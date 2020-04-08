Грязный воздух: где коронавирус опаснее

Умереть от COVID-19 больше рискуют люди из регионов с загрязненным воздухом, предупреждают специалисты Гарвардской школы здравоохранения — постоянное вдыхание опасных частиц ослабляет организм, ухудшает состояние легких и приводит к более тяжелым симптомам болезни. Исследование было опубликовано в журнале New England Journal of Medicine.

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Авторы работы проанализировали уровни загрязнения воздуха в более чем 3000 округах США в 2000-2016 годах. Они обратили внимание на твердые тонкодисперсные частицы диаметром 2,5 мкм и менее (класс PM 2,5) — это меньше, чем частицы пыли, грязи и дыма.

Размер делает частицы опасными, давая им возможность проникать глубоко в ткани легких и наносить ущерб организму.

Часть PM 2,5 образуется непосредственно в атмосфере, однако основная их доля — частицы сажи, асфальта, минеральных солей и даже автомобильных покрышек. Более ранние подсчеты показали, что увеличение концентрации PM 2,5 в кубометре воздуха на грамм в долгосрочной перспективе приводит к росту смертности от всех причин на 0,73%.

На вред тонкодисперсных частиц при болезнях легких ученые обращали внимание еще во время вспышки атипичной пневмонии — тогда пациенты из наиболее загрязненных районов Китая умирали в два раза чаще, чем из более чистых.

Связь между загрязнением воздуха и COVID-19 тоже уже предполагалась, но группа из Гарварда первой подсчитала конкретные риски.

Исследователи сравнили уровни загрязнения с данными о смертности от COVID-19. Оказалось, что в регионах с наиболее загрязненным воздухом смертность была выше. Исследователи связывают это с повышенным риском развития хронических заболеваний в таких районах — загрязнение воздуха приводит к болезням легких, сердца, почек, что в итоге приводит к более тяжелым симптомам при COVID-19.

«Мы обнаружили, что увеличение концентрации тонкодисперсных частиц в воздухе всего лишь на один грамм на кубометр связано с 15-процентным увеличением смертности от COVID-19»,

— говорит ведущий автор исследования Франческа Доминичи.

projects.iq.harvard.edu

К высоким уровням загрязнения авторы отнесли концентрацию PM 2,5 выше 13 микрограммов на кубометр воздуха. В среднем по США наблюдается загрязненность в 8,4 микрограмма на кубометр. Для сравнения, в некоторых районах Москвы концентрация PM 2,5 доходит до 31 микрограмма.

«Результаты показывают, что долгосрочное воздействие загрязненного воздуха увеличивает уязвимость к наиболее тяжелым последствиям COVID-19», — говорит Доминичи.

Если бы на Манхеттене уровень содержания тонкодисперсных частиц понизился всего на один микрограмм на кубометр воздуха, там было бы на 248 смертей меньше, отмечают авторы работы.

У исследования были определенные ограничения — результаты были бы точнее, если бы у ученых были подробные данные о состоянии здоровья умерших, их вредных привычках, хронических заболеваниях.

В регионах с наиболее загрязненным воздухом живет больше бедных людей, подчеркивают авторы, что тоже создает определенные риски для их здоровья. Они предлагают использовать карты загрязнения воздуха для оценки ситуации и прогнозирования числа больных. Также они призывают проанализировать загрязнение воздуха и в других странах.

В районах, входящих в группу риска, ученые предлагают более внимательный контроль за вводимыми мерами по социальному дистанцированию людей, и оснащение больниц всем необходимым для работы с тяжелыми случаями заболевания.

«Мы знали, что длительное воздействие загрязненного воздуха может усугублять симптомы легочных заболеваний, повышать восприимчивость к инфекциям, приводить к сердечным приступам, инсульту, раку легких и преждевременной смерти, — говорит президент Американской ассоциации легкого Гарольд Виммер. — Новое исследование также показывает, что загрязнение связано со значительно более высокой смертностью от COVID-19».

Исследователи подчеркивают: данные показывают важность контроля загрязненности воздуха как во время пандемии, так и после нее. Они надеются, что на новую информацию обратят внимание федеральные и государственные чиновники, и примут необходимые решения относительно подготовки больниц в загрязненных районах к притоку пациентов, которым будет необходима серьезная помощь, в том числе — искусственная вентиляция легких.