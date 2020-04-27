Страдают от депрессии: как вредит алкоголь при беременности

Дети женщин, употреблявших алкоголь при беременности, могут быть более подвержены развитию депрессий в старшем подростковом возрасте, предупреждают специалисты Бристольского университета. Исследование было опубликовано в журнале Alcoholism: Clinical and Experimental Research.

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Потребление алкоголя среди беременных — довольно распространенное явление. В некоторых странах до 80% беременных употребляют спиртные напитки — возможно, это связано с тем, что небольшие порции алкоголя считаются безопасными. Хорошо известно, что слишком обильные алкогольные возлияния приводят к тяжелым патологиям развития плода, однако относительно таких количеств спиртного, как 1-2 бокала вина в неделю, ведутся дискуссии.

Врачи, впрочем, сходятся во мнении — на время беременности алкоголь лучше вообще исключить.

Исследований, посвященных влиянию алкоголя на плод, довольно много, и большинство из них свидетельствуют о выраженных отрицательных эффектах для здоровья, отмечают исследователи. Однако влияние алкоголя при беременности на психику детей практически не изучалось.

Авторы работы собрали данные о 14,5 тыс. матерей, чьи дети появились на свет в 1990-е годы. Более 4000 из них употребляли алкоголь на 18-32 неделе беременности. Также исследователи обратили внимание на то, выпивали ли их партнеры — возможно, депрессия подростков могла быть связана не с прямым влиянием алкоголя, а с некоторыми внешними факторами. Кроме того, они учли вредные привычки партнеров, доход, уровень образование и другие факторы.

Как оказалось, дети выпивавших матерей к 18 годам сталкивались с депрессией на 17% чаще, чем дети трезвенниц.

С потреблением алкоголя у отцов во время беременности матерей риск развития депрессии связан не был.

Более того, результаты оказались справедливы и для более взрослых потомков — дети употреблявших алкоголь матерей к 24 годам имели более высокие риски получить диагноз «депрессия».

«Оценить причинно-следственные связи между употреблением алкоголя во время беременности и депрессией у потомства может быть непросто, и мы должны быть осторожны в интерпретации результатов, учитывая как возможную опасность алкоголя для плода, так и взгляды на его употребление, — говорит доктор Кейли Изи, ведущий автор исследования. —

Наше исследование показывает, что дети, матери которых употребляли алкоголь с 18 недели беременности, имеют более высокий риск развития депрессии в возрасте 18 лет по сравнению с теми, чьи матери не употребляли алкоголь.

Интересно, что мы также исследовали употребление алкоголя отцами и не обнаружили подобной ассоциации. Многие из косвенных факторов, которые могли бы объяснить негативные последствия, связаны с обоими партнерами — например, социально-демографические факторы. Несмотря на это, мы обнаружили корреляции только с материнским потреблением алкоголя».

Исследование показывает важность оценки как физиологических, так и социальных факторов, отмечают авторы работы — необходимо принимать во внимание поведение и матерей, и отцов. Они добавляют, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы более точно выяснить, каков вклад материнского употребления алкоголя на риски развития депрессии у детей.

Ранее специалисты из этого же университета предупредили: безопасной дозы алкоголя при беременности, по всей видимости, нет.

Ученые проанализировали 23 работы, посвященных употреблению алкоголя во время беременности. Они обращали внимание на связь алкоголя как с проблемами при беременности (мертворождение, выкидыши, преждевременные роды, гестационный диабет), так и со здоровьем самого ребенка (необходимость в реанимации, задержка в развитии, фетальный алкогольный синдром, пороки развития лица). В частности, они рассматривали исследования, где у женщины было несколько детей и потребление алкоголя во время каждой беременности различалось. Работы были подобраны так, чтобы испытуемые имели как можно больше сходств, и основным их различием было количество алкоголя, употребляемого во время беременности.

Употребление алкоголя негативно влияло на интеллект ребенка, его успеваемость в школе, повышало риск возникновения поведенческих расстройств. Также оно приводило к снижению массы тела при рождении.

Безопасного минимального порога, при котором алкоголь не повредил бы плоду, исследователи не нашли.