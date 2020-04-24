Главный провал Пентагона: как сорвалась операция «Орлиный коготь»

Почему иранцы взяли американских дипломатов в заложники

4 ноября 1979 года иранские студенты ворвались в посольский комплекс США в Тегеране, окруженный трехметровыми кирпичными стенами и защищенный массивными металлическими воротами. Под крики «Смерть Америке!» и «Отдайте нам шаха!» они взяли в плен 66 заложников, наиболее высокопоставленным из которых оказался секретарь Виктор Томсет.

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Изначально сторонники лидера Исламской революции аятоллы Рухоллы Хомейни планировали совершить лишь символический захват посольства. Однако настроение толпы резко переменилось, едва стало понятно, что секьюрити не будут стрелять по нападающим и на деле готовы только пугать.

Около 11:00 протестующие перебили цепь, запиравшую ворота посольства, и хлынули на территорию.

Попытка дать отпор была предпринята внутри двухэтажного здания канцелярии, известного как «Форт Апач», сверхпрочного сооружения, где хранились секретные документы. 13 морских пехотинцев в пуленепробиваемых жилетах и противогазах забаррикадировались на верхнем этаже и применили слезоточивый газ. Американские дипломаты обзванивали иранских официальных лиц в надежде на помощь. При этом иранские правоохранители не препятствовали студентам, а нескольких охранников-американцев протестующие в итоге разоружили, прорвавшись в главное здание.

После снижения уровня дипотношений между странами из-за революционных событий работой посольства руководил временный поверенный в делах США в Иране Брюс Лейнген. С утра 4 ноября он находился в иранском МИД. Получив сообщения о происходящем по телефону, представитель дипмиссии заявил протест министру иностранных дел Ибрагиму Язди. Тот пообещал урезонить толпу, однако реальных рычагов влияния на ситуацию не имел. Примерно в час дня Лейнген отдал секретарю посольства Томсету приказ об уничтожении секретных документов.

Тем временем к комплексу начали подъезжать автобусы с новыми демонстрантами.

К 16:00 территория посольства была полностью под контролем молодых людей, которые объявили себя членами организации «Исламские студенты – последователи курса имама Хомейни».

Подготовка операции по спасению

В плен к студентам попали 66 заложников – морпехи, дипломаты, технические работники. Еще шестерым сотрудникам удалось бежать. Они укрылись в посольстве Великобритании, а затем были переправлены к канадцам, которые смогли их вывезти из Ирана в результате секретной операции 28 января 1980 года.

Захватчики потребовали от США выдачи свергнутого шаха Резы Пехлеви, бежавшего из Ирана в разгар Исламской революции и находившегося в те дни на лечении в Нью-Йорке.

19-20 ноября иранцы отпустили 13 заложников – женщин и чернокожих.

Неудачный ход переговоров с Тегераном подтолкнул президента Джимми Картера к силовому решению. В конце 1979 года началась подготовка к секретной операции, в ходе которой заложников предполагалось освободить силами спецназа. Простой вариант десантирования с воздуха в район комплекса зданий посольства, где держали заложников, был признан обреченным на провал. Вместо этого разработали сложную двухдневную операцию.

Helis.com/The Helicopter History website

«Операция на территории Ирана называлась «Орлиный коготь», — отмечал известный журналист Леонид Млечин в своей книге «В поисках утраченного величия. Иран, ядерное оружие и Ближний Восток». – По плану, составленному в Пентагоне, американская агентура внутри иранской столицы получила задание устроить нечто вроде маленького восстания – и действительно в Тегеране началась стрельба, вспыхнули пожары, нарушилась телефонная связь. Спецназ должен был ночью тайно проникнуть в Тегеран и освободить около 50 американских дипломатов, взятых в заложники».

К отправке в Тегеран подготовили отряд специального назначения «Дельта» под командованием полковника Чарльза Беквита, воевавшего во Вьетнаме. Согласно плану, военно-транспортные самолеты Lockheed C-130 Hercules с бойцами и горючим на борту и вертолеты RH-53D Sea Stallion должны были войти в воздушное пространство Ирана и приземлиться в 370 км от Тегерана. После дозаправки вертолетам было приказано перебросить спецназ на площадку у заброшенных соляных шахт в 80 км от столицы страны. Здесь военные пересели бы в подготовленные ЦРУ грузовики, атаковали посольство и освободили заложников.

Вся операция должны была занять не более 36 часов, непосредственно штурм комплекса – 45 минут.

С территории посольства прибывшие туда пустыми вертолеты доставили бы бойцов и дипломатов на исходную позицию, откуда их переправили бы самолетами в безопасное место – на территорию дружественного Египта.

