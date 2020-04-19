«За державу обидно»: 70 лет со дня рождения генерала Лебедя

70 лет назад родился генерал Лебедь

20 апреля 2019 года могло исполниться 70 лет генералу Александру Лебедю. Офицер ВДВ родом из Новочеркасска был одной из наиболее заметных персон российских 1990-х. После службы в армии на высших командных должностях он построил успешную карьеру в политике. В 1996 году Лебедь занял третье место на президентских выборах, затем работал секретарем Совбеза России и губернатором Красноярского края. В 2002 году амбициозный политик в рассвете сил трагически погиб в катастрофе вертолета Ми-8.

Новочеркасский расстрел как жизненный водораздел

Несмотря на суровый внешний вид и командирский бас, Александр Лебедь запомнился россиянам как сторонник демократических преобразований. Возможно, на мировоззрение будущего генерала повлиял эпизод из детства. В 1962 году уроженец Новочеркасска стал свидетелем расстрела рабочих местного электровозостроительного завода, устроивших забастовку из-за повышения цен на продукты и увеличения нормы выработки. Сын учителя труда и сотрудницы городского телеграфа следил за происходящим на площади у горкома с дерева. Об одной из главных трагедий хрущевской эпохи Лебедь публично вспомнил в 1996 году, когда приехал в родной город в рамках президентской кампании. Генерал тогда поведал журналистам, что после первых выстрелов кубарем скатился вниз и чудом перемахнул через высокий забор:

«Мы, ребята, забрались на каштаны, чтобы лучше видеть, что происходит. После выстрелов все посыпались с деревьев как горох – кто убитый, кто раненый, кто с перепугу».

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Шахматист Гарри Каспаров и глава Российской народно-республиканской партии Александр Лебедь, 1997... Шахматист Гарри Каспаров и глава Российской народно-республиканской партии Александр Лебедь, 1997...
Шахматист Гарри Каспаров и глава Российской народно-республиканской партии Александр Лебедь, 1997...

Шахматист Гарри Каспаров и глава Российской народно-республиканской партии Александр Лебедь, 1997 год

Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Новочеркасские события, помимо прочего, известны поступком генерала Матвея Шапошникова. Заместитель командующего войсками Северо-Кавказского военного округа отказался выполнить приказ о танковой атаке на демонстрантов, а также велел своим подчиненным разрядить оружие. Неповиновение стоило ему военной карьеры, но в историю Шапошников вошел как герой.

Подавление беспорядков во время армяно-азербайджанского конфликта

В январе 1990 года Лебедь подавлял беспорядки в Баку, вспыхнувшие на фоне межнационального конфликта и приведшие к многочисленным жертвам и всплеску преступности. Войска, которыми командовал генерал, действовали жестко – в итоге под раздачу попали, в том числе, простые граждане. С другой стороны, боевики Народного фронта Азербайджана встретили самолеты с десантниками из Рязани и Тулы крайне враждебно, обстреливая их с земли.

Как рассказывал военачальник в своей книге «За державу обидно…», по пути от аэродрома к Баку солдатам приходилось разбирать многочисленные баррикады. Кроме того, бунтовщики выливали на асфальт бензин и бросали горящие факелы. Из виноградников у обочины шоссе колонну периодически обстреливали. Солдат забрасывали кирпичами, арматурой и обрезками труб. По сведениям Лебедя, за время 30-километрового марша семь бойцов ВДВ из Рязани получили пулевые ранения, а около 30 — телесные повреждения.

Первое же вступление в бой, по воспоминаниям Лебедя, ознаменовалось новыми потерями.

«Сержанту пуля попала в спину, в район поясницы, правее позвоночника, и проникла в брюшную полость. Ему в госпитале отмотали метра полтора кишок, но он остался жить. Рядовой получил через каску слепое ранение головы. Через месяц солдат, не приходя в сознание, скончался в госпитале», — констатировал он.

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Секретарь Совета безопасности Александр Лебедь на совещании по урегулированию проблем в Чеченской... Секретарь Совета безопасности Александр Лебедь на совещании по урегулированию проблем в Чеченской...
Секретарь Совета безопасности Александр Лебедь на совещании по урегулированию проблем в Чеченской...

Секретарь Совета безопасности Александр Лебедь на совещании по урегулированию проблем в Чеченской Республике, 1996 год

Александр Макаров/РИА «Новости»

Тем не менее, приказ министра обороны СССР Дмитрия Язова был выполнен. Вакханалия в Баку временно прекратилась.

