Посмотрите на ноги: найден новый симптом COVID-19

Кровоподтеки и волдыри на ступнях могут быть симптомом COVID-19, предупреждает Совет ортопедических колледжей Испании. Этому есть множество свидетельств, однако причинно-следственную связь еще предстоит доказать. Пока же врачи рекомендуют внимательно отнестись к подобному симптому и иметь в виду, что за ним могут последовать и другие проявления болезни. Сообщение было опубликовано на сайте Совета.

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Многочисленные случаи в Испании, Италии и Франции показывают — при COVID-19 у пациентов часто встречаются небольшие синяки и похожие на следы обморожения пятна на ступнях. Один из первых случаев был зарегистрирован у 13-летнего итальянского мальчика — родители сначала приняли странное пятно, покрывшееся коркой, за укус паука. Врачи прописали соответствующее лечение, но через два дня у ребенка поднялась температура, появились мышечные боли и сильный зуд в ногах.

Фотографии синяков на ногах у больных COVID-19 некоторое время циркулировали в итальянских соцсетях и привлекли внимание врачей.

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Они выяснили, что за неделю до обращения у матери и сестры мальчика были жар, кашель и проблемы с дыханием. Однако сделать анализы и проследить за течением заболевания врачи не смогли.

Наиболее часто странный симптом встречался у детей и подростков. В среднем, такие проявления болезни наблюдались у каждого пятого пациента итальянских больниц. Так, среди 88 пациентов одной из больниц 20% сообщали о появлении кровоподтеков на коже. При этом за предыдущие две недели они не принимали никаких лекарств, которые могли вызвать такую реакцию. У большинства кровоподтеки напоминали сыпь, у нескольких — крапивницу, у одного — ветрянку. После выздоровления они проходили, не оставляя следов.

Врачи опасаются, что потенциально вызванные COVID-19 синяки могут привести к ошибочному диагнозу — в Таиланде мужчине с таким симптомом сначала диагностировали лихорадку Денге, но позже анализы подтвердили коронавирус.

Достаточных доказательств того, что синяки на ногах — действительно признак COVID-19, нет, признаются исследователи. Не исключено, что это случайное совпадение и оба явления никак не связаны между собой. Однако врачи вполне допускают такой симптом.

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«Было бы совершенно неудивительно, если бы COVID-19 имел кожные проявления, — говорит терапевт Дэниел Гордон. — Многие вирусы вызывают сыпь и иные отметины. Вирусы, как правило, поражают разные органы, а не какой-то один, хотя в случае с COVID-19 больше всего страдают легкие. Сейчас у нас есть лишь отдельные сообщения о случаях заболевания, и ученым необходимо будет проделать дополнительную работу, чтобы выяснить, есть ли между синяками и COVID-19 связь».

Врачи предполагают, что COVID-19 может приводить к закупорке мелких сосудов, которая и провоцирует кровоизлияния.

Сейчас медики заняты сбором данных о случаях появления синяков на ногах у пациентов с COVID-19. Дерматологи помогают классифицировать наблюдаемые повреждения. Они советуют коллегам быть бдительными и, по возможности, направлять людей с синяками на ступнях на карантин, но действовать в разумных рамках.

Ранее американские врачи признали потерю обоняния и вкуса наиболее характерным симптомом COVID-19 — среди пациентов, которым не понадобилась госпитализация, эти признаки наблюдались у 70%.

«Вероятность наличия у вас COVID-19 при потере обоняния и вкуса в десять раз выше, чем какой-то другой инфекции, — сообщают исследователи. — Наиболее распространенным симптомом пока что остается жар, но потеря обоняния и вкуса, а также слабость стоят на втором месте. COVID-19 — чрезвычайно заразная болезнь, и это исследование показывает необходимость понимания его ранних признаков».

При этом у пациентов, оказавшихся в стационарах, потеря обоняния и вкуса наблюдалась в два раза реже.

Ученые предполагают, что это может говорить о разном течении заболевания у двух групп пациентов — у первых инфекция затрагивает в основном нос, у вторых сильнее поражает легкие, приводя к необходимости их искусственной вентиляции.

Эту гипотезу еще предстоит проверить, но, если она подтвердится, потерю обоняния и вкуса можно будет использовать как фактор для прогноза дальнейшего течения болезни.