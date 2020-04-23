«Преодолевали предрассудки»: как Горбачев начал Перестройку

23 апреля 1985 года в Москве открылся Пленум ЦК КПСС, на котором Михаил Горбачев объявил о планах реформ, направленных на ускорение социально-экономического развития страны. Эти события считаются отправной точкой масштабных перемен в СССР, получивших название Перестройка. Горбачев выступил с программным докладом «О созыве очередного XXVII Съезда КПСС и задачах, связанных с его подготовкой и проведением». Лозунг «ускорение» стал символом эпохи. Предшествующий период характеризовался в горбачевском докладе как «застойный».

Новый курс предполагал модернизацию советской системы, внесение структурных и организационных изменений в хозяйственные, социальные, политические и идеологические механизмы.

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«Задача ускорения темпов роста, притом существенного, вполне выполнима, если в центр всей нашей работы поставить интенсификацию экономики и ускорение научно технического прогресса, перестроить управление и планирование, структурную и инвестиционную политику, повсеместно повысить организованность и дисциплину, коренным образом улучшить стиль деятельности», — сообщил Горбачев, высказываясь о реформировании экономики.

Помимо того, на Пленуме ЦК КПСС была означена цель преобразования советского общества. Составляющими успеха назывались научно-техническое обновление производства и достижение мирового уровня производительности труда, материальной и духовной жизни людей, активизация всей системы политических и общественных институтов.

В то же время первоначально об изменении экономических основ социализма и политического строя речь не шла. Приверженность СССР давно выбранным ориентирам не подвергалась сомнению.

«Основные тезисы заключались в следующем. Подтверждением приверженности Ленину, упор на его идеи при определении стратегии и тактики. Верность социалистическим идеалам. Необходимость дальнейшего совершенствования общества развитого социализма. Преемственность социалистического курса, разработанного XXVI Съездом КПСС. Отметил успехи во всех областях общественной жизни, особенно после 1983 года, а также имеющиеся существенные недостатки, неиспользованные резервы», — указывал в своей книге «Хроника абсурда. Отделение России от СССР» председатель Президиума Верховного Совета РСФСР, член Политбюро ЦК КПСС Виталий Воротников.

Высказываясь о концепции перестройки хозяйственного механизма, подчеркнув необходимость дальнейшего развития централизованного начала в решении стратегических задач, Горбачев призвал смелее идти на расширение прав предприятий, а также местных органов власти. Выдвинутая Горбачевым программа обновления обветшавшей командно-административной распределительной системы «развитого социализма» на первых порах отличалась умеренностью.

По замыслу партийных реформаторов, предполагалось включить «дополнительные резервы и преимущества» социализма, повысить трудовую дисциплину на производстве прежде всего за счет усиления администрирования. В стратегии «ускорения» социально-экономического развития была сделана ставка на традиционные для СССР способы подстегивания «социалистического энтузиазма» в сочетании с усилением контроля и массированной финансовой накачки приоритетных отраслей народного хозяйства. Еще не шла речь о гласности, демократизации, социалистическом рынке и прочих вещах, с которыми прочно ассоциируется горбачевский период.

Докладчик также подтвердил основные направления внешнеполитической деятельности – идти «ленинским курсом мира и сотрудничества».

Резко критически Горбачев охарактеризовал политику руководства США.

Для реализации планов в экономике и других сферах Горбачев на заре своей деятельности в качестве генерального секретаря ЦК КПСС произвел масштабные кадровые перестановки в высших эшелонах власти. Были смещены или отправлены на второй план чиновники и функционеры, работавшие с Леонидом Брежневым. Их места заняли Александр Яковлев, Егор Лигачев, Николай Рыжков, Борис Ельцин, Эдуард Шеварднадзе, Анатолий Лукьянов и другие.

Многие из них впоследствии критически оценивали проведение преобразований, заявленное на апрельском Пленуме 1985 года. Так, Николай Рыжков, введенный в Политбюро как раз 23 апреля, отмечал в своей книге «Главный свидетель. Дело о развале СССР»: «Нужно сказать прямо, что, начиная реформирование страны, ее руководство не просчитало должным образом все необходимые для этого взаимосвязанные шаги и их долговременные последствия. Думаю, что те, кто упрекает реформаторов 80‑х годов в отсутствии четкой программы действий, к сожалению, правы. Собственно говоря, горбачевская Перестройка в своем первоначальном виде вообще задумывалась как реформирование именно экономики страны».

По свидетельству помощника Горбачева по международным делам Анатолия Черняева,

23 апреля генсек произносил свою историческую речь, «не утыкаясь в бумажку», держался на трибуне раскованно, уверенно и сдержанно.

В тот день Черняев сделал запись о своих впечатлениях о ходе Пленума. Позже она была воспроизведена в книге «Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972-1991».

«Не думаю, что у Горбачева уже сложилась более или менее ясная концепция — как он будет выводить страну на уровень мировых стандартов, — писал Черняев. — Прощупываются лишь отдельные признаки методологии, в частности, порядок, договорная дисциплина, довольно чувствительная децентрализация управления и планирования (которая будет ограничиваться лишь стратегией). Сейчас он производит расчистки и расстановку, склонен и к настоящей чистке партии (к которой открыто призвал Шеварднадзе). Он расшатывает сложившиеся при Брежневе догмы, условности, путы парадности, бюрократической инертности, чванства, хапания не по заслугам. Словом, ломает нормы монархической реставрации, которые принесли столько вреда экономике и морали при Брежневе и начали было возрождаться при Черненке».

Шаги по проведению в жизнь тезисов апрельского Пленума стали заметны уже в первые недели. Началась борьба с нарушениями трудовой дисциплины и коррупцией. За взяточничество и хищения был сурово наказан ряд высших государственных деятелей. 7 мая 1985 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли совместное постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма». Был дан старт антиалкогольной кампании, которая продолжалась, по сути, вплоть до прекращения существования страны. Также в мае советские граждане впервые услышали термин «Перестройка». Горбачев произнес это слово в транслировавшейся по ТВ ленинградской речи.

Сам Горбачев по поводу периодизации Перестройки выказывался в своей книге «Жизнь и реформы» так: «На апрельский Пленум 1985 года утвердился взгляд как на точку отсчета истории Перестройки, хотя отсчет точнее вести с марта — уже там новый генеральный секретарь заявил о предстоящих переменах. Кстати, на одной из встреч деятелей культуры в Фонде Горбачева кинорежиссер Марлен Хуциев заметил, что основное было сказано уже в моем выступлении с Мавзолея при похоронах Черненко — потом шло наполнение программы. И это близко к истине. При всем том концепция новой политики была все же официально изложена на апрельском Пленуме в докладе «О созыве очередного XXVII съезда КПСС и задачах, связанных с его подготовкой и проведением». Перечитывая доклад, я отчетливо вижу, как тяжко мы расставались с идеологическими клише, мучительно преодолевали укоренившиеся догмы и предрассудки».

Программа ускорения социально-экономического развития страны, выдвинутая апрельским Пленумом ЦК КПСС, в дальнейшем получила развернутое обоснование в решениях XXVII съезда партии и январского Пленума ЦК КПСС 1987 года.

«Перестройка сломала многие устоявшиеся структуры – как государственные, так и партийные. Взамен же пока ничего действенного и эффективного не создано. Более того, в данный период перестали действовать многие вертикальные структуры исполнительной власти. В этом корень основных бед, приведших к тем негативным явлениям, которые стали остро проявляться и в экономике, и в сфере правопорядка, и в межнациональных отношениях, и в моральном состоянии общества», — констатировал Рыжков.