Баррикады у Белого дома и разговор с Ельциным

Многие считают роль Лебедя решающей в победе российского руководства в противостоянии с ГКЧП во время августовского путча 1991 года. В момент, когда защитники Белого дома ждали атаки со стороны советских силовых структур, к зданию на боевых машинах подъехали десантники из Тульской дивизии. Цель военных оставалась невыясненной до тех пор, пока генерал при посредничестве своего знакомого Александра Коржакова не встретился с Борисом Ельциным в его рабочем кабинете. Лебедь доложил, что прибыл для охраны порядка по приказу Павла Грачева. Известие о том, что бойцы ВДВ не собираются штурмовать Белый дом, окрылила находившихся внутри. Десантники образовали внешнее кольцо защиты.

На следующий день Лебедь вновь пришел к Ельцину. Он рассказал, что теперь ему приказали увести подразделение к месту дислокации. При этом сам генерал явно симпатизировал сторонникам независимой России. На приказ Ельцина оставить десантников Лебедь ответил, что мог бы его выполнить в случае, если бы российский президент издал указ о назначении себя Верховным главнокомандующим. Возникла напряженная пауза. Недолго колебавшись, Ельцин отклонил такое предложение. На прощание генерал напомнил, что не имеет права нарушать присягу и для него нет ничего дороже офицерской чести.

Тем не менее, несмотря на опасения Ельцина и его сподвижников, штурмовать Белый дом никто не стал.

Одни исследователи считают, что в ключевые сутки конфликта батальон Лебедя являлся «троянским конем». Другие убеждены, что именно четкий сигнал генерала о поддержке руководства РСФСР заставил ГКЧП воздержаться от зачистки здания.

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Александр Лебедь с супругой на празднике, посвященном Дню Военно-Морского Флота и 300-летию... Александр Лебедь с супругой на празднике, посвященном Дню Военно-Морского Флота и 300-летию...
Александр Лебедь с супругой на празднике, посвященном Дню Военно-Морского Флота и 300-летию...

Александр Лебедь с супругой на празднике, посвященном Дню Военно-Морского Флота и 300-летию Российского флота, 1996 год

Владимир Вяткин/РИА «Новости»

В июне 1992 года Лебедь получил назначение на должность командующего 14-й армией, дислоцированной в Приднестровье. В период молдавского кризиса его имя часто мелькало в прессе и приобрело широкую известность. По инициативе генерала была организована комендантская рота, изымавшая незаконное оружие у населения и занимавшаяся разоружением бандформирований. Очень быстро Лебедь заработал в Тирасполе статус народного героя. Впрочем, его заявления по поводу войны в Чечне настроили российскую власть против генерала. Лебедя уволили в запас. Еще до этого в 1993 году он избрался в Госдуму от Конгресса русских общин. Так началась политическая карьера военачальника.

Участие в президентских выборах 1996 года

В 1996 году Лебедь выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах. Его спонсором выступил Борис Березовский. Считается, что истинной задачей генерала являлась не итоговая победа, а оттягивание голосов у Геннадия Зюганова. Для предвыборной кампании Лебедю сняли серию роликов под общим лозунгом «Есть такой человек. И ты его знаешь». Генерал переоблачился из военной формы в цивильный костюм и аккуратно критиковал как действующую власть, так и коммунистов. Политтехнологи обыгрывали любовь Лебедя к афоризмам и стремились создать образ мужественного офицера, который предлагает свой путь развития страны и точно знает, что делать. Этот кандидат подавался избирателям как представитель «третьей силы», внепартийный лидер авторитарного склада, способный жесткой рукой навести порядок в стране.

В период сложной экономической обстановки, когда оба фаворита президентской гонки вызывали недоверие и раздражение в обществе, генерал Лебедь характеризовался просто как мужик.

Считается, что Ельцин выиграл президентские выборы в 1990 году не в последнюю очередь благодаря Александру Руцкому, который шел с ним в связке. Образ офицера-летчика, ветерана войны и Героя Советского Союза весьма приглянулся женщинам. Напротив, кандидат Лебедь должен был очаровать мужчин – простых работяг, уставших от обещаний правительства и мечтающих о сильной России.

«С искусственной улыбкой Лебедь хочет произвести впечатление признанного политика, но духом и телом он остается офицером. В итальянских туфлях он шагает как в солдатских ботинках, а гражданский костюм сидит на нем как мундир. Его язык выдает казарменное происхождение. Так, опасность нового путча он собирается не устранять, а ликвидировать». О своей жене Инне, матери троих детей, он говорит: «Она выполнила свою миссию», — писал о генерале немецкий журнал Stern.

