«Это она, «Армения»: в Крыму нашли легендарный теплоход

У берегов Крыма после нескольких лет поисков найден потопленный немцами в годы Великой Отечественной войны советский теплоход «Армения». Поисковой операцией руководило Министерство обороны России при участии специалистов Центра подводных исследовании Русского географического общества (РГО).

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Гибель теплохода считается одной из самым масштабных трагедий на море в истории: на борту, по разным подсчетам, находились от шести до десяти тысяч беженцев и раненых.

Для того чтобы обнаружить обломки корабля, поисковики за последние 20 лет исследовали территорию площадью более 300 квадратных километров. В 2017 году во время поисковой операции, проводившейся силами Минобороны, магнитометр зафиксировал на дне моря магнитную аномалию. По этим данным нельзя было понять, ни что за объект находится на дне, ни точные координаты. Но район поисков сузился — данные магнитометра указали на квадрат, который надо изучить внимательнее.

Новая поисковая операция состоялась в марте 2020 года, когда район обследовали гидролокатором. Это исследование показало, что на дне действительно находится объект, очертаниями напоминающий «Армению». Однако стопроцентной уверенности не было: за последние 20 лет теплоход «находили» четыре раза, но в итоге эта информация не подтверждалась.

«Подтверждение мог дать только визуальный контакт, — пояснил участник экспедиции, исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин. — Гидролокатору нельзя слепо доверять: человеческая психика так устроена, что она часто выдает желаемое за действительное, тем более, когда объект ищут так долго, так много людей».

В ходе очередной экспедиции на дно опустился телеуправляемый необитаемый подводный аппарат отечественного производства серии «РТ», который сделал первые подводные кадры. При первом подходе были обнаружены фрагменты палубы и иных элементов. При осмотре самого борта были отмечены характерные признаки теплохода «Армения»: расположение палуб и своеобразные проемы в леерных ограждениях.

«..Робот осматривает нос судна, где когда-то было название. Он поврежден не так сильно, и название могло бы сохраниться. Но, нет: вероятно, его нанесли краской, которую быстро разъела агрессивная морская вода. Хотя и без названия признаков более, чем достаточно, чтобы подтвердить, что это она, «Армения», — рассказал Фокин.

По словам ученых, сомнения отпали после обнаружения на палубе судовой рынды, на которой четко читается надпись «Армения».

В ходе завершающего погружения аппарат обследовал левый борт, однако степень разрушения судна оказалась такова, что невозможно даже оценить число взрывов, погубивших «Армению». Стало ясно, что объект не раскололся на части, стоит на ровном киле курсом 220 единым фрагментом на глубине 1,5 километра. Расстояние от берега — 18 морских миль (более 33 километров). Корпус судна покрыт слоем ила, но не имеет очевидных пробоин, что исключает вероятность гибели от попадания торпед, о чем сообщала официальная версия.

Основные повреждения пришлись на среднюю и носовую часть надстройки ближе к левому борту, что может свидетельствовать об авиационном бомбометании по курсу движения судна, то есть немецкие самолеты заходили на атаку с кормы, считают исследователи. По словам участников экспедиции, новых погружений к «Армении» не предвидится.

Первые сообщения об обнаружении теплохода появились еще 24 апреля. «Транспорт «Армения» найден! И найден он в точке, которая и была подтверждена и обнаружена в совместной экспедиции в 2016 году», — сообщали участники экспедиции.

«В случае подтверждения обнаружения находки «Армении» это будет серьезное научное открытие последнего десятилетия. Однако стоит [дождаться] официальных комментариев организации, которая проводила эти исследования, и подтверждения в виде фото и видеофиксации объекта на дне», — заявил тогда РИА «Новости» замдиректора Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев.

Теплоход «Армения» построили на Балтийском судоремонтном заводе в Ленинграде в 1928 году.

Корабль имел длину 107,7 метра, ширину — 15,5, высоту борта — 7,7 м. Экипаж насчитывал 96 человек. В ночь с 6 на 7 ноября 1941 года теплоход пришел из Севастополя в Ялту. На его борту находился персонал Севастопольского военно-морского госпиталя, склады с медицинским имуществом, медперсонал Николаевского военно-морского лазарета. Капитаном «Армении» в ее последнем рейсе был Владимир Плаушевский.

