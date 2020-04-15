Осторожнее в морге: можно ли подцепить коронавирус от трупа

Заразиться коронавирусом можно даже от трупа, предупреждают врачи Вон Шривиджиталай из Бангкока и Вирож Виваниткит из Хайкоу в Китае. В журнале Journal of Forensic and Legal Medicine они сообщают о первой смерти от COVID-19 среди медработников — скончался патологанатом, работавший с трупами зараженных.

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Имя, возраст и иные данные погибшего не раскрываются.

Врачи не знают, сколько вирус способен сохраняться в теле после смерти носителя — в Таиланде такие исследования не проводились, что затрудняет оценку рисков.

«В настоящее время нет данных о точном количестве трупов, зараженных COVID-19», — сообщают авторы.

Также они отмечают — эпидемия COVID-19 может представлять серьезную угрозу жизни и здоровью медиков. И это касается не только врачей, но и работников моргов.

На момент смерти патологанатома в Таиланде было выявлено лишь несколько сотен зараженных, среди медработников зарегистрировано два случая. Большинство больных были приезжими, среди жителей страны вирус распространялся слабо.

«Инфекционный контроль и общие меры предосторожности необходимы, — пишут врачи. — Патологоанатомы должны носить защитный костюм, перчатки, очки, шапочку и маску. Также им следует проходить процедуру дезинфекции, подобно той, что проводится для других медиков».

В рекомендациях ВОЗ сказано, что случаи передачи патогенов от трупов очень редки — большинство из них не сохраняется в телах после смерти. Однако, например, британские специалисты по здравоохранению относят тех, кто работает с трупами погибших от COVID-19, к группе риска.

«Те, кто работает с телами, должны знать, что существует постоянный риск зараженияя от биологических жидкостей в случае, если у человека была коронавирусная инфекция», — предупреждают они.

ВОЗ, впрочем, соглашается, что если человек умер от COVID-19, в его легких и других органах могут какое-то время находиться жизнеспособные вирионы. Однако точное время их жизни пока неизвестно. Поэтому специалисты рекомендуют при работе с телами использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать гигиену.

Также не рекомендуется прикасаться и целовать тела близких, умерших от COVID-19. Такая мера предосторожности, хотя и вносит коррективы в погребальные ритуалы по всему миру, помогает снизить число заражений.

Ранее стало известно о новом симптоме COVID-19 — странных синяках на ногах. Многочисленные случаи в Испании, Италии и Франции показывают — при COVID-19 у пациентов часто встречаются небольшие синяки и похожие на следы обморожения пятна на ступнях.

Наиболее часто странный симптом встречался у детей и подростков. В среднем, такие проявления болезни наблюдались у каждого пятого пациента итальянских больниц.

Врачи предполагают, что COVID-19 может приводить к закупорке мелких сосудов, которая и провоцирует кровоизлияния.

Достаточных доказательств того, что синяки на ногах — действительно признак COVID-19, нет, признаются исследователи. Не исключено, что это случайное совпадение и оба явления никак не связаны между собой. Однако врачи вполне допускают такой симптом.

Также американские врачи признали потерю обоняния и вкуса наиболее характерным симптомом COVID-19 — среди пациентов, которым не понадобилась госпитализация, эти признаки наблюдались у 70%.

«Вероятность наличия у вас COVID-19 при потере обоняния и вкуса в десять раз выше, чем какой-то другой инфекции, — сообщают исследователи. — Наиболее распространенным симптомом пока что остается жар, но потеря обоняния и вкуса, а также слабость стоят на втором месте. COVID-19 — чрезвычайно заразная болезнь, и это исследование показывает необходимость понимания его ранних признаков».

При этом у пациентов, оказавшихся в стационарах, потеря обоняния и вкуса наблюдалась в два раза реже.

Ученые предполагают, что это может говорить о разном течении заболевания у двух групп пациентов — у первых инфекция затрагивает в основном нос, у вторых сильнее поражает легкие, приводя к необходимости их искусственной вентиляции.