«Цвета двигались»: что творит психоактивное плацебо

Изучая особенности эффекта плацебо, исследователи из Университета Макгилла в Канаде выяснили, что он распространяется в том числе на психоактивные вещества — если внушить человеку, что он принял влияющий на психику препарат, то он с высокой вероятностью испытает ощущения, похожие на наркотическое опьянение. Работа была опубликована в журнале Psychopharmacology.

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Эффект плацебо — явление, при котором человеку кажется, что ему стало лучше после бесполезной процедуры или приема препарата-пустышки. Эффект основан на вере человека в эффективность тех или иных мер и, соответственно, более позитивной оценке своего самочувствия после них. Обычно плацебо используется при клинических испытаниях лекарств, но в данном случае исследователи нашли ему необычное применение.

Авторы работы пригласили в качестве участников эксперимента 33 студента — якобы для изучения влияния психоактивных веществ на творческое мышление. Добровольцы приняли, как они думали, психоактивное вещество (на самом деле — плацебо), среди обещанных эффектов от которого было

хорошее настроение, эмоциональная восприимчивость, галлюцинации, покалывание кожи, яркие воспоминания, нечеткая речь и замедление рефлексов.

Затем они оказались в помещении, оборудованном словно для вечеринки — на стенах находились психоделические картины с разноцветной подсветкой, играла электронная музыка, на экран проецировались артхаусные фильмы, а на полу были разложены коврики и кресла-мешки.

Периодически среди участников прохаживались сами исследователи в белых халатах. Некоторые из испытуемых (на самом деле нанятые актеры) демонстративно спотыкались и делали вид, что находятся в наркотическом опьянении.

Как оказалось, эффект плацебо срабатывает и в случае с наркотическими препаратами.

61% испытуемых сообщили, что ощутили действие принятого вещества — они отметили легкость в голове, расслабление, желание смеяться, изменение цветов на картинах и даже тошноту. Многие были уверены, что все дело в принятом веществе.

«Мне казалось, я тону, — описывал свои ощущения один из участников. — Как будто гравитация действует на меня сильнее обычного, или вроде того... Особенно в моей голове. Особенно в затылке».

Другой сообщил о зрительных галлюцинациях.

«Я ничего не чувствовал, пока не посмотрел на картину, — рассказал он. — Цвета не просто менялись — они двигались».

Когда исследователи рассказали участникам, что на самом деле все они получили плацебо, те сильно удивились — настолько реалистичным оказался эффект.

Почти 40% участников не отметили каких-либо новых ощущений.

Однако то, что такое большое количество людей можно заставить поверить, будто они находятся в состоянии наркотического опьянения, удивительно, отмечают авторы работы.

Так называемое контактное опьянение — известный психологический феномен, когда люди и даже животные, вступая в контакт с кем-то, находящимся под действием психоактивных веществ, начинают испытывать похожие ощущения. Таким образом, окружение и атмосфера вокруг вызывает у них состояние, похожее на наркотическое опьянение.

Впервые этот эффект был отмечен более полувека назад. Сейчас, по мере роста интереса к применению психоделических препаратов в медицине, исследователи предлагают использовать это явление на пользу пациентам и воздействовать на их состояние с помощью обстановки, а не препаратов.

Ранее ученые предупредили об опасности каннабиса для психики — даже однократное его употребление приводит к временному появлению симптомов психических заболеваний, в том числе шизофрении, выяснили они.

Хотя симптомы не приводят к развитию психических заболеваний, их появление способствует небезопасному, нерациональному поведению.

Кроме того, при регулярном употреблении каннабиса они могут присутствовать практически постоянно.