Страдают от депрессии: как вредит алкоголь при беременности

Ученые: алкоголь во время беременности связан с депрессией у потомства

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Алкоголь при беременности связан с повышенным риском депрессии у ребенка в будущем, предупреждают британские специалисты. Причины этого еще предстоит уточнить, однако отказаться от спиртного на период вынашивания ребенка они рекомендуют уже сейчас.

Дети женщин, употреблявших алкоголь при беременности, могут быть более подвержены развитию депрессий в старшем подростковом возрасте, предупреждают специалисты Бристольского университета. Исследование было опубликовано в журнале Alcoholism: Clinical and Experimental Research.

Потребление алкоголя среди беременных — довольно распространенное явление. В некоторых странах до 80% беременных употребляют спиртные напитки — возможно, это связано с тем, что небольшие порции алкоголя считаются безопасными. Хорошо известно, что слишком обильные алкогольные возлияния приводят к тяжелым патологиям развития плода, однако относительно таких количеств спиртного, как 1-2 бокала вина в неделю, ведутся дискуссии.

Врачи, впрочем, сходятся во мнении — на время беременности алкоголь лучше вообще исключить.

Исследований, посвященных влиянию алкоголя на плод, довольно много, и большинство из них свидетельствуют о выраженных отрицательных эффектах для здоровья, отмечают исследователи. Однако влияние алкоголя при беременности на психику детей практически не изучалось.

Авторы работы собрали данные о 14,5 тыс. матерей, чьи дети появились на свет в 1990-е годы. Более 4000 из них употребляли алкоголь на 18-32 неделе беременности. Также исследователи обратили внимание на то, выпивали ли их партнеры — возможно, депрессия подростков могла быть связана не с прямым влиянием алкоголя, а с некоторыми внешними факторами. Кроме того, они учли вредные привычки партнеров, доход, уровень образование и другие факторы.

Как оказалось, дети выпивавших матерей к 18 годам сталкивались с депрессией на 17% чаще, чем дети трезвенниц.

С потреблением алкоголя у отцов во время беременности матерей риск развития депрессии связан не был.

Более того, результаты оказались справедливы и для более взрослых потомков — дети употреблявших алкоголь матерей к 24 годам имели более высокие риски получить диагноз «депрессия».

«Оценить причинно-следственные связи между употреблением алкоголя во время беременности и депрессией у потомства может быть непросто, и мы должны быть осторожны в интерпретации результатов, учитывая как возможную опасность алкоголя для плода, так и взгляды на его употребление, — говорит доктор Кейли Изи, ведущий автор исследования. —

Наше исследование показывает, что дети, матери которых употребляли алкоголь с 18 недели беременности, имеют более высокий риск развития депрессии в возрасте 18 лет по сравнению с теми, чьи матери не употребляли алкоголь.

Интересно, что мы также исследовали употребление алкоголя отцами и не обнаружили подобной ассоциации. Многие из косвенных факторов, которые могли бы объяснить негативные последствия, связаны с обоими партнерами — например, социально-демографические факторы. Несмотря на это, мы обнаружили корреляции только с материнским потреблением алкоголя».

Исследование показывает важность оценки как физиологических, так и социальных факторов, отмечают авторы работы — необходимо принимать во внимание поведение и матерей, и отцов. Они добавляют, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы более точно выяснить, каков вклад материнского употребления алкоголя на риски развития депрессии у детей.

Ранее специалисты из этого же университета предупредили: безопасной дозы алкоголя при беременности, по всей видимости, нет.

Ученые проанализировали 23 работы, посвященных употреблению алкоголя во время беременности. Они обращали внимание на связь алкоголя как с проблемами при беременности (мертворождение, выкидыши, преждевременные роды, гестационный диабет), так и со здоровьем самого ребенка (необходимость в реанимации, задержка в развитии, фетальный алкогольный синдром, пороки развития лица). В частности, они рассматривали исследования, где у женщины было несколько детей и потребление алкоголя во время каждой беременности различалось. Работы были подобраны так, чтобы испытуемые имели как можно больше сходств, и основным их различием было количество алкоголя, употребляемого во время беременности.

Употребление алкоголя негативно влияло на интеллект ребенка, его успеваемость в школе, повышало риск возникновения поведенческих расстройств. Также оно приводило к снижению массы тела при рождении.

Безопасного минимального порога, при котором алкоголь не повредил бы плоду, исследователи не нашли.