Далеко летит: как кондиционеры распространяют коронавирус

Потоки воздуха в помещении — важный фактор риска заражения COVID-19, сообщают специалисты китайских Центров по контролю и предотвращению заболеваний. Они способны разнести частицы вируса гораздо дальше двух метров от его носителя. Это произошло в январе 2020 года в одном из ресторанов в Гуаньчжоу — бессимптомная носительница коронавируса благодаря кондиционеру «поделилась» болезнью с еще девятью посетителями. К счастью, инфекция затронула лишь небольшое количество людей из почти ста, находившихся в то время в помещении. Случай был описан в журнале Emerging Infectious Diseases.

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Семья из пяти человек (обозначена в исследовании как семья А) покинула Ухань за день до того, как власти закрыли город. 24 января семья посетила ресторан в Гуаньчжоу, на юге Китая. На тот момент все ее члены чувствовали себя хорошо, но к вечеру 63-летняя женщина обратилась в больницу с жалобами на кашель и лихорадку. Ее тест на коронавирус оказался положительным.

В течение следующих двух недель еще девять человек, которые в тот день обедали на этом же этаже ресторана, также оказались больны COVID-19.

Четверо из них, впрочем, были членами семьи и могли заразиться за пределами ресторана. Но для оставшихся источником заражения стал именно он.

Стол семьи А находился в западной части помещения площадью 457 м2, между столами, где находились семьи В и С. Семьи А и В провели рядом 53 минуты. Трое членов семьи В — муж с женой и их дочь — заболели. Семья С провела рядом с семьей А 73 минуты. В ней заразились мать и дочь.

Рядом с семьей С находился кондиционер. Поток воздуха, направленный на юг, проходил по всем столам. Также, очевидно, он отражался от стены обратно в сторону семьи С.

Так как на тот момент коронавирус еще не был слишком распространен за пределами Уханя, службы здравоохранения смогли отследить недавние контакты семей В и С и выяснить, что с вирусом они могли столкнуться только в ресторане.

Исследователи не уточняют, были ли среди посетителей ресторана другие члены этих трех семей. 73 посетителя были направлены на карантин на 14 дней, но симптомы у них так и не появились.

«Мы пришли к выводу, что в этой вспышке передача вируса была вызвана системой кондиционирования, — пишут авторы. — Ключевым фактором инфекции было направление воздушного потока».

Этот случай показывает, с какими проблемами могут столкнуться рестораны, когда вновь откроются, отмечают авторы. Системы вентиляции могут создавать сложные схемы воздушных потоков, способствуя распространению вируса, и размещение столов в двух метрах друг от друга может оказаться недостаточной мерой для обеспечения безопасности посетителей.

Посетители ресторанов не будут сидеть в масках, поясняют исследователи — они ведь пришли поесть. А вирусные частицы распространяются не только при чихании и кашле, но и при дыхании и разговорах.

Глава Постоянного комитета по возникающим инфекционным заболеваниям и угрозам здоровью 21-го века при Национальных академиях наук, инженерии и медицины США назвал работу «открывающей глаза». По его словам, при размещении столов в ресторанах необходимо учитывать потоки воздуха. Кроме того, следует установить ультрафиолетовые лампы, обеззараживающие воздух.

Выводы исследования касаются не только ресторанов, подчеркивает он.

Все это необходимо учитывать и при размещении людей на рабочих местах.

Ранее американские ученые уже предупреждали об опасности потоков воздуха в замкнутых пространствах, приводя в пример самолеты — система кондиционирования и даже потоки воздуха, созданные перемещением людей, приводят к более широкому распространению вирионов.

«Подобно тому, как мяч летит дальше, если бросить его по направлению ветра, и крошечные капли выделений, содержащие вирус, разносятся в направлении воздушного потока», — поясняли ученые.

Этому есть практическое подтверждение — в Сингапуре одна из вспышек COVID-19 оказалась связана с вытяжкой в туалете, которым пользовался зараженный человек.

Воздушный поток разнес вирус, что привело к заражению других людей.