Свидетелем гибели теплохода стал один из командиров крымских партизан Илья Вергасов. Он с небольшим отрядом успел отойти в горы и наблюдал за гибелью «Армении» с высокой позиции. Как отмечал Вергасов в своих «Крымских тетрадях», корабль прибыл в ялтинский порт, когда немцы уже заняли Алушту. На причалах Ялты толпились раненые, врачи, медсестры и санитарки. Город горел в нескольких местах, слышались взрывы. По воспоминаниям Вергасова, «Армения» очень долго осуществляла погрузку. В Ялте на борт поднялись еще несколько сотен пассажиров.

Эвакуироваться из Крыма планировали также сотрудники пионерлагеря «Артек», члены их семей, ряд местных руководителей.

В гавани судно простояло до утра, хотя именно темнота повышала шансы остаться незамеченными для немецкой авиации. Наконец, в 08:00 теплоход вышел в море и взял курс на Туапсе. Его сопровождали два маленьких сторожевых судна.

«Это последний транспорт из покинутого города, на нем одиннадцать госпиталей, советский и партийный актив Большой Ялты, врачи, многие семьи партизан. Сердца наши учащенно бьются, мы задираем головы и смотрим на открывшееся во всю ширь небо. Только бы не появились пикировщики! Они, гады, шли с треском, воем, пронеслись над нашими головами метрах в двухстах — трехстах. Мы видели лица летчиков. Бомбардировщики мгновенно оказались над теплоходом, выстроились, и началась безнаказанная карусель. Со сторожевиков ударили зенитные пулеметы, но разве плетью обух перешибешь? Фашисты пикировали, как на учении. Теплоход переломился пополам и буквально за считанные секунды исчез, оставив после себя черную яму, которая тут же сомкнулась под напором тысячетонных волн. Сторожевики сиротливо бороздят воду, но подбирать, видимо, некого», — констатировал Вергасов.

По официальной советской версии, теплоход был атакован одиночным немецким торпедоносцем Не-111, принадлежавшим к 1-й эскадрилье авиагруппы I/KG28. Согласно оперативной сводке, самолет зашел со стороны берега и выпустил по «Армении» две торпеды с дистанции 600 м. Одна прошла мимо, а вторая попала в носовую часть корабля. Взрывом разворотило пространство посередине судна. Новые данные исключают версию о попадании торпеды.

Известно, что теплоход затонул за четыре минуты.

В советский период количество погибших исчислялось цифрой в 5 тыс. человек. В наше время число жертв оценивают в 7-10 тыс. Спастись удалось лишь восьмерым.

Роковой ошибкой капитана Плаушевского многие исследователи называют промедление в порту Ялты. По одной из версий, экипаж «Армении» ждал для погрузки ценный груз, в том числе золото и драгоценности. Спешившие на побережье машины застряли на дороге, разбитой бомбами и снарядами. В источниках можно найти утверждения, что по этой причине дело о гибели «Армении» было уничтожено в 1949 году в Центральном военно-морском архиве.

Военный историк Александр Неменко в своей книге «Огненный шторм над Севастополем. Военная техника и вооружения в битве за Крым 1941-1942» приводит справку из архива ФСБ, в которой, в частности, сообщалось:

«7 ноября с. г., в 10 часов 40 минут, в результате попадания двух бомб самолетов противника, затонул теплоход «Армения», на борту которого находилось пять тысяч человек. Произведенным расследованием установлено, что 5 ноября с. г., вследствие ничем не обоснованной светограммы командира тральщика «Восток» о том, что Ялта занята противником, теплоход «Армения» прибыл в Ялту с суточным опозданием. Впоследствии, благодаря необеспеченности своевременной погрузки и выхода теплохода из Ялты, по вине оперативного дежурного по штабу флота Иванова и капитана 1-го ранга Бурмистрова, руководившего погрузкой, теплоход вышел днем, не дождавшись темноты. Бурмистров не дал точной обстановки на фронте в районе Ялты, сообщив о приближении противника якобы к Ялте. Фактически же Ялта не была занята противником 7 и 8 ноября. Начальник штаба Черноморского флота Елисеев и оперативный дежурный штаба не проверили действительной обстановки о выходе теплохода в море днем. Надлежащая охрана теплохода «Армения» отсутствовала. Сопровождал теплоход один сторожевой корабль. Второй сторожевой корабль приказание не выполнил, оставив теплоход в районе его гибели».