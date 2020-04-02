Отмирание мозга: найдено опасное осложнение при COVID-19

Американка с COVID-19 пострадала от серьезного поражения мозга — некротизирующей энцефалопатии, и лечившие ее врачи считают, что это связано с коронавирусом. Работа была опубликована в журнале Radiology.

Некротизирующая энцефалопатия ранее уже связывалась с вирусными заболеваниями, например, гриппом и герпесом, однако при COVID-19 еще не наблюдалась.

«Мы должны подумать, как включить пациентов с тяжелыми неврологическими заболеваниями в нашу парадигму лечения», — говорит невролог Элисса Фори. — Это осложнение такое же опасное, как и тяжелое поражение легких».

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58-летняя сотрудница авиакомпании обратилась в Центр здравоохранения имени Генри Форда в Детройте с жалобами на лихорадку, кашель и изменение психического состояния. Как отмечают врачи, женщина была вялой, дезориентированной, растерянной. Анализы показали, что у нее нет гриппа, герпеса и ряда других вирусных заболеваний, следов бактериальной инфекции в спинномозговой жидкости тоже не было. Положительным был лишь результат анализа на SARS-COV-2, однако врачей насторожили симптомы.

Компьютерная томография мозга выявила симметричное поражение тканей в таламусе — области, которая отвечает, в частности, за передачу сенсорной и двигательной информации от органов чувств к соответствующим областям коры больших полушарий, а также играет важную роль в регуляции уровня сознания, процессов сна и бодрствования, концентрации внимания.

close Radiological Society of North America

Такие изменения могли возникнуть либо из-за отека мозга, как бывает при травмах, либо из-за некроза. МРТ показала, что врачи имели дело со вторым вариантом.

Пациентка страдала от некротизирующей энцефалопатии — редкого и опасного для жизни состояния, при котором отмирают ткани мозга. Причины некротизирующей энцефалопатии изучены слабо, но известно, что ее могут спровоцировать вирусы гриппа, герпеса, энтеровирусы.

При отсутствии лечения состояние прогрессирует, приводя к неврологическим нарушениям, коме и смерти.

Вирусные заболевания вызывают в мозге так называемый «цитокиновый шторм» (гиперцитокинемию), поясняют врачи. Цитокины — небольшие молекулы, которые производятся разными типами клеток, но в основном — лимфоцитами. Они играют важную роль в работе иммунной системы. Но при гиперцитокинемии цитокины неконтролируемо активируют иммунные клетки в очагах воспаления, что приводит к высвобождению все новых порций цитокинов. Такой замкнутый круг приводит к разрушению тканей в очаге воспаления, затем реакция распространяется на соседние ткани и может охватить весь организм целиком.

В качестве лечения пациентка получила инъекции иммуноглобулинов. О дальнейшем ее состоянии не сообщается.

Прямую связь между COVID-19 и некротизирующей энцефалопатией провести нельзя, отмечают исследователи. Однако более ранние работы показывают, что пациенты с COVID-19 выглядят предрасположенными к гиперцитокинемии. Также известен случай, когда у больного мужчины наблюдались признаки энцефалопатии.

«Пожилые пациенты с хроническими заболеваниями подвержены повышенному риску изменения психического состояния при острых инфекциях», — отмечают врачи.

Потенциальные неврологические осложнения при COVID-19 пока что изучены плохо, признаются они. Поэтому стоит уделить большее внимание выявлению психических и неврологических симптомов, которые могут развиться при заболевании. Врачи допускают, что изменения неврологического или психического характера могут в некоторых случаях служить одним из ранних симптомов COVID-19.

«Если не проверять пациентов с неврологическими заболеваниями на COVID-19, это может стать общенациональной проблемой для врачей, пациентов, и, в свою очередь, для широкой общественности, если их будут выписывать и они будут продолжать взаимодействовать с другими людьми», — подчеркивают специалисты.

Ранее ученые предупредили о еще одном неочевидном симптоме коронавирусной инфекции — потере вкуса и обоняния. Такие проблемы наблюдаются примерно у трети зараженных, причем у некоторых становятся единственным симптомом.

Нехватка данных о типичных симптомах COVID-19 означает, что в таких случаях пациентов вряд ли будут тестировать и изолировать, поясняют специалисты.

А, значит, они будут разносить инфекцию.

Врачи советуют людям, заметившим у себя потерю обоняния, но не имеющим иных симптомов, по возможности провести хотя бы неделю дома — такие меры снизят вероятность распространения инфекции.