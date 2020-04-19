«За державу обидно»: 70 лет со дня рождения генерала Лебедя

Новочеркасский расстрел как жизненный водораздел

Несмотря на суровый внешний вид и командирский бас, Александр Лебедь запомнился россиянам как сторонник демократических преобразований. Возможно, на мировоззрение будущего генерала повлиял эпизод из детства. В 1962 году уроженец Новочеркасска стал свидетелем расстрела рабочих местного электровозостроительного завода, устроивших забастовку из-за повышения цен на продукты и увеличения нормы выработки. Сын учителя труда и сотрудницы городского телеграфа следил за происходящим на площади у горкома с дерева. Об одной из главных трагедий хрущевской эпохи Лебедь публично вспомнил в 1996 году, когда приехал в родной город в рамках президентской кампании. Генерал тогда поведал журналистам, что после первых выстрелов кубарем скатился вниз и чудом перемахнул через высокий забор:

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«Мы, ребята, забрались на каштаны, чтобы лучше видеть, что происходит. После выстрелов все посыпались с деревьев как горох – кто убитый, кто раненый, кто с перепугу».

close Шахматист Гарри Каспаров и глава Российской народно-республиканской партии Александр Лебедь, 1997... Шахматист Гарри Каспаров и глава Российской народно-республиканской партии Александр Лебедь, 1997 год Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Новочеркасские события, помимо прочего, известны поступком генерала Матвея Шапошникова. Заместитель командующего войсками Северо-Кавказского военного округа отказался выполнить приказ о танковой атаке на демонстрантов, а также велел своим подчиненным разрядить оружие. Неповиновение стоило ему военной карьеры, но в историю Шапошников вошел как герой.

Подавление беспорядков во время армяно-азербайджанского конфликта

В январе 1990 года Лебедь подавлял беспорядки в Баку, вспыхнувшие на фоне межнационального конфликта и приведшие к многочисленным жертвам и всплеску преступности. Войска, которыми командовал генерал, действовали жестко – в итоге под раздачу попали, в том числе, простые граждане. С другой стороны, боевики Народного фронта Азербайджана встретили самолеты с десантниками из Рязани и Тулы крайне враждебно, обстреливая их с земли.

Как рассказывал военачальник в своей книге «За державу обидно…», по пути от аэродрома к Баку солдатам приходилось разбирать многочисленные баррикады. Кроме того, бунтовщики выливали на асфальт бензин и бросали горящие факелы. Из виноградников у обочины шоссе колонну периодически обстреливали. Солдат забрасывали кирпичами, арматурой и обрезками труб. По сведениям Лебедя, за время 30-километрового марша семь бойцов ВДВ из Рязани получили пулевые ранения, а около 30 — телесные повреждения.

Первое же вступление в бой, по воспоминаниям Лебедя, ознаменовалось новыми потерями.

«Сержанту пуля попала в спину, в район поясницы, правее позвоночника, и проникла в брюшную полость. Ему в госпитале отмотали метра полтора кишок, но он остался жить. Рядовой получил через каску слепое ранение головы. Через месяц солдат, не приходя в сознание, скончался в госпитале», — констатировал он.

close Секретарь Совета безопасности Александр Лебедь на совещании по урегулированию проблем в Чеченской... Секретарь Совета безопасности Александр Лебедь на совещании по урегулированию проблем в Чеченской Республике, 1996 год Александр Макаров/РИА «Новости»

Тем не менее, приказ министра обороны СССР Дмитрия Язова был выполнен. Вакханалия в Баку временно прекратилась.

Баррикады у Белого дома и разговор с Ельциным

Многие считают роль Лебедя решающей в победе российского руководства в противостоянии с ГКЧП во время августовского путча 1991 года. В момент, когда защитники Белого дома ждали атаки со стороны советских силовых структур, к зданию на боевых машинах подъехали десантники из Тульской дивизии. Цель военных оставалась невыясненной до тех пор, пока генерал при посредничестве своего знакомого Александра Коржакова не встретился с Борисом Ельциным в его рабочем кабинете. Лебедь доложил, что прибыл для охраны порядка по приказу Павла Грачева. Известие о том, что бойцы ВДВ не собираются штурмовать Белый дом, окрылила находившихся внутри. Десантники образовали внешнее кольцо защиты.

