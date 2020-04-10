«Впихнули для экономии»: Роскосмос снова разбирает «Протоны»

Госкорпорация Роскосмос в очередной раз за несколько лет столкнулась с браком на собственном предприятии, из-за которого пострадало качество сборки ракет «Протон». Правда, в отличие от 2013 года, когда ошибка при сборке привела к аварии ракеты на старте и многомиллиардному ущербу, дефект был обнаружен еще на земле, и его устранение приведет к переносам пусков и дополнительной переборке ракет.

Впрочем, весь последний месяц Роскосмос давал понять, что ничего страшного не случилось.

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Началось все 10 марта с заявления гендиректора Центра им. Хруничева Алексея Варочко, который объявил, что первый в этом году запуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103» перенесен на конец мая из-за проблем с комплектующими носителя. Запуск спутников был запланирован на 31 марта. Варочко отметил тогда, что речь идет о некачественных комплектующих, произведенных в 2015-2016 годах, причем обнаружение брака в ракетах было представлено как достижение.

«По решению генерального директора госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина сотрудники, которые выявили дефекты в процессе подготовки к пуску, будут поощрены», — сказал Варочко, отдав должное «новой системе качества», разработанной в организации.

Вскоре стало известно, что брак обнаружился сразу в двух ракетах, упомянутой и предназначенной для июльского запуска российско-европейской научной миссии ExoMars-2020 к Марсу. Речь шла о болтах, которые «были перекалены на производстве, что негативно сказалось на их прочности», — писали «Ведомости».

12 марта состоялось историческое заявление Роскосмоса и Европейского космического агентства об очередном переносе марсианской миссии – на 2022 год, при этом среди причин называлась техническая неготовность миссии, нехватка времени на испытания и ситуация с коронавирусом.

«Конечно, все усугубил коронавирус, но думаю, последним спусковым крючком стали эти болты на «Протоне», — считает популяризатор космонавтики, основатель проекта «Открытый космос» Виталий Егоров. При этом в Роскосмосе поспешили опровергнуть связь переноса миссии с бракованными болтами, однако предназначенный для «Экзомарса» «Протон» обещали проверить.

«В соответствии с наличием изготовленных и находящихся в процессе производства ракет-носителей, предприятие готово обеспечить все запланированные пусковые кампании 2020 и 2021 годов», — заявил Варочко РИА «Новости».

Несколько недель оставался без ответа вопрос, как был допущен брак, и сколько ракет придется перебирать, с учетом того, что комплектующие для них изготавливаются за несколько лет до старта.

Спустя месяц стало известно, что ситуация серьезнее, чем рисовалась Роскосмосом в марте, и уже целых три ракеты требуют переборки. Причем выполнить переборку условия Байконура не позволят – ракеты надо возвращать в Москву.

«Проанализировав ситуацию, специалисты пришли к выводу, что замена комплектующих на трех ракетах «Протон-М», находящихся на Байконуре, может быть сделана только в заводских условиях», — сообщил источник РИА «Новости».

Два из трех «Протонов» уже отправили по железной дороге в Москву, третья отправится позже.

«Перебирать придется не больше трех ракет из-за брака в 2015-16 году. «Экспрессы» полетят однозначно, до июля», — сообщил «Газете.Ru» источник в Роскосмосе. – Вопрос не столько в починке ракет, сколько в логистике, починить можно быстро».

По данным источника «Газеты.Ru» в космической отрасли, брак был выявлен при испытаниях второй ступени ракеты, причем речь в марте шла о замене более тысячи болтов, которые являются важным элементом в топливных магистралях.

Болты эти изготавливали на Урале – на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, который помимо трамваев производит спецпродукцию космического назначения, подтвердили «Газете.Ru» три источника в космической отрасли.

Производство болтов сюда было передано несколько лет назад из Центра Хруничева в рамках оптимизации. После обнаружения брака на завод приезжало несколько комиссий из Москвы, разбиравшихся с причинами брака.

По одной из версий, брак был допущен из-за нарушения технологии. «По технологическому процессу в печь должно отправляться определенное количество деталей, чтоб прокалка их была равномерной для всех.

А их впихнули в 2-3 раза больше. В итоге некоторые были ближе или дальше от центра — одни перекалили, а некоторые недокалили», — рассказал источник, знакомый с ситуацией, добавив, что отход от технологии был сделан для экономии.

В Роскосмосе отказались комментировать сообщения о планах пересборки «Протонов».

Космические трамваи

В феврале 2019 года несколько сотен работников Усть-Катавского вагоностроительного завода, являвшегося филиалом центра имени Хруничева вышли на митинг, высказывая недовольство низкой зарплатой. В соцсетях жители тогда рассказывали, что средняя зарплата у рабочих УКВЗ составляла примерно 12 тыс. руб.

Незадолго до митинга на завод приезжал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин для исправления ситуации на заводе. В 2019 году по решению Рогозина имущественный комплекс УКВЗ перешел от ГКНПЦ имени М.В. Хруничева к АО «УКВЗ», подконтрольному Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК).

Хронический брак

Аналогичная ситуация с ракетами «Протон» произошла в 2017 году, когда выяснилось, что все двигатели 2-й и 3-й ступени для «Протона» Воронежским механическим заводом выпускались с браком – использовался не тот припой.

«Если эти люди получают по 12–15 тысяч рублей в месяц, ждите беды. Вот и ответ. Диверсанты те, кто не платит таких денег этим людям», — заявил Рогозин, бывший тогда вице-премьером.

Быший на то момент главой Роскосмоса Игорь Комаров пояснял «Газете.Ru», что брак был допущен из-за ушедшей на больничный кладовщицы. Позднее к реальному сроку был приговорен другой сотрудник УКВЗ, а в полетах ракет «Протон» произошел небывалый для отрасли перерыв, который длился целый год.