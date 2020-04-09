Вторая волна COVID-19: как снимать карантин

Агрессивные карантинные меры в Китае сдержали первую волну COVID-19, но их ослабление может привести к новой эпидемии, предупреждают ученые из Гонконгского университета. Отмена введенных ограничений должна быть постепенной и проводиться вместе с контролем заболеваемости. Работа была опубликована в журнале The Lancet.

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С 23 января по всему Китаю были введены жесткие ограничения на перемещение людей и товаров. По ранним подсчетам, один человек с COVID-19 в начале эпидемии успевал заразить 2-3 людей до появления симптомов болезни — этот показатель называется основным репродуктивным числом (R0). После введеных 23 января карантинных мер он резко пошел на спад. R0 в Китае уже несколько месяцев составляет менее единицы, что показывает — эпидемия постепенно завершается.

Карантинные меры затронули как экономику страны, так и личные свободы граждан, а также сказалось на их заработке.

С 17 февраля ограничения постепенно ослаблялись, сотрудники фабрик и офисов возвращались к работе.

Ученые проанализировали данные китайской Комиссии по здравоохранению о подтвержденных случаях COVID-19 с середины января по конец февраля в четырех крупных городах и десяти провинциях. На основе ежедневно выявляемых случаев заболевания исследователи построили графики с учетом инкубационного периода, а также смоделировали влияние введенных мер контроля на то, как распространялась болезнь.

Также авторы работы смоделировали ситуацию, которая возникнет после ослабления ограничений — и, если это произойдет слишком рано, число зараженных резко вырастет, предупреждают они.

Это приведет к новой волне инфицирования.

Как показал анализ, за пределами провинции Хубей необходима медленная, постепенная отмена карантинных мер — если R0 превысит единицу, это приведет к новой вспышке инфекции. Более того, даже если в этом случае снова ввести жесткие ограничения, потребуется много времени, чтобы вернуть показатель на прежний уровень, что чревато новыми экономическими проблемами из-за простоя производств.

«Мы полностью осознаем, что по мере роста экономической активности по всему Китаю в ближайшие недели, местная или завезенная инфекция может привести к возобновлению эпидемии, — говорит соавтор работы доктор Кэти Люн. — Мониторинг роста социальной активности населения в реальном времени и ее влияния на распространение болезни может позволить политикам прицельно использовать ограничивающие меры, чтобы прервать передачу инфекции и свести к минимуму риск появления второй волны эпидемии».

Полученные результаты имеют критическое значение для стран, которые ввели карантинные меры недавно, поясняют ученые. Преждевременный отказ от ограничений повлечет за собой очередную вспышку заболеваемости.

«Хотя эти меры контроля, судя по всему, снизили число случаев инфицирования до очень низкого уровня, без коллективного иммунитета к COVID-19 случаи заболевания могут легко возобновиться по мере того, как работа предприятий и учебных заведений приведет к росту социальных контактов», — говорит один из авторов работы профессор Джозеф Ти Ву из Гонконгского университета.

Также он отмечает риск занесения SARS-CoV-2 из-за рубежа по мере восстановления сообщения с другими странами.

«Хотя принятые меры, такие как физическое дистанцирование и изменение поведения, скорее всего, защитят нас на какое-то время,

до распространения доступных вакцин важен баланс между возобновлением экономической деятельности и удержанием R0 на уровне ниже единицы».

Исследователи обращают внимание, что риск летального исхода при COVID-19 за пределами провинции Хубэй был в шесть раз ниже, чем в ней — 0,98% против 5,91%. Риски сильно варьировались в зависимости от экономического состояния и системы здравоохранения в той или иной провинции. В некоторых наиболее благополучных регионах смертей не было вообще.

Однако даже в самых процветающих районах и мегаполисах, таких как Пекин и Шанхай, ресурсы ограничены, и больницам пришлось столкнуться с внезапным ростом обращений, отмечает соавтор исследования Габриэль М Люн.

«Наши выводы подчеркивают важность обеспечения местных систем здравоохранения достаточным количеством персонала и ресурсов для минимизации смертности при COVID-19», — говорит он.

Однако исследователи не рассматривали эффекты от каждого из вмешательств, поэтому еще предстоит выяснить, какие именно меры наиболее действенно сдерживали распространение вируса.

Тем временем австралийские ученые нашли препарат, который может быть эффективен в борьбе с коронавирусом. Это антипаразитарное средство ивермектин.

Пока что он был протестирован только на клеточных культурах, где за 48 часов подавил размножение вируса.

Стоит, однако, иметь в виду, что ивермектин несовместим с рядом других лекарств, а также его нельзя применять при беременности и ряде заболеваний. Также он может быть опасен для людей с ослабленным иммунитетом.