На следующий день Лебедь вновь пришел к Ельцину. Он рассказал, что теперь ему приказали увести подразделение к месту дислокации. При этом сам генерал явно симпатизировал сторонникам независимой России. На приказ Ельцина оставить десантников Лебедь ответил, что мог бы его выполнить в случае, если бы российский президент издал указ о назначении себя Верховным главнокомандующим. Возникла напряженная пауза. Недолго колебавшись, Ельцин отклонил такое предложение. На прощание генерал напомнил, что не имеет права нарушать присягу и для него нет ничего дороже офицерской чести.

Тем не менее, несмотря на опасения Ельцина и его сподвижников, штурмовать Белый дом никто не стал.

Одни исследователи считают, что в ключевые сутки конфликта батальон Лебедя являлся «троянским конем». Другие убеждены, что именно четкий сигнал генерала о поддержке руководства РСФСР заставил ГКЧП воздержаться от зачистки здания.

close Александр Лебедь с супругой на празднике, посвященном Дню Военно-Морского Флота и 300-летию... Александр Лебедь с супругой на празднике, посвященном Дню Военно-Морского Флота и 300-летию Российского флота, 1996 год Владимир Вяткин/РИА «Новости»

В июне 1992 года Лебедь получил назначение на должность командующего 14-й армией, дислоцированной в Приднестровье. В период молдавского кризиса его имя часто мелькало в прессе и приобрело широкую известность. По инициативе генерала была организована комендантская рота, изымавшая незаконное оружие у населения и занимавшаяся разоружением бандформирований. Очень быстро Лебедь заработал в Тирасполе статус народного героя. Впрочем, его заявления по поводу войны в Чечне настроили российскую власть против генерала. Лебедя уволили в запас. Еще до этого в 1993 году он избрался в Госдуму от Конгресса русских общин. Так началась политическая карьера военачальника.

Участие в президентских выборах 1996 года

В 1996 году Лебедь выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах. Его спонсором выступил Борис Березовский. Считается, что истинной задачей генерала являлась не итоговая победа, а оттягивание голосов у Геннадия Зюганова. Для предвыборной кампании Лебедю сняли серию роликов под общим лозунгом «Есть такой человек. И ты его знаешь». Генерал переоблачился из военной формы в цивильный костюм и аккуратно критиковал как действующую власть, так и коммунистов. Политтехнологи обыгрывали любовь Лебедя к афоризмам и стремились создать образ мужественного офицера, который предлагает свой путь развития страны и точно знает, что делать. Этот кандидат подавался избирателям как представитель «третьей силы», внепартийный лидер авторитарного склада, способный жесткой рукой навести порядок в стране.

В период сложной экономической обстановки, когда оба фаворита президентской гонки вызывали недоверие и раздражение в обществе, генерал Лебедь характеризовался просто как мужик.

Считается, что Ельцин выиграл президентские выборы в 1990 году не в последнюю очередь благодаря Александру Руцкому, который шел с ним в связке. Образ офицера-летчика, ветерана войны и Героя Советского Союза весьма приглянулся женщинам. Напротив, кандидат Лебедь должен был очаровать мужчин – простых работяг, уставших от обещаний правительства и мечтающих о сильной России.

«С искусственной улыбкой Лебедь хочет произвести впечатление признанного политика, но духом и телом он остается офицером. В итальянских туфлях он шагает как в солдатских ботинках, а гражданский костюм сидит на нем как мундир. Его язык выдает казарменное происхождение. Так, опасность нового путча он собирается не устранять, а ликвидировать». О своей жене Инне, матери троих детей, он говорит: «Она выполнила свою миссию», — писал о генерале немецкий журнал Stern.

