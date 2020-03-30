Звонить почаще: психологи дали советы самоизолировавшимся

Для замедления распространения коронавируса используются все более жесткие меры, зачастую включающие изоляцию большинства населения. Психологи предупреждают: потеря привычных социальных связей чревата проблемами, и чем дольше длится изоляция, тем хуже могут быть последствия.

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Опыт Китая показал: изоляция — наиболее эффективный способ сдержать пандемию. Растет число государств, где жителей призывают оставаться дома, обучение и работа переведены в удаленный формат, закрыты школы, рестораны, торговые центры, а в дома престарелых и больницы не допускаются посетители. Все эти меры призваны не дать вирусу свободно распространяться.

«Для некоторых людей отсутствие социальных связей — то же, что и отсутствие еды»,

— говорит Джошуа Морганштейн, психиатр и специалист по психическим расстройствам, связанным с катастрофами, из Военно-медицинского университета США.

Исследований психологических последствий социальной изоляции во время эпидемий немного. Но метаанализ, опубликованный в марте 2020 года в журнале Lancet, позволяет делать определенные выводы. Авторы работы рассмотрели 24 исследования, в которых рассматривалось влияние на психику людей карантина во время атипичной пневмонии, вспышки гриппа H1N1, лихорадки Эбола и других инфекционных заболеваний в XXI веке.

Большинство людей, находившихся на карантине, испытывали как краткосрочные, так и долгосрочные проблемы с психическим здоровьем, включая стресс, бессонницу, эмоциональное истощение и злоупотребление психоактивными веществами.

Так, из 2760 человек, находившихся на карантине во время вспышки конского гриппа, 938 (34%) столкнулись с повышенной тревожностью и депрессивными симптомами. Среди людей, не находившихся на карантине, таких было лишь 12%.

В другой работе рассматривались последствия вспышки атипичной пневмонии в 2003 году для 549 работников в одной из пекинских больниц. Те из них, кто находился на карантине или работал в условиях повышенного риска (почти половина выборки), даже через три года сообщали о повышенном уровне употребления алкоголя по сравнению с остальными.

Определенные факторы повышали риск развития расстройств —

в частности, карантин продолжительностью более 10 дней (это было связано в основном с развитием посттравматического стресса), слабая информированность о причинах карантина, отсутствие доступа к необходимым ресурсам и телекоммуникационным услугам.

Работа с этими факторами риска может снизить вероятность возникновения проблем с психическим здоровьем, считает соавтор метаанализа Нил Гринберг, психиатр из Королевского колледжа Лондона.

«Хотя изоляция может быть неприятна, — говорит он, — нужно сделать так, чтобы она не вызывала серьезных психических расстройств».

Большинство людей, разумеется, не находятся на карантине. Но, по словам исследователей, и менее жесткие формы социальной изоляции, например, необходимость соблюдать дистанцию в несколько метров от других людей или длительное пребывание дома, могут приводить к неприятным последствиям.

Проблемы возникают, когда сроки социальной изоляции превышают несколько недель, поясняет психиатр Дамир Хуремович. Когда люди месяцами отгорожены друг от друга, начинают проявляться вторичные последствия пандемии — экономический кризис, социальные беспорядки, безработица. Все это приводит к широкому распространению психологических проблем в обществе.

«Я искренне надеюсь, что до этого не дойдет», — отмечает он.

Наибольшему риску подвержены пожилые люди. Многие из них с возрастом и так теряют возможность передвигаться и общаться, а круг их близких сужается по мере смерти друзей и членов семьи. По данным американской Национальной академии наук, почти четверть американцев в возрасте от 65 лет и старше имеют мало социальных связей и редко контактируют с другими людьми. А 43% людей старше 60 лет чувствуют себя одинокими.

«Между нами и так существует большая социальная дистанция», — напоминает психолог Джулианна Холт-Ланстад.

В 2015 году она с коллегами провела метаанализ 70 исследований, участниками которых стали более 3,4 млн человек. За ними наблюдали в среднем около семи лет. За это время вероятность смерти тех, кто чувствовал себя одинокими, выросла на 26%, тех, кто имел мало социальных контактов — на 29%, и тех, кто жил один — на 32%.

Некоторые люди перенесут период социальной изоляции лучше остальных. Совместная изоляция может укрепить семьи, а контакты с друзьями можно поддерживать через телефонные звонки, текстовые сообщения или присоединение к онлайн-сообществам.

«Мы живем в век беспрецедентных возможностей общения», — указывает Хуремович.

И эти возможности нужно использовать для оказания медицинской и психологической помощи удаленно, отмечает он. Некоторые исследования показывают, что службы телемедицины могут смягчить одиночество и быть полезными для тех, кто живет один или далеко от медицинских учреждений.

Канадский геронтолог Верена Менек, впрочем, сомневается, что удаленная медицинская поддержка может заменить личные контакты.

«В долгосрочной перспективе этого вряд ли будет достаточно», — полагает она.

Кроме того, какими бы совершенными ни были современные технологии, они не позволяют обняться, подержаться за руки, сделать массаж или как-то иначе прикоснуться к близким — а такие проявления симпатии, как показывают исследования, положительно влияют на здоровье, способствуют снижению артериального давления и даже улучшают самочувствие при простуде.

Нейробиолог Джеймс Коан особенно переживает за людей, нуждающихся в медицинской помощи — пострадавших как от COVID-19, так и от других заболеваний. Во многих больницах посещения запрещены. Это помогает сдерживать вирус, но при этом снижает количество тактильных контактов, поясняет Коан. Но, как показывают его исследования, объятия и иные виды прикосновений помогают людям пережить физическую боль, неприятные ощущения кажутся им менее интенсивными.

Даже прикосновение сотрудника больницы в защитном костюме лучше, чем ничего, поясняет он. Ученый считает, что такие моменты необходимо учитывать в протоколах лечения.