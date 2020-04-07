Кровь во спасение: найдено средство от коронавируса

Полученные от переболевших COVID-19 антитела способны вылечить зараженных — их введение сокращает продолжительность болезни, облегчает симптомы и повышает уровень кислорода, установили китайские исследователи из компании Biotec Group. Предварительные результаты пилотного исследования были опубликованы в журнале PNAS.

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Переливание крови или ее плазмы, содержащей антитела, практиковалось еще на заре ХХ века — эта мера позволила спасать жизни людям с полиомиелитом, корью, свинкой и гриппом.

Получив антитела от выздоровевших людей, больные шли на поправку гораздо быстрее тех, кто остался без такого лечения.

Вакцина от SARS-CoV-2 появится еще не скоро, и достаточно эффективные против коронавируса препараты пока не найдены, поэтому врачи прибегают к такой терапии в качестве экспериментального лечения для пациентов в критическом состоянии, когда других вариантов больше нет.

И новые данные показывают, что при коронавирусе эти меры тоже эффективны. Так, один из десяти описанных в исследовании пациентов, 46-летний мужчина, оказался в больнице с жаром, высоким давлением, кашлем, одышкой и болью в груди. Он находился на ИВЛ, но уровень кислорода в его крови все еще оставался слишком низким — 86% при норме в 95-100%.

На одиннадцатый день болезни пациент получил порцию плазмы с антителами от выздоровевшего человека.

На двенадцатый анализы показали, что вирус исчез из его организма.

Состояние пациента резко улучшилось, уровень кислорода поднялся до 90%. Еще через сутки его отключили от аппарата ИВЛ.

Через четыре дня после введения антител вернулось в норму состояние иммунной системы пациента и его печени, пострадавших при болезни.

49-летняя женщина без сопутствующих заболеваний поступила в больницу с быстро прогрессировавшими затруднениями дыхания. Рентен показал обширное поражение легких со скоплениями инфильтратов. Она получила антитела на десятый день после появления симптомов, и к двенадцатому дню в организме не было следов вируса, а рентген показал значительное улучшение состояния легких.

50-летний мужчина с обширной инфильтрацией легких также избавился от болезни — состояние легких пришло в норму, а вирус в крови не определялся спустя 25 дней после появления симптомов.

У всех 10 пациентов, получивших антитела, в течение 1-3 дней симптомы либо прошли бесследно, либо стали значительно легче. Двоих из троих пациентов, находившихся на ИВЛ, удалось перевести на кислородную маску. Все они выжили, лишь у одного обнаружился необычный побочный эффект — красная гематома на лице.

Контрольной группы в исследовании не было, поэтому авторы работы сравнили получивших антитела пациентов со случайной выборкой из 10 больных, лечившихся в тех больницах и сопоставимых по полу, возрасту и тяжести симптомов. На момент поступления в больницу представители обоих групп были в примерно одинаково тяжелом состоянии.

Среди тех, кто не получал антитела, за время исследования трое умерли, у шести улучшилось состояние, а один полностью поправился.

Среди получивших — все выжили, трое были выписаны из больниц, а остальные имели значительные улучшения и тоже были готовы к выписке.

«Данное пилотное исследование показывает потенциальный терапевтический эффект плазмы с антителами и низкий риск при лечении тяжелых пациентов с COVID-19, — пишут авторы нового исследования. «Одна доза плазмы с высокой концентрацией нейтрализующих антител может быстро снизить вирусную нагрузку и привести к улучшению состояния пациента».

Ученые надеются, что более обширные исследования позволят выяснить, какая именно доза плазмы необходима для лечения пациентов и когда ее лучше вводить.

Американские специалисты тоже поддерживают такую практику — 24 марта Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило переливание плазмы с антителами в качестве крайней меры при лечении больных с COVID-19. В настоящее время врачи призывают переболевших людей жертвовать свою кровь для спасения тех, кто столкнулся с тяжелыми симптомами инфекции.