Лебедь набрал 14,5% и занял третье место. За него проголосовало почти 11 млн россиян.

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Президент РФ Борис Ельцин и бывший командарм Александр Лебедь во время встречи, 1996 год Президент РФ Борис Ельцин и бывший командарм Александр Лебедь во время встречи, 1996 год
Президент РФ Борис Ельцин и бывший командарм Александр Лебедь во время встречи, 1996 год

Президент РФ Борис Ельцин и бывший командарм Александр Лебедь во время встречи, 1996 год

Александр Сенцов/ТАСС

Через день после первого тура выборов генерал получил пост секретаря Совета безопасности и призвал своих сторонников поддержать во втором туре Ельцина. С легкой руки кого-то из журналистов к Лебедю плотно приклеилась новая кличка – Птица-секретарь.

«Мы все — в дерьме, а он — в белом»

Главным свершением генерала на этой должности стало завершение войны в Чечне. Причем военные критически оценивали действия Лебедя. 22 августа секретарь Совбеза заключил с чеченскими сепаратистами соглашение «О неотложных мерах по прекращению огня и боевых действий в Грозном и на территории Чеченской Республики», а 31-го подписал совместное с чеченской стороной заявление в Хасавюрте.

Эти события явились окончанием Первой чеченской, но были крайне неоднозначно восприняты боевыми генералами. Лебедя обвиняли в малодушии, карьеризме и едва ли не в предательстве. Как отмечал Геннадий Трошев, соглашение с боевиками было заключено в тот момент, когда они уже находились в безвыходном положении, не имея подкреплений и боеприпасов. Иными словами, по мнению Трошева, Хасавюртовские соглашения спасли сепаратистов от поражения. В своей книге «Моя война. Чеченский дневник окопного генерала» генерал Трошев также указывал, что в дальнейшем чеченцы неоднократно нарушали условия мира.

«Лебедю хотелось сиюминутной славы «миротворца». Вот, дескать, никто проблему Чечни разрешить не может уже почти два года, а он — сможет. Одним махом, одним росчерком пера, одним только видом своим и наскоком бонапартистским. Мы все — в дерьме, а он — в белом. Ради непомерного честолюбия, ради создания имиджа «спасителя нации» он предал воюющую армию, предал павших в боях и их родных и близких, предал миллионы людей, ждавших от государства защиты перед беспределом бандитов», — писал генерал.

Лебедь продержался на посту секретаря Совбеза всего четыре месяца.

17 октября 1996 года его отправили в отставку за поддержку Коржакова: бывший глава Службы безопасности президента после скандальной истории с коробкой из-под ксерокса превратился у окружения Ельцина в персону нон-грата. Сам генерал Лебедь считал, что оказался единственным чужаком в лагере президента. Как следствие, провозглашенная им борьба с коррупцией так и не перешла в стадию реализации.

«Генерал-губернаторство» в Красноярске и гибель

После фиаско на федеральном уровне Лебедь решил стать губернатором Красноярского края. Он эффективно провел предвыборную кампанию, много ездил по региону и в 1998 году победил с результатом 59%. Став губернатором, Лебедь начал бороться с взаимозачетами между предприятиями с помощью бартера. Переход на денежную систему оплаты позволил резко повысить поступления в бюджет. Для устранения участия в реализации бартера фирмами-посредниками привлекались, в том числе, МВД и ФСБ. К ноябрю 1999 года Красноярский край стал единственным регионом России, где были выплачены все задолженности бюджетникам.

Демонстрируя полную политическую независимость и даже оппозиционность к власти, Лебедь отметился рядом громких заявлений о ситуации в стране.

Он получил новое прозвище – генерал-губернатор – и рассматривался как потенциальный победитель следующих президентских выборов.

Впрочем, оспаривать кресло главы государства Лебедь в 2000 году не стал. А 28 апреля 2002-го он разбился при крушении вертолета Ми-8 в районе озера Ойское на Буйбинском перевале в Красноярском крае, куда летел вместе с членами своей администрации на открытие новой горнолыжной трассы. Вертолет столкнулся с проводом ЛЭП около трассы М-54 «Енисей». Государственная комиссия позже назвала причиной катастрофы неудовлетворительную подготовку экипажа к выполнению полета. Генерал Лебедь скончался от полученных ран через восемь дней после 52-летия.