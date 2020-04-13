Двух метров мало: как не подцепить коронавирус от бегуна

Рекомендуемая дистанция в полтора-два метра может быть неэффективна в качестве меры профилактики COVID-19, считает бельгийский физик Берт Блокен из Технического университета Эйндховена. В зависимости от способа передвижения, безопасное расстояние может составлять до 20 м. Препринт исследования был опубликован на портале Urban Physics.

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Аэродинамическое моделирование важно для исследований распространения SARS-COV-2, так как вирус передается воздушно-капельным путем. Блокен изучил с помощью компьютерного моделирования, как выдыхаемые частицы влаги распространяются от людей во время бега, ходьбы и езды на велосипеде. Обычно исследования такого плана используются для изучения аэродинамики спортсменов, чтобы помочь им находить оптимальную траекторию движения, но и для наблюдения за перемещением капель влаги тоже подходят.

Как оказалось, водяной пар и слюна могут распространяться куда дальше двух метров.

«Когда кто-то выдыхает, кашляет или чихает во время ходьбы, бега или езды на велосипеде, большая часть микрокапель оказывается позади человека, — поясняет Блокен. — И тот, кто идет, бежит или едет за ним, оказывается в этом потоке воздуха и движется через облако капель».

Двигаться бок о бок с кем-то безопаснее, чем идти за ним, отмечает Блокен. Находясь за кем-то, кто идет достаточно быстро, следует держаться от него на расстоянии минимум 4,5 м.

Если человек бежит, следует отступить на 10 м, а велосипедист должен находиться на расстоянии в 20 м.

Еще один способ избежать попадания в поток — отойти на пару метров в сторону. При обгоне Блокен рекомендует убедиться, что человек, который окажется за вами, не попадет в вашу «зону поражения».

urbanphysics.net

Стоит отметить, что это было лишь предварительное исследование, не прошедшее рецензирование. В период эпидемии такие работы, посвященные коронавирусу, появляются достаточно часто — рецензирование занимает несколько месяцев, а результаты могут оказаться важны уже сейчас. Однако это повод смотреть на данные более критично и иметь в виду, что после перепроверки другими специалистами выводы могут оказаться ложными из-за методологических ошибок или иных факторов.

Из-за того, что Блокен не раскрыл методологию исследования достаточно подробно, оно вызвало много вопросов у специалистов. Дыхание, чихание и кашель — достаточно сложные процессы, отмечает инженер Стивен Фергюсон, и важно понимать, какие именно факторы учитывались в симуляции. Так, чихание порождает не простое распыление частиц влаги, а целый каскад жидкостей. Происходит ли это при тяжелом дыхании и учитывал ли такие особенности Блокен — неизвестно.

Кроме того, добавляет эпидемиолог Вильям Ханаге, распространение частиц жидкости не равно распространению вируса. Его поведение в воздухе до сих пор не изучено достаточно хорошо, поэтому безопасное расстояние между людьми может быть куда меньшим, чем предлагает Блокен. Передача инфекции зависит от многих факторов, и попадание в поток выдыхаемых частиц — далеко не единственный из них.

В целом, впрочем, исследователи сходятся во мнении — чем больше будет дистанция между людьми, тем безопаснее.

Блокен подчеркивает — он не отговаривает людей отказаться от физической активности из-за вероятности заражения. Однако соблюдение мер безопасности позволит снизить риски. Его возмутило, что СМИ интерпретировали результаты его работы именно таким образом.

Ранее американская исследовательница Лидия Буруиба подсчитала, что при чихании микрокапли выделений, содержащих коронавирус, могут распространяться на расстояние до восьми метров, и тоже подверглась критике. По мнению доктора Энтони Фаучи, директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, для такой дальности необходимо крайне интенсивное чихание.

По словам Буруибы, даже когда капли выделений, вылетевшие изо рта при кашле и чихании, теряют первоначальный импульс, они продолжают перемещаться из-за образовавшегося турбулентного облака. С учетом индивидуальных особенностей физиологии больных и условий окружающей среды, патогены могут переноситься на довольно большие расстояния, считает она. Также их движению способствуют воздушные потоки.