во Франции, сотрудничали с немецкими оккупантами и убивали партизан», — резюмировал историк Ферро.