7 апреля 1980 года президент Картер распорядился разорвать дипломатические отношения с Ираном. 11 апреля на заседании Совета национальной безопасности глава государства санкционировал проведение операции «Орлиный коготь».

24 апреля 1980 года с авиабазы США в Омане стартовали транспортные C-130 Hercules: три взяли на борт «Дельту» и рейнджеров, еще три были загружены топливом в резиновых баках. Чуть позже, ночью, с борта авианосца Nimitz поднялись восемь вертолетов. Операция, однако, уже на стартовом этапе ознаменовалась потерями. Ради сохранения секретности вертолетчикам приказали лететь на минимально допустимой высоте порядка 60 м. Но испортилась погода, а пилоты из корпуса морской пехоты не имели опыта полетов в условиях пустыни. В результате один вертолет упал в море, другой потерял ориентацию из-за поднявшейся песчаной бури и вернулся на авианосец. У него обнаружились технические неполадки. Только шесть винтокрылых машин добрались до намеченной цели. Одна из них при посадке повредила гидравлическую систему.

Главный провал американских спецслужб

Вопреки данным разведки, выбранное для посадки место (заброшенный британский аэродром) находилось рядом с оживленным даже в ночное время суток шоссе. Несмотря на неудовлетворительное состояние иранской системы ПВО, американцы умудрились дать противнику себя обнаружить. Случилось то, чего так не хотелось командованию операцией: действия спецназа потеряли фактор неожиданности. Чтобы не допустить утечки информации, американцы блокировали междугородний автобус с пассажирами и взорвали проезжавший мимо бензовоз, водитель которого отказался остановиться по требованию военных. При этом погиб пассажир грузовика. Пожар от вспыхнувшего бензовоза был хорошо виден в радиусе нескольких километров.

close AP

При проведении дозаправки произошел новый инцидент. Пилот одного из RH-53D попытался отвести свой вертолет подальше от транспортного Hercules, но заблудился в пыльном облаке и, наоборот, врезался в самолет-заправщик. Вспыхнул большой пожар, в котором сгорело предназначенное для операции топливо и погибли восемь американцев – пять членов команды C-130 и три вертолетчика. Разлетевшиеся по округе обломки повредили уцелевшие RH-53D.

«Авторы операции не учли природные условия в районе Табаса, вертолеты подняли при посадке облака пыли, столкнулись, две машины сгорели, восемь десантников погибли. Удивительно, насколько часто просчеты в очевидных, элементарных вещах срывают самые хитроумные планы», — констатировал советский разведчик, в то время резидент КГБ в Иране Леонид Шебаршин.

Спецназовцы между тем приняли подрывы боеприпасов за нападение иранских солдат и открыли беспорядочный огонь.

С командного пункта в Египте требовали продолжать операцию. Однако командовавший на месте полковник Беквит, беря во внимание сложившуюся ситуацию и риск потерять оставшиеся вертолеты, принял решение отводить людей. RH-53D, тела погибших и секретная документация были брошены в пустыне. Все это попало в руки иранцев, сумевших благодаря открывшейся информации вычислить агентов ЦРУ в своей стране. На транспортных самолетах спецназовцы эвакуировались из Ирана.

Президент Картер выступил на ТВ со следующим заявлением: «Считая необходимым спасти заложников, я принял решение о спасательной операции. Когда во время дозаправки мы потеряли вертолеты, я принял решение прекратить операцию. Я один отвечаю за все, что произошло».

Операция «Орлиный коготь» обошлась США в $150 млн. 6 мая был объявлен траур по погибшим. Полковника Бреквита отправили в отставку. Позже, когда о вооруженном вторжении на иранскую территорию узнал весь мир, султан Омана заявил протест и расторг договор с американцами, разрешавший их ВВС и ВМС использовать остров Масиру для своих нужд. «Орлиный коготь» вошел в историю как самый оглушительный провал американских спецслужб.

Поскольку основная часть вины за провал операции легла на плечи вертолетчиков, Пентагон решил создать мобильную вертолетную часть, способную участвовать в акциях такого рода.

Началась разработка конвертоплана V-22, который мог бы взлетать как вертолет и имел гораздо большую дальность действия.

Неспособность разрешить конфликт отрицательно сказалась на реноме президента Картера. Смерть шаха Пехлеви 27 июля 1980 года несколько снизила напряжение. Добиться освобождения 52 заложников смог новый президент США Рональд Рейган. 19 января 1981 года в Алжире прошли секретные переговоры. Они увенчались успехом: на следующий день все пленники американского посольства были освобождены. В неволе им пришлось провести 444 дня.