Лебедь набрал 14,5% и занял третье место. За него проголосовало почти 11 млн россиян.

close Президент РФ Борис Ельцин и бывший командарм Александр Лебедь во время встречи, 1996 год Президент РФ Борис Ельцин и бывший командарм Александр Лебедь во время встречи, 1996 год Александр Сенцов/ТАСС

Через день после первого тура выборов генерал получил пост секретаря Совета безопасности и призвал своих сторонников поддержать во втором туре Ельцина. С легкой руки кого-то из журналистов к Лебедю плотно приклеилась новая кличка – Птица-секретарь.

«Мы все — в дерьме, а он — в белом»

Главным свершением генерала на этой должности стало завершение войны в Чечне. Причем военные критически оценивали действия Лебедя. 22 августа секретарь Совбеза заключил с чеченскими сепаратистами соглашение «О неотложных мерах по прекращению огня и боевых действий в Грозном и на территории Чеченской Республики», а 31-го подписал совместное с чеченской стороной заявление в Хасавюрте.

Эти события явились окончанием Первой чеченской, но были крайне неоднозначно восприняты боевыми генералами. Лебедя обвиняли в малодушии, карьеризме и едва ли не в предательстве. Как отмечал Геннадий Трошев, соглашение с боевиками было заключено в тот момент, когда они уже находились в безвыходном положении, не имея подкреплений и боеприпасов. Иными словами, по мнению Трошева, Хасавюртовские соглашения спасли сепаратистов от поражения. В своей книге «Моя война. Чеченский дневник окопного генерала» генерал Трошев также указывал, что в дальнейшем чеченцы неоднократно нарушали условия мира.

«Лебедю хотелось сиюминутной славы «миротворца». Вот, дескать, никто проблему Чечни разрешить не может уже почти два года, а он — сможет. Одним махом, одним росчерком пера, одним только видом своим и наскоком бонапартистским. Мы все — в дерьме, а он — в белом. Ради непомерного честолюбия, ради создания имиджа «спасителя нации» он предал воюющую армию, предал павших в боях и их родных и близких, предал миллионы людей, ждавших от государства защиты перед беспределом бандитов», — писал генерал.

Лебедь продержался на посту секретаря Совбеза всего четыре месяца.

17 октября 1996 года его отправили в отставку за поддержку Коржакова: бывший глава Службы безопасности президента после скандальной истории с коробкой из-под ксерокса превратился у окружения Ельцина в персону нон-грата. Сам генерал Лебедь считал, что оказался единственным чужаком в лагере президента. Как следствие, провозглашенная им борьба с коррупцией так и не перешла в стадию реализации.

«Генерал-губернаторство» в Красноярске и гибель

После фиаско на федеральном уровне Лебедь решил стать губернатором Красноярского края. Он эффективно провел предвыборную кампанию, много ездил по региону и в 1998 году победил с результатом 59%. Став губернатором, Лебедь начал бороться с взаимозачетами между предприятиями с помощью бартера. Переход на денежную систему оплаты позволил резко повысить поступления в бюджет. Для устранения участия в реализации бартера фирмами-посредниками привлекались, в том числе, МВД и ФСБ. К ноябрю 1999 года Красноярский край стал единственным регионом России, где были выплачены все задолженности бюджетникам.

Демонстрируя полную политическую независимость и даже оппозиционность к власти, Лебедь отметился рядом громких заявлений о ситуации в стране.

Он получил новое прозвище – генерал-губернатор – и рассматривался как потенциальный победитель следующих президентских выборов.

Впрочем, оспаривать кресло главы государства Лебедь в 2000 году не стал. А 28 апреля 2002-го он разбился при крушении вертолета Ми-8 в районе озера Ойское на Буйбинском перевале в Красноярском крае, куда летел вместе с членами своей администрации на открытие новой горнолыжной трассы. Вертолет столкнулся с проводом ЛЭП около трассы М-54 «Енисей». Государственная комиссия позже назвала причиной катастрофы неудовлетворительную подготовку экипажа к выполнению полета. Генерал Лебедь скончался от полученных ран через восемь дней после 52-летия.