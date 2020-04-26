Смерть в палатке: дело времен Кеннеди раскрыли по ДНК

В 1963 году денверская школьница Маргарет Бек жила в городе Эджуотер с родителями и тремя сестрами и ходила в среднюю школу. В девять лет она вступила в организацию герлскаутов и к шестнадцати стала советницей в одном из лагерей.

Jefferson County Sheriff's Office/Colorado Bureau of Investigation

Однажды утром девушка не появилась на завтраке. Когда герлскауты заглянули в ее палатку, она была мертва. В те дни ее соседка по палатке болела и находилась в лазарете, так что Бек ночевала одна и никто не знал, что произошло.

Осмотр тела показал: девушку изнасиловали и задушили. Однако ни свидетелей, ни подозреваемых у полиции не было. Дело осталось нераскрытым.

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Под ногтями Бек сохранились частицы кожи преступника. К 2007 году полиции удалось составить генетический профиль преступника. В 2019 году данные удалось расширить. Теперь, наконец, благодаря работе с генеалогическими базами данных полиция установила личность предполагаемого убийцы.

Это мог быть Джеймс Рэймонд Тейлор, мужчина, который в те годы тоже жил в Эджуотере. Он был женат и зарабатывал на жизнь ремонтом телевизоров. Следователи полагают, что он знал о лагере, потому что неподалеку от него тестировал свои любительские радиоприемники. На момент преступления ему было 20 лет.

Jefferson County Sheriff's Office

Однако на след убийцы полиции напасть не удалось. Последнее, что о нем известно — в 1976 году он жил в Лас-Вегасе.

«Мы потратили несколько месяцев на поиски Джеймса Тейлора, но безуспешно, — признается следователь Элиас Альберти. — Мы не знаем, где он».

Предоставить какие-то данные не смогли даже родственники Тейлора. Сейчас ему должно быть около 80 лет, и неизвестно, жив ли он вообще.

Чиновники отмечают, что это самое старое из известных дел, где в результате работы с генеалогическими базами данных был выдан ордер на арест.

«Пегги была красивой молодой девушкой, которая любила жизнь, — поделились сестры погибшей. — Она любила и защищала свою семью, и мы будем хранить наши воспоминания о ней вечно».

Аналогичным образом полиции Колорадо уже удалось разобраться с несколькими нераскрытыми делами 1980-х годов, поэтому они не теряют надежды и продолжают поиски.

«Ничто не доставит нам большего удовольствия, чем надеть наручники на Джеймса Тейлора, — сказал шериф округа Джефферсон Джефф Шрейдер. — Сестры погибшей живы, и это сложное время для них».

Раскрытие таких дел — не только вопрос правосудия, говорит он. Это нужно, чтобы облегчить боль родных и близких погибших.

С помощью генеалогических баз уже удавалось раскрывать совсем уж необычные случаи. Так, в США полиция с помощью ДНК установила, кому принадлежал найденный в 1979 году расчлененный труп — это оказался убитый в 1916 году преступник, бежавший из тюрьмы. Этот случай стал самым старым делом, раскрытым подобным образом.

Бутлегер Джозеф Генри Лавлес убил свою вторую жену, а потом сбежал из тюрьмы. Вскоре он был убит и расчленен, останки были спрятаны в системе вулканических пещер.

Кто убил Лавлеса — неизвестно. Следователи полагают, что это могли быть родственники жены, которые после его побега из тюрьмы устроили самосуд.

Кроме того, с помощью генеалогических баз данных удалось поймать одного из самых известных преступников, «убийцу золотого штата» Джозефа Джеймса Деанджело. Страх перед неуловимым убийцей преследовал жителей Калифорнии с 1976 по 1986 год — от Сакраменто и Сан-Франциско до Лос-Анжелеса. В те годы на его счет записали 12 убийств, по меньшей мере 45 изнасилований и ограбление более 120 домовладений, по словам полицейских, заранее тщательно просчитанных.

Следователи вышли на 72-летнего бывшего офицера полиции, сравнив ДНК с мест преступлений с образцами, присылаемыми гражданами на один из онлайн-сервисов, который предлагает построить свое генеалогическое древо, рассказал замначальника полиции округа Сакраменто Стив Гриппи.

Не вдаваясь в детали дела, он пояснил, что генетический профиль одного из родственников Деанжело вывел полицейских на него самого.

Вычислив подозреваемого, детективы поняли, что его внешний вид, возраст и место проживания совпадают с данными преступника. Установив слежку за подозреваемым, полицейские смогли получить образцы его ДНК на оставленных им предметах.